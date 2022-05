Netflix es, sin ningún género de dudas, uno de los servicios más cuidadosos en lo que se refiere a todos los elementos del servicio, su interfaz y su funcionamiento. Ya hablamos de ello después de que se añadiera el «doble OK», el icono con dos pulgares señalando hacia arriba con el que los usuarios pueden indicarle al servicio que este contenido está por encima de haberles gustado. Un proceso que visto desde fuera podría parecer rápido, pero que debido a la política de la compañía en estos temas, llevó nada menos que 18 meses.

Una de las claves del diseño de Netflix tiene que ver con la comodidad y la inmediatez. Su interfaz procura ser excepcionalmente intuitiva, de modo que hasta el más profano en esto de las apps, Internet y demás, pueda empezar a utilizarlo prácticamente de inmediato. Esto se dirige no tanto a los usuarios que acceden al servicio a través de la interfaz de navegador para PC, como a quienes usan las apps ya sea en smartphones, tablets o, sobre todo, en televisores inteligentes.

Así, la senda que han seguido la mayoría de los usuarios con Netflix, prácticamente desde que empezaron a emplearlo, es la que la propia compañía ha diseñado para sus usuarios. Una senda que te invita a empezar a consumir contenidos de inmediato con el fin de lograr que permanezcas todo el tiempo posible en la plataforma. A este respecto, recuerdo un comentario de Reed Hastings, fundador y CEO de Netflix, que afirmó que uno de sus principales rivales era el sueño. El servicio está diseñado para que le dediques tanto tiempo como sea humanamente posible.

Esto, para muchos usuarios, no se consigue con interfaces complejas, llenas de desplegables y demás controles, con muchos menús y ajustes a primera vista y demás. En una línea de diseño abanderada por Apple desde hace décadas, aquello de «menos es más» aplicado a las interfaces sirve para que más personas se sientan más cómodas, y eso es lo que persiguen servicios como Netflix al llenar la pantalla de contenidos, dejando una porción marginal de espacio para las funciones.

Esto, sin embargo, tiene un efecto secundario, y que no es baladí. Y es que si las funciones no están a la vista, hay muchos usuarios que no llegan a ser conscientes de su existencia. Rebuscar entre los menús, acceder a la configuración simplemente para ver qué hay por ahí, pulsar botones sin tener muy clara cual es su función y hábitos similares son patrimonio exclusivo de una minoría a la que le gusta «cacharrear», pero son actitudes muy poco o nada frecuentes en el resto de usuarios. Que, en realidad, son la gran mayoría.

Así, resulta que Netflix cuenta con algunas funciones muy interesantes, pero que muchos usuarios desconocen. Así que, pensando precisamente en esas personas, vamos a ver a continuación algunas funciones de Netflix que se «esconden» tras un menú, un selector, un ajuste de configuración o que requieren del uso de algún complemento para el navegador web, y que quizá nos sirvan para sacarle aún más partido, y puede que hasta para robarle alguna hora más al sueño.

Ajustes de subtítulos

Por norma general, damos por sentado que el modo en el que se muestran los subtítulos es único e inmutable. Sin embargo, Netflix te permite realizar múltiples ajustes en relación con los mismos. Además, para hacerlo todo todavía más cómodo, estos ajustes son generales de tu perfil, por lo que si los modificas en la versión web, dichos cambios también se aplicarán a los subtítulos cuando accedas desde cualquiera de las apps. Puedes modificarlos desde este enlace.

Explora el contenido audiocomentado

Quizá en alguna ocasión hayas visto que algunas películas y series tienen una banda de doblaje denominada «Audiodescripción en español». Este tipo de contenido está especialmente pensado para personas con cualquier tipo de discapacidad visual, pero en un momento dado también puede ser empleado por personas sin esta casuística, pero que quieren «escuchar» una película o serie. Puedes encontrar todos los contenidos audiocomentados en nuestro idioma de Netflix en este enlace.

Revisar (y gestionar) tu historial de visualizaciones

Netflix tiene en cuenta todo el contenido que has consumido hasta el momento para hacer nuevas recomendaciones. Esto, claro, implica que hay un archivo de todas tus visualizaciones en la plataforma. La buena noticia es que puedes revisarlo siempre que quieras, descargarlo y, si lo deseas, puedes eliminar entradas de la lista para que no se vuelvan a mostrar ahí. Pare todas estas funciones accede a este enlace.

Bloquea el acceso a tu perfil de Netflix

En cuentas compartidas, ya sea con tu unidad familiar o con amigos (sí, ese hábito que Netflix quiere evitar), es posible que prefieras que el resto de usuarios de la cuenta no puedan acceder a tu perfil, ya sea por privacidad o, simplemente, porque alguna de esas personas es un poco despistada y usa por error los perfiles de los demás. Para evitarlo puedes poner una contraseña a tu perfil, que no debes confundir con la contraseña de la cuenta. Para ello haz click aquí, pincha en tu perfil y configura la contraseña en el apartado «Bloqueo de perfil».

