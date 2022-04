El OnePlus 10R podría ser revelado en el evento de este mes

Hace apenas unas semanas recibíamos los OnePlus Nord CE 2 y Nord N20, unos dispositivo de gama media bastante potentes y económicos, pero la compañía china sigue queriendo mantener su posición en el segmento de la gama alta y los topes de gama. Una posición que podría ver reforzada muy pronto, apuntando los últimos rumores a la inminente presentación del OnePlus 10R en su próximo evento oficial fechado a finales de este mismo mes.

Todo comenzó con el propio teaser compartido por la cuenta de OnePlus India, que vaticinaba un evento de lanzamiento en el país asiático para el 28 de abril. Un el evento en el que ya se ha dado a conocer, se presentarán un nuevo teléfono de gama media de la familia Nord, los nuevos auriculares TWS de la marca Nord, y lo que podría ser su primer teléfono insignia con un chipset MediaTek.

I am not sure if this was intentional or accidental pic.twitter.com/6s6goECDoN

— Rudransh (@rudransh116) April 13, 2022