El firmware de Mac Studio adelanta un posible nuevo Mac Mini

Rumoreado ya desde hace varios meses, parece que la posibilidad de que Apple esté preparando un nuevo Mac Mini es mayor de lo que cabría esperar. Y es que si bien la compañía se saltó cualquier mención a este ordenador compacto en su último evento a principios de marzo, parece que ahora se han encontrado algunas pistas que apuntan a que ya se está trabajando en la actualización de este modelo.

Así lo ha compartido el desarrollador Steve Troughton-Smith a través de un mensaje en Twitter, asegurando que ha encontrado referencias a lo que podría ser el nuevo Mac Mini ocultas en el firmware de Studio Display. Concretamente, este firmware estaría haciendo mención a un dispositivo aún desconocido bajo el nombre «Macmini10,1», bastante poco sutil, apuntando de manera directa a la llegada de una nueva generación de esta serie. Y es que el código de firmware de la Mac Mini M1 de 2020 era «Macmini9,1», y el modelo final de Intel de 2018 era «Macmini8,1».

You know what, I’m gonna revise that guess before it gets baked in. Macmini10,x with both M1 Pro and M1 Max

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) April 12, 2022