Windows 11 22H2 Pro exigirá cuenta de usuario de Microsoft

Es sabido que Microsoft prefiere a los usuarios registrados, y la actualización Windows 11 22H2 avanzará un paso más en ese sentido, pues según podemos leer en Windows Latest, de su mano llegará la obligatoriedad de contar con una cuenta de Microsoft para los usuarios de la versión Pro del sistema operativo, acabando de este modo, si finalmente se confirma lo publicado, con la posibilidad de emplear Windows 11 Pro exclusivamente con una cuenta local.

Este tipo de cambio no es una novedad, en realidad ya lo vimos anteriormente en Windows 11 Home, por lo que cabía suponer que era solo cuestión de tiempo que esta política se extendiera a otras versiones del sistema operativo, salvo las destinadas al entorno corporativo y a las educativas, en los que los administradores pueden mantener el control sobre el sistema de credenciales que emplean sus usuarios, gestionado con algún sistema de directorio como Active Directory.

Una vez configurada la cuenta de usuario de Microsoft en Windows 11, se configurarán automáticamente el resto de aplicaciones y servicios de la compañía, desde Microsoft Store, la tienda de software integrada en el sistema operativo, hasta OneDrive, el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft.

Para los usuarios particulares que hagan por eludir el uso de una cuenta de Microsoft indicando que emplean una cuenta profesional o educativa, Windows 11 le pedirá a los usuarios que empleen el servidor de dominio asociado a su cuenta. Así, parece que el principal interés de Microsoft con este cambio no es solo que más usuarios empiecen a vincular sus cuentas de Microsoft con el sistema operativo instalado, como acabar con el uso de las cuentas locales.

De momento, en las compilaciones de Windows 11 22H2 que están llegando a los insiders y que ya exigen el uso de una cuenta de Microsoft, este requisito todavía se puede eludir empleando unas credenciales incorrectas. En tal caso el asistente mostrará un mensaje de error, pero aún así permitirá seguir avanzando en el proceso. No obstante, dado que la instalación y configuración de Windows 11 exige una conexión a Internet, lo más probable es que esto sea corregido antes de que empiece el despliegue de la actualización.

Tan cierto es que emplear una cuenta de Microsoft en Windows 11 proporciona algunas ventajas, como la integración de los servicios de Microsoft, como que intentar forzar la adopción de este modo es algo que seguramente no gustará a muchos usuarios, que por razones de privacidad o de cualquier otro tipo no quieren que su instalación del sistema operativo sea relacionable con su identidad. Es cierto que las cuentas locales suelen plantear problemas de seguridad, por lo que tiene sentido intentar acabar con ellas, pero en este caso, me temo que para bastantes personas Microsoft ha pisado demasiado el acelerador.