Netflix ampliará la apuesta con los juegos… a su manera

Netflix no pasa por su mejor momento, aunque tampoco es tan grave como parece… por ahora. Si bien es cierto que el servicio ha perdido usuarios por primera vez en su historia, no es lo es menos que la cifra no supone ni un rasguño para la gran N del VOD. Sin embargo…

Sin embargo, es un síntoma evidente de que las cosas no van bien y lo que es peor: es un síntoma que de no corregirse podría convertirse en tendencia y, entonces sí, Netflix correría apuros. Lo hemos comentado en más de una ocasión: a diferencia de su competencia, formada por gigantes con sustento más allá de las plataformas que comercializan, Netflix es Netflix y nada más.

Así que, siendo serios, no parece probable que Netflix desaparezca en el corto plazo, pero tampoco en el medio o el largo, habida cuenta del prestigio que ha conseguido amasar como marca. ¡Ojo!: como marca. Como negocio bien podría terminar en la saca de algún otro gigante que aproveche el tropezón final tras el montón de cosas mal que están haciendo desde hace tanto tiempo, para hacerse con ella.

Si, sí, ahora Netflix vale mucho. O, mejor dicho, su valoración es muy alta, que no es lo mismo. Pero como no corrija todo lo que falla y siga perdiendo suscriptores, la situación puede cambiar muy rápido. Es por ello que la compañía baraja diversos escenarios en los que apoyarse para remontar y hay un poco de todo: ideas claramente autodestructivas, movimientos más lógicos y ocurrencias como la que nos ocupa.

Ahora bien, no quiero dejarte con la duda y si te preguntas cuáles son esas ideas claramente autodestructivas, o esos movimientos más lógicos, déjame darte un par de ejemplos: en el primer grupo tienes el tiro en el pie que será el pasarse de duros con el tema de las cuentas compartidas, esto es, querer cobrarles a todos, cuando además no dejan subir el precio de suscripción y de dilapidar fortunas en toneladas de contenidos de pésima calidad…

… y, siguiendo con este último patrón, la rectificación del modelo que cuanto más mejor, que según ha dado a entender la compañía, podría variar hacia producir menos contenidos, pero que no apesten en su gran mayoría. El tema del identitarismo, que decía Elon Musk, lo dejamos para otro día, porque ese es un mal endémico de nuestra sociedad desarrollada.

Ideas claramente autodestructivas y movimientos más lógicos, quedan las ocurrencias y la más reciente trata de juegos. Como seguramente sabes, Netflix está apostando por los juegos, por ahora de manera tímida, simplemente como aderezo a su oferta principal, pero con la intención de ir creciendo también en ese entorno. Pero no es la única forma en que tienen de sacarle partido al ocio interactivo.

De acuerdo a una información publicada por The Washinton Post, «en medio de pérdidas, Netflix apuesta por una estrategia audaz en torno a los juegos». Y esa estrategia no es otra que… ¿desarrollar más juegos? Pues no: aprovechar el tirón del medio para producir adaptaciones… y viceversa. Una estrategia audaz, sin duda, porque no consiste en hacer más producciones del nivel de The Witcher. Más bien al contrario, aunque conociendo a Netflix de todo habrá un poco.

El ejemplo que dan es el de Exploding Kittens, un popular juego de mesa para dispositivos móviles sobre el que estarían creando una serie; y al revés: tal y como hicieron con su éxito Stranger Things, que pasó del formato serial al jugable, habrá otras series de la cadena -presumiblemente, la que hayan tenido éxito- que podrían terminar convirtiéndose en juegos… sin muchas ínfulas, eso sí, porque el ámbito de los juegos de Netflix sigue reducido al móvil.