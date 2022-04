Aunque no lo notemos de primera mano, debido a las largas horas que solemos pasar delante del ordenado entre trabajo y ocio, pueden acabar pasándonos factura en la salud. Por supuesto, no hablamos sólo de los ojos, sino de las propias manos, que con un ratón no apropiado podrían derivarnos en lesiones del túnel carpiano, entre otras. Es por eso que cada vez más usuarios optan por periféricos como los nuevos Logitech Lift, un ratón de formato vertical inclinado y agarre ergonómico que nos permitirá la máxima usabilidad con el menor esfuerzo.

Y es que este dispositivo ha sido creado y desarrollado por el Ergo Lab de Logitech, siguiendo los comentarios de empleados y clientes tras la llegada del último MX Vertical y el MX Master 3, y tras múltiples rondas de pruebas de usuarios y la aprobación de instituciones ergonómicas de terceros. Unas direcciones que han llevado a la creación de un de un ratón de líneas más elegantes, una ergonomía mejorada, y la grata sorpresa de un tamaño reducido en hasta un 22% frente a su predecesor, adaptándose de mejor manera a la mano y reduciendo su peso para una mayor movilidad.



Concretamente, el nuevo Logitech Lift se presenta con un diseño vertical de 57º de inclinación que, según la compañía, imita más de cerca la postura natural del brazo y la muñeca de una persona, mientras que un práctico apoyo para el pulgar y un revestimiento de goma suave ayudan a proporcionar un agarre firme y antideslizante. Además, a diferencia del MX Vertical, el Logitech Lift llega no sólo bajo diferentes versiones de color, sino que cuenta con un segundo modelo adaptado para zurdos.

En cuanto a su conectividad, al igual que la gran mayoría de productos de la marca, contaremos con una conexión dual compatible con Bluetooth y un USB Dongle de 2,4 GHz a través de un receptor compatible con hasta tres dispositivos simultáneos de la marca, lo que nos permitirá sincronizar todos nuestros periféricos sin la necesidad de ocupar todos los puertos de nuestro ordenador.

Disponibilidad y precio

Actualmente ya podemos encontrar los nuevos ratones Logitech Lift directamente disponibles a través del sitio web oficial de la compañía, así como en otros distribuidores locales como Amazon.