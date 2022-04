El primer reloj de POCO está al caer y no llegará solo

El lanzamiento del primer reloj de POCO está a la misma vuelta de la esquina y promete no dejar indiferente a ningún interesado, a juzgar por la breve pero intensa trayectoria de la división de Xiaomi y de las imágenes que ya se han filtrado en Internet y que han obligado a la compañía a confirmar que el producto ya está aquí, de manera bastante más sucinta, eso sí.

Será el próximo 26 de abril, el martes que viene, cuando se desvele el primer reloj de POCO, llamado sin ínfula alguna POCO Watch, aunque lo cierto es que no será la estrella de un día que ya estaba reservado para presentar en sociedad al POCO F4 GT, el nuevo teléfono de gama alta de la compañía china. Sin embargo, es el reloj de POCO el artículo más interesante a priori, por lo novedoso del mismo.

En esencia, si el POCO F3 GT fue poco más que un rebranding del Redmi K40, todo parece indicar que el POCO F4 GT será lo mismo para con el Redmi K50G, un smartphone enfocado en la potencia para jugar que se aleja un poco del aspecto más accesible y atractivo de los POCO. Todo es un poco de poco y el nuevo reloj de POCO irá en este último sentido.

¡La espera ha terminado! El PRIMER producto AloT de POCO está en camino. Permanece atento al evento de lanzamiento global de #POCOF4GT el 26 de abril a las 14:00 h. ¡Presentamos el #POCOWatch!#ElOrigenDelPoder pic.twitter.com/C7V1xJXwNq — POCO España (@POCOespana) April 22, 2022

Como se ve, la confirmación de la compañía de que el primer reloj de POCO está al caer deja mucho a la imaginación, salvo la fecha y que ese no será sus día, sino el del POCO F4 GT, auténtico protagonista de la jornada. No obstante, el POCO Watch será, como se indica en la información publicada, no solo el primer reloj de POCO, sino uno de «los primeros productos del ecosistema AIoT de POCO», que no es poco (!).

Aunque lo cierto es que todo apunta a que el reloj de POCO tomará una senda muy similar a la de los móviles, a juzgar por las imágenes y especificaciones que se han filtrado. Esto es, será muy parecido al Redmi Watch 2 Lite lanzado a finales del año pasado, quizás con un poco de refinamiento en su forma y con un precio más ajustado.

Según cuentan en Digit, el reloj de POCO contaría con una pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas y una resolución de 320 x 320 píxeles, con botones en el lateral derecho y una batería de 225 mAh, sensores de salud para la frecuencia cardíaca y el oxígeno en la sangre, gestión de las notificaciones, etc.

Así se verá el POCO Watch según el medio citado, aunque no tardaremos mucho en comprobarlo. Además, hay una segunda filtración que incluye a los POCO Buds, los primeros auriculares de POCO para el mercado internacional, incluyendo una edición especial basada en el juego Genshin Impact, si bien no se ha especificado si estos saldrán al mismo tiempo que el reloj de POCO o el POCO F4 GT.

El mundo Xiaomi se está haciendo con un trozo del pastel cada vez más considerable y POCO tiene parte de la culpa… o el mérito, según como se mire. Veremos qué tal lo hacen con el POCO Watch, los POCO Buds y lo que venga después, que seguro que algo viene.