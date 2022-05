Si tenemos que escoger un único sector, de todos aquellos en los que participa Samsung, en el que la presencia de la multinacional coreana está más asentada, seguramente las dos opciones más elegidas serían telefonía móvil e imagen y sonido. Y es que por una parte, su familia de dispositivos Galaxy es referencia en el mercado, pero no es menos cierto que es raro encontrar una casa que no tenga, al menos, un televisor de Samsung.

No es casual su éxito en este sector, hablamos de una compañía que lleva décadas haciendo grandes inversiones en I+D para mejorar la calidad de sus pantallas. No en vano, y como te hemos contado en más de una ocasión, otros muchos fabricantes de primera línea recurren a la división de pantallas de Samsung como proveedor para las pantallas que emplean en sus dispositivos. Y claro, esas mismas tecnologías innovadoras son las que podemos encontrar en sus televisores, pero sumadas a otras tantas relacionadas no solo con la pantalla en sí misma sino también con el resto de elementos y funciones de un televisor.

A este respecto, hoy hemos conocido los nuevos televisores y, de su mano, las barras de sonido, con las que Samsung actualiza su catálogo en España para este 2022. Una amplia renovación que ofrece alternativas para todo tipo de usos, y este es un detalle fundamental, pues lejos quedan ya los tiempos en los que el televisor se ubicaba exclusivamente presidiendo el salón de casa y se empleaba solo para ver las emisiones de los diversos canales de televisión.

En el tope de gama de esta renovación de catálogo nos encontramos con la renovación de la serie Neo QLED con resoluciones 8K y 4K, que en esta nueva generación llegan con novedades muy interesantes, entre las que debemos destacar la compatibilidad con sonido envolvente Dolby Atmos con funciones inteligentes, o el uso avanzado de la inteligencia artificial para el procesado de de la imagen, que se traduce en sustanciales mejoras al respecto.

En la cima del catálogo nos encontramos con el Samsung QN900B, una auténtica bestia construida sobre un panel Mini LED que, motorizada con el integrado Neural 8K que se apoya en nada menos que 20 redes neuronales y en su tecnología Quantum Matrix Technology Pro, es capaz de representar imagen 8K real, con más de 33 millones de píxeles, con una profundidad de color que supera los 1.000 millones de colores. Adicionalmente, también integra a altavoces multidimensionales de 90W compatibles con Dolby Atmos,

La opción más accesible es el Samsung QN700B, con resolución 8K, Quantum HDR 2000 y unos nada desdeñables 2.000 nits de brillo, conjunto de tecnologías que nos aseguran no ya la calidad de imagen, sino también la correcta visualización de la misma incluso en entornos particularmente luminosos. Su compatibilidad con HDR10+ nos garantiza además, una representación más vida y fidedigna de los colores. La Samsung QN700B está disponible en tamaños desde 55 hasta 75 pulgadas.

Para los usuarios que buscan opciones 4K, esta actualización también trae algunas propuestas muy interesantes apoyadas en el procesador Neural 4K con inteligencia artificial. En este apartado destaca el Samsung QN95B, con una tasa de refresco de 144 hercios y las mejoras en contraste y reproducción de color que brinda la tecnología Quantum Matrix. En el apartado de sonido, este modelo incorpora altavoces de 70 vatios compatibles con sonido posicional Dolby Atmos.

Para aquellos usuarios que emplean el televisor principalmente para jugar, la propuesta de Samsung es el QN90B, con modelos de 43 y 50 pulgadas, y que a su resolución 4K y sus 144 hercios de refresco, suma la tecnología AMD FreeSync Premium Pro, que mejora la calidad de imagen y, al mismo tiempo, reduce la latencia, para que la experiencia sea mucho más satisfactoria.

Por otra parte, este año también vemos crecer el catálogo de televisores Lifestyle, una categoría muy interesante, puesto que propone televisores y otras soluciones de imagen especialmente diseñadas para contextos muy concretos, en los que la estética y determinadas características son un factor especialmente importante. Desde The Sero, un televisor diseñado específicamente para su uso en exteriores, hasta The Premiere, un proyector con resolución 4K capaz de proporcionar la máxima calidad en hasta 130 pulgadas.

En lo referido a sonido, como ya contamos al principio, también hay novedades muy interesantes en esta renovación de catálogo, que trae varias barras de sonido, en las que gana peso el sonido tridimensional, que mejora el efecto envolvente de soluciones previas para tal fin. Además, cuando estas barras se emplean en conjunto con televisores Neo QLED de Samsung, la tecnología Q-Symphony se encarga de orquestar el funcionamiento de la barra de sonido con los altavoces del televisor, para proporcionar una experiencia aún más inmersiva. Además, por primera vez en la historia, las barras de Samsung disponen de conectividad inalámbrica Dolby Atmos.

Para los usuarios que busquen el tope de gama, la barra de sonido Samsung HW-Q990B ofrece nada menos que 11:1:4 canales y Dolby Atmos, lo que se traduce en que, en combinación con un televisor compatible con Q-Symphony, podremos disfrutar de hasta 22 canales (16 canales de la barra de sonido y 6 canales del televisor). Esto,, empleado con contenidos compatibles con tecnologías de sonido posicional nos proporcionará una experiencia de sonido totalmente tridimensional.

Para aquellos que busquen una solución de barra de sonido de alta calidad pero especialmente delgada, la propuesta de Samsung para este 2022 es su HW-S800B Ultra Slim, con tan solo 39,9 milímetros de ancho, lo que la convierte en una de las opciones más compactas del mercado. Y en cuanto a su calidad de sonido, y especialmente de los graves, que son los tonos con más tendencia a «flojear» en dispositivos tan pequeños, Samsung ha integrado la tecnología de radiador pasivo en subwoofer, lo que garantiza unos bajos de alta calidad.

Y para aquellos usuarios que prefieren el formato de torre de sonido al de barra de sonido, Samsung también ha presentado renovaciones en este sentido, como la MX-ST50B/ZF, una torre con 500 vatios de potencia equipada con un reforzador de bajos que hace que éstos sean más intensos, y con un novedoso modo karaoke. Por su parte, y para los más aficionados a la iluminación LED, la torre MX-ST40B/ZF, con 300 vatios de potencia, integra este tipo de iluminación.

Más información