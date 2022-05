Descubre las posibilidades de estas 5 aplicaciones para Android Go

Android es un sistema operativo que tradicionalmente ha arrastrado la fama de ser pesado y poco eficiente, y posiblemente eso sea parcialmente verdad si vemos que existe Android Go, una variante orientada a dispositivos poco potentes que cuenta con aplicaciones dedicadas.

La historia de Android ha estado salpicada por la polémica prácticamente desde su inicios. El hecho de usar Java como tecnología para la interfaz de usuario le ha servido para atraer a muchos desarrolladores, pero también para recibir feroces críticas de los detractores de la tecnología propiedad de Oracle, que la acusan de ser poco eficiente, tragar muchos recursos y ofrecer un rendimiento pobre para ese contexto.

Sean ciertas o no las acusaciones vertidas contra Java, lo cierto es que Android se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria a ciertos obstáculos que, incluso en dispositivos tope de gama, hacían que ofreciera una experiencia claramente menos fluida que la de iOS a través de iPhone y iPad. Uno de los principales obstáculos han sido las gruesas capas de personalización introducidas por los fabricantes, que durante mucho tiempo lastraron el rendimiento de una gran cantidad de dispositivos y es más, incluso en la actualidad pueden terminar siendo un dolor de muelas por los bugs que introducen en comparación con la implementación base del sistema.

Pero la verdadera razón que motiva la existencia de la plataforma Android Go (debido a que aúna sistema y aplicaciones) son las zonas en vías de desarrollo. No es raro ver en dichas zonas que las personas tengan difícil acceso a un smartphone equivalente en términos de potencia a lo que podríamos considerar como estándar en el “occidente rico”, así que esta variante del sistema impulsada por Google termina siendo una vía para tener acceso a Internet y poder conectarse utilizando un smartphone que como mucho cuenta con 2GB de RAM.

Aparte de ser una plataforma más orientada a dispositivos modestos, Android Go es posiblemente una muestra de que la optimización es algo que cada vez se cuida menos en la industria del software, y esto está quedando cada vez más patente en sectores como los videojuegos, donde hemos llegado a ver casos realmente insultantes.

Siendo más concretos, las aplicaciones para Android Go ocupan menos en memoria y consumen menos recursos, así que, independientemente del dispositivo empleado, deberían de mostrarse más ágiles que sus versiones estándar. Además, en algunos casos no tienen una gran pérdida a nivel de características, así que es probable que cumplan de sobra para cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios, más viendo que muchos solo usan los servicios de Google de forma básica.

Ya que estamos centrados en Android Go, vamos a mencionar cinco aplicaciones para esa plataforma que pueden contribuir a agilizar y mejorar la experiencia con el smartphone. Eso sí, avisamos que posiblemente la Play Store solo permita instalar algunas de ellas (o ninguna) por cuestiones geográficas, por el dispositivo utilizado o por no usar Android Go.

Google Go

Empezamos con la aplicación que representa la cara más conocida de Google: la del buscador. Google Go nació hace unos años como Google Search Lite, pero ahora su nombre se ajusta a la plataforma a la que pertenece.

Como ya hemos mostrado para qué sirve la aplicación, nos limitaremos a decir que permite buscar páginas y sitio web, imágenes y vídeos. También permite compartir los resultados con nuestros contactos o nosotros mismos a través de Keep o Telegram.

Como características ofrece la selección de un fondo de pantalla, cambiar el idioma, un modo básico para ahorrar datos de la tarifa plana móvil, la posibilidad de cambiar la cuenta y la gestión de su actividad, además de configurar las notificaciones y la búsqueda segura. ¿Para qué querría más un usuario común?

Google Maps Go

Google Maps Go es la versión “reducida” de la archiconocida aplicación y servicio del gigante del buscador, que ha sido la gran trituradora de TomTom, una empresa que en su momento llegó a ser la líder en soluciones de GPS al menos entre los consumidores finales.

Google Maps es un gran servicio de mapas que como único precio pide los datos del usuario. Su dominio ha quedado reforzado por el hecho de que se actualiza constantemente y es capaz de ofrecer información del tráfico en tiempo real. Para qué negarlo, incluso con las susceptibilidades que pueda despertar en torno a la privacidad, Maps es un servicio que viene muy bien cuando uno se adentra en lo desconocido.

