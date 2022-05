Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y ya que la semana se presenta relejada en términos generales, Bosch: Legacy nos da la oportunidad de hablar de más cosas aparte de estrenos, aunque parezca que esta sección solo está dedicada a eso, que lo está.

Amazon Prime Video

Dicho y hecho, vamos a hacerle un hueco a Bosch: Legacy, no sin antes recordar que esta es la segunda semana consecutiva que un lanzamiento de Amazon Prime Video ocupa la cabecera de la sección y si la semana pasada fue por el estreno adelantado de Sin tiempo para morir, la última película de la franquicia del clásico James Bond, que no llegaba sola, sino con todas las demás. Pero como lo hacía el domingo y no el sábado, que es cuando se publica Novedades VOD… Pues eso: en lo que entra en catálogo se incluyen las veintiséis películas de 007, a las que Prime Video ha guardado un espacio propio en la plataforma que verás conforme entres. Pero entran muchas más cosas.

Yendo ya con Bosch: Legacy, se trata de una derivada directa de Bosch, una de las primeras series originales de Prime Video y una de las más veteranas también, cuya séptima y última temporada salió el año pasado. ¿Por qué entonces aparece ahora Bosch: Legacy y no una octava temporada de Bosch. Muy buena pregunta… para lo que no termina de haber un respuesta realmente satisfactoria, teniendo en cuenta además que se trata de una de las series mejor valoradas de todas las producidas por Amazon.

Lo curioso del caso es que Bosch: Legacy es una continuación directa de Bosch, con los mismos guinistas y, por supuesto, protagonista, que no es otro que Harry Bosch, interpretado por Titus Welliver. en cuanto a la serie en sí, es el típico drama policíaco de corte realista y poso serio que se ha hecho para televisión durante años, pero no por ello hay que desmerecerlo: como digo, Bosch es una de las series más aclamadas de Amazon Prime Video y parece que Bosch: Legacy va en la misma línea.

Cuando veas el tráiler (colleja virtual a Prime Video España por no ponerlo con unos tristes subtítulos) de Bosch: Legacy, sin embargo, podrás observar que no figura como una serie original de Prime Video, aunque lo sea, sino de freevee, un servicio también propiedad de Amazon en el que bajo determinadas condiciones -sobre todo, en torno a los dispositivos- incluye multitud de películas y series, también originales como la que nos ocupa, gratis con publicidad. Pero como todavía no ha llegado a España, dejamos la referencia como aviso a navegantes.

En resumen, puede parecer obvio que una secuela como Bosch: Legacy tenga antecedentes, pero va con doble significado la coletilla. Por eso (lo que vendrá con freevee, que dará de que hablar) y porque una serie como Bosch, parece ser, con excepciones, la antítesis de lo que se produce hoy en día, el puesto de honor es suyo. O, más bien de Bosch: Legacy. Aprende, Netflix.

Más contenidos exclusivos:

The Wilds (T2). «Un grupo de adolescentes de diferentes orígenes debe luchar para sobrevivir después de que un accidente aéreo las deje abandonadas en una isla desierta.»

Entra en catálogo:

007 al servicio secreto de su Majestad

007: Alta tensión

5 metros cuadrados

A.P. Bio (Biología avanzada) (T1-T2)

American Playboy

Antes de que te vayas

Ártico

Atom the Beginning (T1)

Backtrack

Barrabás

Buenas noches, y buena suerte

Buscando un final feliz

Cafe Society

Canguro último modelo

Casino Royale

Condenados

Creed II: La leyenda de Rocky

Creed: La leyenda de Rocky

Desnudo en Nueva York

Diamantes para la eternidad

El amor está en el aire

El amor y otras cosas imposibles

El cuarto hombre

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

El Hobbit: La desolación de Smaug

El Hobbit: Un viaje inesperado

El hombre de la pistola de oro

El hombre del corazón de hierro

El mañana nunca muere

El mundo nunca es suficiente

El olivo

El padrino

El Padrino II

El padrino III

El soldado de Dios

El último emperador

Goldeneye

Halloween 2

Halloween 3: El día de la bruja

Halloween 4: El regreso de Michael Myers

Heartstone, corazones de piedra

Hot Dog

Jason Bourne

Just Getting Started

Karate a muerte en Bangkok

La bella y la bestia

La cena de los idiotas

La espía que me amó

La gran batalla

La leyenda del Llanero Solitario

La suerte de los Logan

Licencia para matar

Lola

Los chicos del coro

Los hombres libres de Jones

Los leales 47 Ronin

Los Tres Mosqueteros

Mai Mai Miracle

Mi vida con John F. Donovan

Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte

Mina y el mundo de los sueños

Moonraker

Muere otro día

Nunca digas nunca jamás

Octopussy

Open Windows

Panorama para matar

Playmobil: La película

Quantum of Solace

Sagrada Reset (T1)