Prueba las funciones beta

¿Te gustaría probar las funciones que Netflix todavía no ha liberado para todos sus usuarios? Pues hacerlo es realmente sencillo. Tan solo tienes que hacer click en este enlace y activa «Inclúyeme en pruebas y en avances».

Explora las subcategorías con sus códigos

En ocasiones sabes qué tipo de contenido quieres ver, y de una manera bastante precisa. Y en ese caso, puede que la clasificación por categorías de Netflix no sea tan «fina» como lo que buscas. Sin embargo, aunque el servicio no ofrece un acceso mediante menús u otras funciones a la misma, sí que hay una lista mucho más precisa, por subcategorías, que te ayuda a encontrar exactamente aquello que estás buscando, y cada una de ellas tiene un código numérico único.

Así, lo que debes hacer para acceder directamente a una de estas subcategorías, lo que debes hacer es emplear el código de la que desees, escribiéndolo en la url «https://www.netflix.com/browse/genre/nnnn«. ¿Y cuáles son esos códigos? Los encontrarás listados al final de este artículo. No los añadimos aquí para no dificultar la lectura del resto de trucos. Y es que, como podrás ver cuando la revises, es particularmente extensa.

Funciones con complementos para Netflix

Hasta ahora hemos visto funciones propias de Netflix, pero otra manera de obtener nuevas funciones pasa por emplear extensiones para el navegador que empleas para acceder al servicio.

Sí, Netflix, sigo viendo esto

Es el colmo de la pereza, lo sé, pero es que a veces la pregunta sobre si sigues ahí, viendo el contenido, llena en momentos verdaderamente inoportunos. Si accedes a Netflix desde el PC y quieres que la reproducción no se vea interrumpida nunca con la confirmación, podrás conseguirlo con Never Ending Netflix, una extensión para Google Chrome que se encargará automáticamente de confirmar tu presencia. Ideal si quieres darte un maratón de series sin tener que tocar el PC ni una sola vez.

¿Qué valoraciones tiene esta película (o serie)?

Quizá me hago mayor, pero el plan de quedar con amigos en casa para ver una peli es de mis favoritos. Sin embargo, esto no siempre es sencillo, porque a veces hay alguien que se olvida de llevar cerveza y algo para picar, está hablando todo el rato durante la película y, cuando llega la hora de recogerse porque el anfitrión quiere irse a dormir, recuerda que tiene que contar algo que le lleva no menos de una hora.

Para evitar todos esos problemas, nada como montar una «fiesta» online, con cada uno en su casa, pero todos viendo la misma peli o serie. Y eso es precisamente lo que propone Teleparty, anteriormente conocido como Netflix Party, y que también es compatible con HBO Max, Prime Video, Disney+ y Hulu.

Ver Netflix con amigos… en remoto

¿Dudas sobre si un título es una obra maestra o una castaña pilonga? Quizá las valoraciones hechas por otros muchos usuarios te ponga sobre la pista. Con la extensión Trim para Google Chrome, cada vez que accedas a la ficha de un contenido de Netflix y otros servicios, junto a la información original se mostrará también su valoración en IMDB, Rotten Tomatoes y Metacritic. Además, si haces click en cualquiera de ellas, se abrirá una nueva pestaña con la ficha en dicho servicio.

Códigos de subsecciones de Netflix

Acción y aventura (1365)

Películas asiáticas de acción (77232)

Clásicas de acción y aventura (46576)

Comedias de acción (43040)

Thrillers de acción (43048)

Aventuras (7442)

Películas sobre cómics y superhéroes (10118)

Películas del Oeste (7700)

Acción y aventuras de espías (10702)

Acción y aventuras policíacas (9584)

Películas de artes marciales (8985)

Acción y aventura bélicas (2125)

Anime (7424)

Animación para adultos (11881)

Animes de acción (2653)

Animes de comedia (9302)

Animes de drama (452)

Largometrajes anime (3063)

Anime de ciencia ficción (2729)

Anime de terror (10695)

Animes fantásticos (11146)

Series de anime (6721)

Películas para toda la familia (783)

Películas para 0 a 2 años (6796)

Películas para 2 a 4 años (6218)

Películas para 5 a 7 años (5455)

Películas para 8 a 10 años (561)

Películas para 11 a 12 años (6962)

Educativas para niños (10659)

Disney (67673)

Películas basadas en libros para niños (10056)

Largometrajes familiares (51056)

Dibujos animados TV (11177)

TV infantil (27346)

Con música para niños (52843)

Historias de animales (5507)

Películas clásicas (31574)

Comedias clásicas (31694)

Dramas clásicos (29809)

Ciencia ficción y fantásticas clásicas (47147)

Thrillers clásicos (46588)

Cine negro (7687)

Películas clásicas de guerra (48744)

Epopeyas (52858)

Películas modas (53310)

Westerns clásicos (47465)

Comedias (6548)

Comedias de humor negro (869)

Comedias nocturnas (1402)

Falsos documentales (26)

Comedias políticas (2700)

Comedias de enredo (9702)

Comedias de deportes (5286)

Monólogos de humoristas (11559)

Comedias juveniles (3519)

Parodias (4922)

Comedias románticas (5475)