Sin embargo, la versión Go de la aplicación para Android puede ser considerada como una chapuza, ya que es una Aplicación Web Progresiva (PWA) que requiere de un navegador web para funcionar (emplea el que está establecido por defecto), así que nos encontramos con tres inconvenientes:

Primero, que las webapps no suelen caracterizarse por el rendimiento, algo con choca con el propósito de ofrecer algo óptimo para dispositivos con pocos recursos de hardware.

Segundo, que carece de modo offline , así que queda limitado en las zonas donde no hay una conexión a Internet de calidad, que es lo que suele suceder en la zonas en vías de desarrollo.

, así que queda limitado en las zonas donde no hay una conexión a Internet de calidad, que es lo que suele suceder en la zonas en vías de desarrollo. Tercero, no tiene soporte para compartir la ubicación en tiempo real.

A pesar de los inconvenientes que arrastra, la versión Go de Google Maps puede cumplir a la hora de orientar al usuario en sus viajes.

Gmail Go

A contrario de lo que sucede con Maps, la versión Go de Gmail sí muestra calidad comparada con la estándar, la cual suele venir preinstalada en la inmensa mayoría de dispositivos móviles Android disponibles en el mercado.

Gmail Go es una aplicación que, a pesar de ocupar menos y estar optimizada para dispositivos que no andan sobrados de recursos, incorpora un gran porcentaje de todas las características de su contraparte estándar, incluyendo soporte para múltiples cuentes, notificaciones, soporte para gestos de deslizamiento y acceso directos desde el lanzador.

Una aplicación que para muchos es imprescindible viendo lo popular que es Gmail y cuya presunta versión menor tiene poco envidiar a la mayor. ¿Qué se necesita para empezar a usar Gmail Go si es posible tener acceso a ella?

Gallery Go

El nombre puede despistar un poco, pero en realidad se trata de la versión reducida de Google Photos. Aquí nos encontramos con una aplicación sencilla que, comparada con su versión estándar, no ofrece la posibilidad de respaldar en la nube, pero que facilita el acceso y la visualización a las imágenes y los vídeos que se tienen almacenados en el dispositivo.

Gallery Go cuenta entre sus posibilidades con organización automática de las fotos para agruparlas por personas, selfies, naturaleza, animales, documentos, vídeos y películas; ayuda a organizar y encontrar fotos específicas; tiene compatibilidad con carpetas y tarjetas SD; además de poner a disposición sencillas herramientas para la edición fotográfica con el objetivo de mejorar fácilmente las fotografías realizadas con el dispositivo móvil (o que han sido trasferidas por algún medio).

Google Assistant Go

Y cerramos la lista con el asistente personal digital de la compañía. Este tipo de aplicaciones no viven el boom de hace unos años, pero es innegable que se han consolidado entre nosotros.

Google Assistant Go permite al usuario realizar peticiones y preguntas a través de la voz, pero si bien en un principio puede parecer que es lo mismo que la versión estándar, la realidad es que arrastra algunas limitaciones, como el hecho de solo ser capaz de entender el inglés y no soporta los dispositivos del hogar ni tampoco las acciones, así que no puede interaccionar con aplicaciones de terceros. Tampoco permite usar el teclado para introducir acciones, por lo que el usuario se ve forzado a hablar inglés.

Al parecer trasladar algo como Assistant para que funcione correctamente en dispositivos de gama muy baja es una tarea que por ahora no se puede hacer (o Google no sabe hacer), así que de momento lo único que hay es la limitada versión Go.

Android Go, ¿una plataforma con los días contados?

Como vemos, la plataforma Android Go tiene algunas aplicaciones interesantes que bien podrían sustituir a sus versiones mayores, más viendo la deriva que ha tenido la industria del software en los últimos años, en la que las aplicaciones han tendido a ganar mucho tamaño para aportar entre poco y nada a los usuarios en comparación con lo que había años atrás.

Sin embargo, Google ha empezado a maniobrar para posiblemente ponerle fin en un futuro no muy lejano si vemos que recientemente le ha puesto fecha de fin de ciclo a la versión de la aplicación de YouTube para Go (de ahí que no la hayamos mencionado en esta lista). Los móviles van ganando potencia y eso quiere decir que los modestos poco a poco van teniendo potencia suficiente como para poder ejecutar la versión estándar de la plataforma de Android en lugar de una reducida.

Es una porque, dejando de lado que no todas las aplicaciones cumplen con lo mínimo que se les podría requerir, sí muestran que se podría aprovechar mejor el hardware que actualmente tenemos en nuestras manos en lugar de delegar la optimización en la potencia bruta de este.