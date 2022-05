Hace más de dos años que Netflix dio por finalizadas las series protagonizadas por personajes de Marvel que había desarrollado hasta ese momento, algunas con bastante éxito: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher… Y el ‘cutrecrosoover’ de The Defenders, que no se nos olvide. Por qué lo hizo eso obvio: Disney se apuntaba al carro de los servicios VOD con Disney+ y los derechos de los personajes expiraban.

Sin embargo, tuvo que pasar un año hasta que Marvel Studios y, por lo tanto, Disney, recuperase a sus personajes, sembrando entonces la duda de qué pasaría con ellos: ¿los retomarían tal cual? ¿Los dejarían en el olvido mientras encumbran y explotan otros? Si los recuperaban ¿sería en base a los ya hecho por Netflix, o renovando completamente la fórmula, habida cuenta del tono más adultos de estos en comparación la basurilla para todos los públicos que suelen hacer en Dianey/Marvel?

Las dudas eran legítimas, pues a pesar de los muchos defectos de las series de Marvel producidas por Netflix, los condicionantes eran unos cuantos: el tono mencionado, un casting que encajó como anillo al dedo en lo que a los actores protagonistas se refiere, un buen recibimiento de crítica y público, al menos en un principio… Y unos personajes muy dispares, más conocidos para el gran público, como Daredevil o The Punisher, como todo lo contrario, véase Jessica Jones o Luke Cage… o, en menor medida, esa copia mala de Batman y Green Arrow que es Iron Fist.

En aquellos momentos se dieron toda clase de rumores, incluyendo algunos que han resultado ser ciertos y otros de carácter inesperado. Por ejemplo… (atención, ligeros destripes si has visto las series de Marvel de Netflix, pero no lo último de Marvel Studios para cines y Disney+)… la aparición del Daredevil de Charlie Cox en Spider-Man: No Way Home, o la de Vincent D’Onofrio en la serie de Ojo de Halcón.

Estos dos ejemplos no quieren decir nada con respecto a la reincorporación de los personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que a fin de cuentas es el pilar de toda la producción superheróica de la casa, sea para cine o en forma de seria como vídeo bajo demanda. Sin embargo, sí fue un respaldo, una muestra de respeto si se prefiere, al trabajo previo. Un trabajo que, como digo, tiene sus defectos, pero también sus aciertos, entre los que se encuentran la elección de esos actores.

La cuestión es que desde que se supo que Netflix terminaba de producir series de Marvel, hasta que se supo que Marvel recuperaba los derechos de sus personajes, hasta que se anunció que Netflix retiraba de su catálogos las series mencionadas -lo que pasó a principios de este año, a mediados de febrero- solo faltaba por conocerse cuándo añadiría Disney+ esas series a su catálogo, y ya hay respuesta para ello. Será el próximo 29 de junio cuando todas las series de Marvel hechas por Netflix, recalen de manera definitiva en Disney.

Lo cual da pie a más preguntas: ¿respetará Disney ese tono adulto, con violencia más o menos explícita e incluso con escenas sexuales de las que sonrojarían al directivo medio de la compañía? Yo aquí me aventuraría a decir que sí, a menos que estén deseando que los acechen las críticas de las masas enfurecidas. Lo que también harán es limitar el acceso por edad a dichas producciones, por lo que no parece probable que entren a engrosar la sección del UCM (aunque había sutiles referencias que aludían a este).

La pregunta del millón, no obstante, es si continuarán contando no solo con los actores que dieron vida a los personajes, sino si ampliarán esa parte del Universo Marvel -no deja de serlo- con las mismas series, el mismo tono, etc. Todas pecaban de exceso de relleno, pero con buen fondo; y seguro que hay muchos seguidores de los superhéroes de Marvel que estarían encantados de verlo. Otra cosa es que Disney/Marvel se atreva a hacerlo, lo cual tampoco parece tan probable.