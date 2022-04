Si bien ya contábamos con algunos dispositivos previos, tras el reciente lanzamiento de la Steam Deck, parece que este mercado a medio camino entre los ordenadores compactos y las consolas portátiles está experimentando un nuevo auge, con la llegada de nuevos dispositivos como la AyaNeo OLED, una versión más pequeña, delgada y liviana de la AyaNeo NEXT presentada a comienzos de este año.

Y es que tras los primeros rumores que apuntaban a una consola mayor, parece que la última información compartida por los primeros medios en haber podido probar esta consola, entre las que incluyen algunas fotografías de la misma y las especificaciones iniciales, apuntan a un rango ligeramente inferior del inicialmente esperado.

De nouvelles images de l’@AYANEO__ Mini (en blanc). L’appareil fera moins de 500g, équipé d’un écran OLED 6″ 1080p et d’un processeur Ryzen 5xxx. Les premières images ingame montre un TDP de 12W. Conférence de presse en Mai par @ArthurZhang_AYA pic.twitter.com/I8uU9pDaxP — Tudo Ben (@BenjaminLesueur) April 24, 2022

Así pues, la AyaNeo OLED estará construida sobre un cuerpo de menor tamaño que se mantendrá en un peso por debajo de los 500 gramos. Aunque esto no quitará para que, tal y como adelantaba ya su nombre, nos encontremos con una pantalla equipada con un panel OLED de 6 pulgadas y una resolución hasta 1080p.

Por desgracia, si bien finalmente la compañía ha confirmado en su canal oficial de Discord que la consola hará uso de una APU dentro de la serie Ryzen 5000, esto implica que la nueva consola portátil no contará con unos gráficos RDNA2, quedando por debajo frente a su predecesora y la Steam Deck de Valve.

A falta de una confirmación, los rumores se centran ahora en el posible procesador que podría equipar la AyaNeo OLED. Y es que partiendo del tamaño recién revelado de esta consola portátil, podríamos encontrarnos con una limitación a los 12W, lo que implicaría la posibilidad del uso del unos procesadores Ryzen 3 5400U o 5425U, quedando así también por debajo de la OneXPlayer Mini. De esta manera, se podría confirmar que la nueva consola llegaría con el uso de una APU basada en la microarquitectura Zen3 y los gráficos AMD Vega. Algo que nos confirma el twittero JamesCJ, quien ya ha tenido acceso a una primera versión de pruebas de esta consola, compartiendo algunas imágenes adicionales sobre su funcionamiento en algunos juegos.

Y es que la AyaNeo OLED Estaría programada ya para ser anunciada durante el próximo mes de mayo. AyaNeo confirmó previamente que lanzará una consola Ryzen 6000 este año, pero obviamente no se esperaba tan pronto. En términos de precios, AyaNeo OLED debería ser más asequible que AyaNeo Next, pero seguramente no será tan barato como Steam Deck. Por lo tanto, la consola de Valve permanecerá como el único dispositivo de este tipo disponible a un precio inferior a 400 USD y con gráficos RDNA2.