Comedias de golpes y porrazos (10256)

Películas de culto (7627)

Películas de terror de serie B (8195)

Películas petardas (1252)

Películas de terror de culto (10944)

Ciencia ficción y fantásticas de culto (4734)

Comedias de culto (9434)

Documentales (6839)

Documentales biográficos (3652)

Documentales sobre crímenes (9875)

Documentales históricos (5349)

Documentales bélicos (4006)

Documentales sobre deportes (180)

Documentales de música y conciertos (90361)

Documentales de viajes y aventuras (1159)

Documentales sobre política (7018)

Documentales religiosos (10005)

Documentales sobre ciencia y naturaleza (2595)

Documentales sociales y culturales (3675)

Dramas (5763)

Dramas biográficos (3179)

Dramas clásicos (29809)

Dramas policíacos (6889)

Dramas basados en libros (4961)

Dramas basados en hechos reales (3653)

Lacrimógenas (6384)

Dramas de deportes (7243)

Dramas de temática LGBTQ (500)

Dramas independientes (384)

Dramas juveniles (9299)

Dramas bélicos (11)

De época (12123)

Dramas políticos (6616)

Dramas románticos (1255)

Dramas sobre el mundo del espectáculo (5012)

Dramas sociales (3947)

Películas internacionales (7462)

Cine de autor (29764)

Películas africanas (3761)

Películas australianas (5230)

Películas belgas (262)

Películas coreanas (5685)

Películas Latinoamericanas (1613)

Películas Oriente Medio (5875)

Películas de Nueva Zelanda (63782)

Películas rusas (11567)

Películas escandinavas (9292)

Películas del Sudeste Asiático (9196)

Películas españolas (58741)

Películas griegas (61115)

Películas alemanas (58886)

Películas francesas (58807)

Películas de Europa del Este (5254)

Películas holandesas (10606)

Películas irlandesas (58750)

Películas japonesas (10398)

Películas italianas (8221)

Películas de la India (10463)

Películas chinas (3960)

Películas británicas (10757)

Películas de temática LGBTQ (5977)

Comedias de temática LGBTQ (7120)

Dramas de temática LGBTQ (500)

Películas románticas de temática LGBTQ (3329)

Documentales de temática LGBTQ (4720)

Series TV de temática LGBTQ (65263)

Películas de terror (8711)

Películas de terror de serie B (8195)

Largometrajes sobre bichos feroces (6895)

Películas de terror de culto (10944)

Películas de terror de las profundidades marinas (45028)

Comedias de terror (89585)

Películas de monstruos (947)

Películas sobre psicópatas y asesinos en serie (8646)

Películas de terror sobrenatural (42023)

Juveniles de sustos (52147)

Películas de terror de vampiros (75804)

Películas de terror con hombres lobo (75930)

Películas de terror con zombis (75405)

Historias satánicas (6998)

Películas independientes (7077)

Películas experimentales (11079)

Acción y aventuras independientes (11804)

Thrillers independientes (3269)

Películas independientes románticas (9916)

Comedias independientes (4195)

Dramas independientes (384)

Música (1701)

Con música para niños (52843)

Música country y folk (1105)

Jazz y música easy-listening (10271)

Música latina (10741)

Conciertos urbanos y de baile (9472)

Conciertos de músicas del mundo (2856)

Conciertos de rock y pop (3278)

Musicales (13335)

Musicales clásicos (32392)

Musicales disney (59433)

Musicales sobre el mundo del espectáculo (13573)

Musicales teatrales (55774)

Películas románticas (8883)

Favoritas románticas (502675)

Románticas excéntricas (36103)

Películas independientes románticas (9916)

Dramas románticos (1255)

Películas románticas sensuales (35800)

Películas románticas clásicas (31273)

Comedias románticas (5475)

Ciencia ficción y fantásticas (1492)

Ciencia ficción y fantásticas de acción (1568)

Ciencia ficción con extraterrestres (3327)

Ciencia ficción y fantásticas clásicas (47147)

Ciencia ficción y fantásticas de culto (4734)

Películas fantásticas (9744)

Aventuras de ciencia ficción (6926)

Dramas de ciencia ficción (3916)

Películas de terror de ciencia ficción (1694)

Thrillers de ciencia ficción (11014)

Películas sobre deportes (4370)

Comedias de deportes (5286)

Documentales sobre deportes (180)

Dramas de deportes (7243)

Películas sobre béisbol (12339)

Películas sobre fútbol americano (12803)

Películas sobre boxeo (12443)

Películas de fútbol (12549)

Artes marciales, boxeo y lucha libre (6695)

Películas sobre baloncesto (12762)

Deporte y ejercicio (9327)

Thrillers (8933)

Thrillers de acción (43048)

Thrillers clásicos (46588)

Thrillers policíacos (10499)

Thrillers independientes (3269)

Películas de mafiosos (31851)

Thrillers psicológicos (5505)

Thrillers políticos (10504)

Misterios (9994)

Thrillers de ciencia ficción(11014)

Thrillers de espías (9147)

Thrillers sensuales (972)

Thrillers sobrenaturales (11140)

Series (83)