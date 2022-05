Habemus Firefox 100. El navegador web de Mozilla se pone a la par de la familia Chromium con la numeración de tres dígitos, pero nada más cambia en el habitual ciclo mensual de lanzamientos, en el que no suelen entrar muchas novedades.

Firefox 100 no es la excepción y aunque novedades haberlas haylas, no es que se hayan esmerado en aprovechar la ocasión para sorprender a nadie. Como tampoco lo hicieron los derivados de Chromium en saltar al 100, dicho sea de paso; pero Firefox no es Chromium y su camino hasta aquí ha sido muy diferente.

Así a bote pronto podemos recordar un poco de sus orígenes, cuando aún no se llamaba por el nombre por el que es conocido hoy en día. Fue con el lanzamiento de su versión 0.8 en el 2004, dos años después de haber visto la luz, cuando el navegador fue renombrado como Firefox, Mozilla Firefox. Ese mismo año se lanzó su versión 1.0 y la alternativa comenzaba a hacerse notar.

En 2005 llegó Firefox 1.5, en 2006 Firefox 2.0 y en 2008 hizo lo propio Firefox 3, una versión que supondría un antes y un después. Por primera vez en años un navegador le plantaba cara al por aquel entonces todopoderoso Internet Explorer, aunque fuera poca, y se posicionaba como la alternativa favorita de, con el permiso de Opera, los ‘entendidos’ en ordenadores.

Pero fue un espejismo. Mozilla se acomodó en la oposición con una versión que se hizo eterna (Firefox 3.5 se lanzó en 2009, Firefox 3.6 en 2010) y cuando se propusieron cambiar el chip con Firefox 4 (2011), Google Chrome ya había comenzado a comerles el terreno. La respuesta de Mozilla fue acelerar el desarrollo y los lanzamientos y con Firefox 5 comenzó el ciclo rápido que mantuvieron hasta 2020.

No, no es que en 2020 redujesen el ciclo de desarrollo y lanzamientos de Firefox: de las aproximadamente seis semanas entre una versión y otra se pasó entonces a la versión mensual que sigue vigente, razón por la cual aparece ahora Firefox 100. En lo que respecta a su impacto en la web… Bueno, digamos que el navegador vivió días mejores… por no decir que está peor que nunca.

Pero si Firefox está donde está, cabe recordarlo, es en parte debido a una deficiente gestión por parte de Mozilla. Su cuota de mercado actual se estima en torno al 7% en PC, el 0,5% en el móvil y el 3% en total, aunque los datos varían dependiendo de la fuente.

Sea como fuere ¿qué trae de nuevo Firefox 100? Vamos a verlo.

Firefox 100, novedades

Como advertía al principio, que haya llegado Firefox 100 no se traduce en ningún tipo de celebración, aparte de la que puedes ver en la imagen, el agradecimiento de Mozilla por haber aguantado con Firefox o, expresado con buen rollo, por haberlos acompañado en el viaje. Sin embargo, sí hay cosillas que vale la pena mencionar y lo que es mejor, están bien repartidas entre los diferentes sistemas operativos que soporta el navegador oficialmente.

Así, aunque Firefox 100 llega también para Android, lo hace con apenas una novedad de interés, como es el haber añadido la opción de búsqueda en los marcadores. Motivo por el cual nos enfocamos en la versión para PC (Linux, Mac, Windows), que según las notas de lanzamiento se presenta con novedades como…

Lo más destacado de Firefox 100 según la información oficial en el ámbito de la multiplataforma es el soporte de subtítulos en la ventana flotante de vídeo, el Picture-in-Picture o PiP, pero solo para Amazon Prime Video, Netflix y YouTube. Para que funcione lo único que debes hacer es tener los subtitulos activados en el reproductor de turno. Asimismo, PiP añade soporte para WebVTT (Web Video Text Track).

La segunda novedad de interés general de Firefox 100 va de idiomas y también tiene varias partes. La primera es que en el primer arranque el navegador detectará si el idioma no coincida con el del sistema y ofrecerá una alternativa que sí lo haga. Es un paso que complementa la posibilidad de instalar el idioma que se quiera desde las preferencias, o sea, que la facilita.

Además, Firefox 100 mejora la corrección ortográfica, opción disponible en el menú contextual de la aplicación y que de igual modo permite elegir el idioma. El funcionamiento es el típico: se resaltan las palabras mal escritas y, de nuevo a través del menú contextual, se ofrecen alternativas válidas.

Otras novedades de Firefox 100, estas repartidas según el sistema, incluyen soporte de HDR en Mac (macOS 11 y superior y pantallas compatibles), de momento solo para YouTube; aceleración por hardware con AV1 en Windows (Intel Gen 11 y superior, AMD RDNA 2 excepto Navi 24, y GeForce 30); y barras de desplazamientos flotantes en Linux (si no te gustan, las puedes configurar para que estén siempre visibles desde las preferencias de accesibilidad).

Hasta aquí lo más destacado de Firefox 100, aunque son más los cambios en la forma de pequeños retoques, parches de seguridad y de otro tipo que recibe esta versión, cuya actualización debería estar llegándote ya, si es que tienes el navegador instalado. ¿Por otros cien?