Saw III

Saw IV

Saw VI

Senderos de violencia

Sin tiempo para morir

Skyfall

Sólo para sus ojos

Spectre

Stano

Suburbicon

Sunshine Cleaning

The Artist

The Runaways

The Stray

Todo o nada: la historia no contada de 007

Vampire Academy

Vive y deja morir

Netflix

Seguimos con lo que trae Netflix, que como de costumbre es mucho y malo, pero siempre hay excepciones que se salvan de la quema, según lo que te apetezca. Por ejemplo, si te gustó la serie de Lupin te puede interesar ver Incompatibles 2, si eres de doramas y plastas similares quizás te atraiga El sonido de la magia, si disfrutas de los documentales Accidente nuclear y Pequeños salvajes tienen su punto…

… Y, si simplemente te quieres ir a por lo más llamativo que ha lanzado Netflix esta semana, El Pentavirato no tiene competencia. No es que la serie sea como parta echar cohetes, pero arranca bien y por lo menos se sale de la mugre habitual de la plataforma. Y es que El Pentavirato es lo nuevo del cineasta y comediante canadiense Mike Myers (Wayne’s World, Austin Powers), con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva… o con todo lo loco y lo más loco que ello conlleva. Échale un vistazo al tráiler, aunque Netflix también ha pinchado en esto y solo está en inglés.

Más contenidos exclusivos:

A tres metros sobre el cielo: La serie (T2). «Dos jóvenes de orígenes muy distintos se enamoran durante un verano en la costa italiana del Adriático. Inspirada en los libros de Federico Moccia.»

(T2). «Dos jóvenes de orígenes muy distintos se enamoran durante un verano en la costa italiana del Adriático. Inspirada en los libros de Federico Moccia.» Accidente nuclear (T1). «Los expertos relatan lo ocurrido durante el accidente en la central nuclear de Three Mile Island (Pensilvania), así como las controversias y las repercusiones que generó.»

(T1). «Los expertos relatan lo ocurrido durante el accidente en la central nuclear de Three Mile Island (Pensilvania), así como las controversias y las repercusiones que generó.» Aguanta la respiración: Inmersión bajo el hielo . «Este documental sigue a la apneísta Johanna Nordblad mientras se prepara para batir el récord mundial de distancia recorrida bajo el hielo buceando a pulmón.»

. «Este documental sigue a la apneísta Johanna Nordblad mientras se prepara para batir el récord mundial de distancia recorrida bajo el hielo buceando a pulmón.» Bienvenidos a Edén (T1). «Unos jóvenes asisten a una fiesta exclusiva en una isla remota. Pero el tentador paraíso con el que se encuentran oculta secretos y trampas muy peligrosos.»

(T1). «Unos jóvenes asisten a una fiesta exclusiva en una isla remota. Pero el tentador paraíso con el que se encuentran oculta secretos y trampas muy peligrosos.» Clark (T1). «Esta es la increíble historia de Clark Olofsson, el polémico criminal que inspiró el término «síndrome de Estocolmo». Basada en sus verdades… y sus mentiras.»

(T1). «Esta es la increíble historia de Clark Olofsson, el polémico criminal que inspiró el término «síndrome de Estocolmo». Basada en sus verdades… y sus mentiras.» Cuarentones . «Un chef que ha hecho un amargo descubrimiento intenta recuperar las ganas de vivir participando en un concurso gastronómico en Cancún con su mejor amigo y socio.»

. «Un chef que ha hecho un amargo descubrimiento intenta recuperar las ganas de vivir participando en un concurso gastronómico en Cancún con su mejor amigo y socio.» Déjate llevar . «El verano antes de la universidad, la formal Auden conoce al misterioso Eli. Noche tras noche, él la ayuda a disfrutar de la juventud de una manera desconocida para ella.»

. «El verano antes de la universidad, la formal Auden conoce al misterioso Eli. Noche tras noche, él la ayuda a disfrutar de la juventud de una manera desconocida para ella.» El marginal (T4). «Mientras investiga un secuestro, un expolicía se infiltra en una cárcel, donde deberá evitar que los peligrosos criminales descubran su verdadera identidad.»

(T4). «Mientras investiga un secuestro, un expolicía se infiltra en una cárcel, donde deberá evitar que los peligrosos criminales descubran su verdadera identidad.» El sonido de la magia (T1). «Un mago que vive en un parque de atracciones abandonado hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada con una vida difícil y le devuelve la esperanza.»

(T1). «Un mago que vive en un parque de atracciones abandonado hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada con una vida difícil y le devuelve la esperanza.» Hermanas de sangre (T1). «Unidas por un peligroso secreto, las amigas Sarah y Kemi se ven obligadas a huir cuando un hombre rico desaparece durante su fiesta de compromiso.»

