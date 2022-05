Si estabas interesado en comprar Windows 11, ojo al dato, porque por fin se ponen a la venta las primeras imágenes oficiales de instalación en medio físicos… Pero no te apresures, porque ni muy probablemente estén a tu alcance, ni aunque lo estén te interesa comprar Windows 11 tal y como lo ofrece Microsoft.

En efecto, hace ya más de medio año que la nueva versión del sistema operativo vio la luz en su forma estable, pero si en un principio solo se puso a tiro de manera limitada para aquellos usuarios que ejecutaban Windows 10, cuyos equipos cumplían con las leoninas exigencias de Windows 11 a nivel de hardware, lo de comprar Windows 11 como tal tardaría en llegar.

Pasado el tiempo, además de la actualización directa -y gratuita- desde Windows 10, ya fue posible comprar Windows 11 o, más bien, adquirir la licencia, que el sistema lo descargabas aparte, si de instalarlo en un equipo nuevo se trataba. Un poco más tarde, comenzaron a aparecer los primeros equipos con Windows 11 preinstalado.

Sin embargo, más de medio año después de su lanzamiento oficial, todavía no era posible comprar Windows 11 como se había hecho tradicionalmente con las versiones previas del sistema operativo de Microsoft, esto es, comprar Windows 11 en un medio físico -un CD o DVD por lo general- que incluía no solo el sistema, listo para su instalación, sino la licencia.

Pues bien, ya está disponible ese producto, o lo que es lo mismo, ya puedes comprar Windows 11 como lo hacías antaño… con diferencias, que los años no pasan en balde y componentes como reproductores de DVD ya no son tan comunes, mucho menos indispensables como entonces. Así, Windows 11 comienza a venderse en formato de memoria USB.

Pero no te apresures en rascarte el bolsillo, decía, porque no te merece la pena. Por varios motivos. El primero es que por el momento solo se ha reportado la disponibilidad del sistema en tiendas Best Buy de Canadá, Estados Unidos y México. El segundo, el precio de amigo para comprar Windows 11 en este formato: 140 y 200 dólares cuestan la versión Home y la Pro, respectivamente.

Sinceramente, te sale mucho más a cuenta aprovechar una de las promociones que recogemos habitualmente por aquí y comprar Windows 11, o mejor dicho, comprar una licencia de Windows 11 por 18 euros. Son licencias cien por cien legítimas, que puedes utilizar cuando quieras y el ahorro es manifiesto. El sistema te lo puedes descargar gratis desde el sitio de Microsoft.

¿Por qué entonces vende Microsoft Windows con semejantes precios? Siempre lo ha hecho. Puede darse la situación de que alguien quiera comprarlo así porque tenga una conexión a Internet muy lenta en la que descargarse la imagen de instalación de Windows sea una tortura, que no tenga un USB a mano… Aunque incluso en ese caso sale a cuenta comprar el USB en Best buy o donde sea e ir a un locutorio o punto de acceso gratuito para realizar la descarga.

Otro factor a tener en cuenta es que aunque las licencias que acompañan a esos paquetes solo se pueden usar en un mismo equipo al mismo tiempo, no tienen límite de instalaciones en diferentes equipos, mientras que las licencias digitales como las recomendadas más arriba sí los tienen, ya que van ligadas a la placa base del equipo… aunque llegado el caso es posible reclamar y suele funcionar.

Sea como fuere, entre pagar 18 euros o 200… No compensa. Ni un poco. En el sitio web de Microsoft se pueden adquirir las licencias un poco más baratas, al no incluir el soporte físico, pero ni por esas.

Sin embargo, hay una tercera razón para no apresurarse en comprar Windows 11 y no es otra que… lo absurdo de los requisitos para poder instalar el sistema, motivo por el que millones de usuarios todavía siguen anclados en Windows 10. Si a ello se sumas lo poco atractivos -más allá de los retoques estéticos- que resultan los cambios que ha incorporado Windows 11 en comparación a Windows 10 y los problemas adicionales que están dando…

Blanco y en botella: descargas Windows 10 gratis desde el sitio de Microsoft, te pillas una licencia por 12 euros y a vivir la vida hasta que Windows 11 esté a tu alcance, más pulido y sin cortapisas estúpidos.