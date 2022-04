AMP (Accelerated Mobile Pages) es una tecnología de Google que con la que muy probablemente te hayas topado sin darte cuenta, y es que como sucede con otras tantas de las creadas por el gigante de Internet, su rechazo por parte de los sitios web puede suponerles un mal tratamiento por parte de los algoritmos de posicionamiento del buscador. En consecuencia, no cualquier sitio se atreve a prescindir una tecnología que, por otro lado, está perfectamente integrada en gestores de contenidos como WordPress y que también tiene sus ventajas.

De hecho, AMP es estrictamente un framework de código abierto creado para agilizar la carga de páginas web en dispositivos móviles, ya que buscadores como Google o Bing, pero también plataformas como Cloudflare suelen almacenarlas en su caché para servirlas más rápidamente. De cara al usuario, las páginas AMP se muestran de manera similar al ‘modo lectura’ de los navegadores web modernos, con el que puedes leer por ejemplo este artículo en una vista limpia y sin las distracciones del diseño propio del sitio. Sin embargo, no todo es bueno, como ya te estarás imaginando.

Y es que rara es la vez que Google hace algo que no vaya en beneficio propio, lo cual suele significar en una gran mayoría de ocasiones, datos. Vamos, que Google usa AMP para el bien, pero también para el mal, para espiar un poco más a sus sufridos usuarios. Así lo denuncia Brave Software, responsable del navegador Brave, que entre otras cosas acusa a a AMP de ser una tecnología perniciosa para la privacidad, con un diseño pobre en lo relativo a la seguridad, de ser una herramienta más con la que cimentar el monopolio de Google…

Incluso de ser una mala alternativa para el rendimiento y la usabilidad, dos de los a priori principales valores de AMP, señalan desde Brave, para a continuación anunciar una nueva protección que se añade a las existentes y por la que los usuarios de su navegador tendrán la posibilidad de bloquear el uso de páginas AMP y cegar al gigante de Internet un poco más. Este ‘bloqueo’ estará activado por defecto a partir de la próxima versión de Brave, aunque quienes deseen seguir utilizando AMP con normalidad, podrán desactivarlo desde las preferencias de privacidad del navegador.

AMP technology is bad for privacy because it enables Google to track users even more (which is already a ton).

And, Google uses AMP to further entrench its monopoly, forcing the technology on publishers by prioritizing AMP links in search and favoring Google ads on AMP pages.

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) April 19, 2022