(T1). «Unidas por un peligroso secreto, las amigas Sarah y Kemi se ven obligadas a huir cuando un hombre rico desaparece durante su fiesta de compromiso.» Incompatibles 2 . «Diez años después de su último encuentro, dos policías muy distintos deben investigar juntos un asesinato en una ciudad francesa y destapar una conspiración.»

. «Diez años después de su último encuentro, dos policías muy distintos deben investigar juntos un asesinato en una ciudad francesa y destapar una conspiración.» Pequeños salvajes (T1). «Esta serie sigue las aventuras de las crías de leones, elefantes, pingüinos y pangolines, entre otras, mientras hacen frente a los altibajos de la vida en la naturaleza.»

(T1). «Esta serie sigue las aventuras de las crías de leones, elefantes, pingüinos y pangolines, entre otras, mientras hacen frente a los altibajos de la vida en la naturaleza.» Thar . «Un policía veterano tiene la oportunidad de demostrar su valía cuando un asesinato y un macabro plan de tortura sacuden un tranquilo pueblo en medio del desierto.»

. «Un policía veterano tiene la oportunidad de demostrar su valía cuando un asesinato y un macabro plan de tortura sacuden un tranquilo pueblo en medio del desierto.» The Circle (T1-T4). «El estado y la estrategia chocan en este experimento social y espectáculo de competición donde jugadores en línea coquetean, se hacen amigos y se abren camino hacia un premio de 100.000 dólares.»

Entra en catálogo:

Barbie: la Princesa y la Costurera

Bill y Ted salvan el universo

Brokeback Mountain: En terreno vedado

Chosen (T2)

El rey Escorpión

El rey Escorpión 3: Batalla por la redención

El sol también es una estrella

El velo pintado

Enemigos públicos

Jackass 3.5 ¡Porque todas las anteriores no bastan!

Jackass presenta: Bad Grandpa

Jackass: La Película

LEGO Friends (T1-T5)

¿Nos casamos? Sí, mi amor

Sácame del paraíso

Showtime 1958

Straight Outta Compton

The Royals (T1-T4)

Whiplash

Y entonces llegó ella

Zathura: Una aventura espacial

HBO Max

Es el turno de HBO Max y poco hay que contar, pero lo contaremos. De hecho, tras el ejemplo de Netflix y ya que siempre repito lo de que más vale calidad que cantidad…

The Staircase es una nueva miniserie original de HBO Max en la que lo primero que salta a la vista es un reparto de primera: Colin Firth (El discurso del rey, Mamma Mia), Toni Collete (El sexto sentido, Hereditary), Juliette Binoche (El paciente ingles, Tres colores: azul), Sophie Turner (Juego de tronos, X-Men), seguido de la historia, basada en el caso del escritor estadounidense Michael Peterson, quin fuera condenado por el asesinato de su esposa. Por no defraudar con la tradición de HB0 en este tipo de dramas, la serie ha encandilado a la crítica. Del director de El diablo a todas horas

Más contenidos exclusivos:

When We Were Bullies. «Una alucinante coincidencia sirve de pretexto al director Jay Rosenblatt para investigar un incidente de acoso escolar que tuvo lugar hace 50 años.»

Entra en catálogo:

I Am Durán

Men in Black 3

Pares y Nones (T1)

Resident Evil: El capítulo final

Rings

Saving My Tomorrow (T1)

Senna

Yo Soy Bolt

Apple TV+

Apple TV+ llega con tres novedades en su haber, incluyendo la segunda temporada de una de sus series, un pequeño especial más de Snoopy y una miniserie documental cuyo recibimiento está siendo más bien tibio.

Contenidos exclusivos:

El gran fraude (Miniserie). «Eric : Conn era un abogado que vivía demasiado a lo grande al este de kentucky… hasta que dos informadores se dieron cuenta de que era la pieza clave de un fraude gubernamental de más de 500 millones de dólares.»

(Miniserie). «Eric : Conn era un abogado que vivía demasiado a lo grande al este de kentucky… hasta que dos informadores se dieron cuenta de que era la pieza clave de un fraude gubernamental de más de 500 millones de dólares.» Snoopy presenta: Para mamá (y papá), con amor . «El Día de la Madre está a punto de llegar y la pandilla está contenta, excepto Peppermint Party. A ella, ese día le recuerda que ha crecido sin madre.»

. «El Día de la Madre está a punto de llegar y la pandilla está contenta, excepto Peppermint Party. A ella, ese día le recuerda que ha crecido sin madre.» Teherán (T2). «Tamar es una hacker del Mosad que se infiltra en Teherán bajo una identidad falsa para ayudar a destuir el reactor nuclear de Irán. Pero, tras fracasar su misión…»

Disney+

Y por último, Disney+, que apenas añade un puñado de cosas a catálogo mientras respira antes de lanzar un nuevo original: si esta semana salía el último capítulo de Caballero Luna, para finales de mes se espera Obi-Wan Kenobi. Mientras tanto, a consumir el acumulado, que es bastante.

Entra en catálogo: