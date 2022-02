El lanzamiento de Battlefield 2042 ha sido, sin ningún tipo de duda, el más desastroso de todas las entregas de la franquicia, y también se ha convertido en uno de los peores de toda la historia de los videojuegos. No hablamos sin razones, de hecho ocurre todo lo contrario, hay motivos más que suficientes para calificarlo como el peor juego triple A de 2021.

Al momento de escribir este artículo, Battlefield 2042 tiene una valoración media en Metacritic, por parte de los usuarios, de 2,1 puntos en PC, 2,3 puntos en Xbox Series X y 2,7 puntos en PS5. Si miramos las valoraciones de Steam nos damos cuenta de que la situación no mejora, ya que aparecen un total de 10.268 reseñas recientes que son «extremadamente negativas».

Personalmente, tuve la oportunidad de probar el juego, y aunque creo que no merece todo el odio que ha recibido, lo cierto es que tampoco está a la altura de lo esperado, y tiene mucho margen de mejora, especialmente a nivel técnico, ya que llegó profundamente lastrado y no aprovecha de forma efectiva el hardware de un PC medianamente potente.

Más de 100.000 usuarios quieren devoluciones por la compra de Battlefield 2042 en todas las plataformas

El rechazo que generó Battlefield 2042 fue tan grande que, como os contamos en su momento en este artículo, la propia Valve decidió saltarse la limitación de dos horas de juego y 14 días que tiene fijada en Steam para aceptar devoluciones, y acabó ofreciendo devoluciones a todos los usuarios que las solicitaran, con independencia de las horas que hubiesen jugado, y del tiempo que tuvieran el juego en propiedad.

Viendo el panorama, está claro que fue una medida totalmente acertada por parte de Valve, y que la misma dice mucho a favor de ella, y de Steam. Sin embargo, los usuarios de las versiones de Battlefield 2042 para consolas no han tenido tanta suerte, y esto los ha llevado a lanzar una petición en Change.org donde solicitan que se ofrezcan devoluciones por la compra de dicho juego en todas las plataformas, es decir, en PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X-Series S.

Cuando miré por última vez el estado de la petición, esta acumulaba ya más de 107.000 firmas, y el número seguía creciendo de forma lenta pero constante. Obvia decir que si esta petición llega a buen puerto, y si se inicia una ronda de peticiones de devolución en masa, Battlefield 2042 se convertiría, probablemente, en el mayor fracaso de la historia reciente de los videojuegos, y podría acelerar lo que os comentamos en este artículo, su salto a un modelo gratuito, total o parcial, con micropagos.

¿Será este el final de la franquicia?

Es una pregunta que se está haciendo mucha gente. Yo estoy convencido de que no, al fin y al cabo esta es una de las franquicias más importantes de EA, y también una de las más queridas y mejor vendidas dentro del mundo de los videojuegos. No obstante, sí que creo que el descalabro que ha supuesto Battlefield 2042 representa un importante toque de atención para EA, y para los desarrolladores en general.

La reacción que han tenido los jugadores es un grito contundente. Están cansados del «todo vale», no quieren más juegos mal optimizados y sin terminar, y no están dispuestos a pagar 80 euros por un producto que no debería haber llegado al mercado a medio cocer. Es cierto que, gracias a Internet y a la democratización de la red de redes, es posible lanzar un juego con pequeñas carencias y terminar de pulirlo con un par de parches, pero este no es el caso de Battlefield 2042.

Dicho título no debería haber llegado al mercado en ese estado. Habría sido preferible que EA lo hubiera retrasado un poco para pulir, al menos, los fallos más graves que presentó desde el día uno, y también para mejorar su optimización en todas las plataformas.

Para muestra un botón, la versión para PC, que fue la que pude probar, tenía un cuello de botella tan enorme a nivel de CPU que, en 1440p con trazado de rayos activo y todo al máximo, la GPU rondaba el 60-70% de uso, y la CPU tenía una tasa de uso muy baja.ya sabe