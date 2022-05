Ingenuity se enfrenta al complicado invierno de Marte

Durante más de un año, desde su llegada a Marte, el helicóptero Ingenuity ha sabido ganarse la admiración de todos, incluso llegando a eclipsar parte del protagonismo de la Perseverance, que es en realidad la protagonista principal de esta misión en el planeta rojo. Recordemos que en febrero se cumplió el primer aniversario de la llegada de la sonda a Marte, y que desde entonces, pese a algún que otro sobresalto, en general el equipo formado por ambos dispositivos ha reportado enormes alegrías a investigadores e ingenieros.

El caso de Ingenuity es paradigmático, y es que los planes iniciales apuntaban a que se mantuviera en servicio alrededor de treinta soles (treinta días marcianos, algo más largos que lo terrestres). Sin embargo, cumplido ese plazo, sus responsables confirmaron que todavía se podía seguir empleando, al punto que incluso vio crecer sus funciones, pasando a convertirse en un explorador que se responsabilizaría de revisar la seguridad de los itinerarios que, posteriormente, recorrería la Perseverance.

Desde entonces, y hasta hace unas pocas semanas, Ingenuity no solo se ha mantenido en servicio, incluso ha sido capaz de mejorar sus marcas, algo en lo que el cambio de estación en Marte ha contribuido. Sin embargo, la llegada del invierno no son buenas noticias para el helicóptero, que se enfrenta a una mayor dificultad a la hora de recargar sus baterías, responsables no solo del funcionamiento de sus sistemas de vuelo y de comunicación con la Perseverance, sino también de lo sistemas responsables de proteger al helicóptero del frío al que se va a enfrentar.

Así, y según podemos leer en Gizmodo, ya han llegado las preocupaciones al control de la misión, y es que las comunicaciones entre Ingenuity y Perseverance se han visto alteradas, y en este momento el helicóptero podría haber entrado en modo seguro, reduciendo su consumo energético al mínimo y realizando algunos ajustes en su configuración, que al tiempo sean más eficientes pero que permitan al helicóptero protegerse frente al frío. En principio, los datos de los nuevos ajustes habrían sido transmitidos, pero la falta de comunicaciones preocupa a los ingenieros.

Así, ahora la clave es que Ingenuity sea capaz de recargar sus baterías, al menos lo necesario para protegerse del frío. Lo ideal sería que además también fuera posible restablecer el ritmo normal de comunicación entre ambos dispositivos, pero la mayor presencia de polvo en el aire y una mayor necesidad de energía para protegerse del frío, cabe la posibilidad de que el «silencio radio» se pueda extender más allá de lo que sería recomendable.