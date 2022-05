El lanzamiento de los procesadores Ryzen 7000 sigue previsto para finales de este año, pero las filtraciones no cesan. Gracias a esas filtraciones, el pasado mes de enero pudimos compartir con vosotros una recopilación con algunas de las claves más importantes de la arquitectura base de los Ryzen 7000, conocida como Zen 4, y ahora tenemos nueva información que pone de relieve algunos aspectos muy interesantes de esos nuevos procesadores.

Los Ryzen 7000 van a mantener el diseño de núcleo MCM (módulo multichip) que vimos en los Ryzen 5000, pero gracias a los cambios que introducirán a nivel de microarquitectura podrán ofrecer una mejora de rendimiento monohilo de entre un 28% y un 37%. Tened en cuenta que no estoy hablando de un aumento del IPC, sino del rendimiento monohilo en general, lo que significa que esa cifra incluye tanto el aumento de potencia derivado del IPC como del incremento de las frecuencias de trabajo.

Si nos limitamos al IPC, se espera que los Ryzen 7000 representen una mejora de entre un 15% y un 24% frente a los Ryzen 5000. En cuanto a las frecuencias de trabajo, todo parece indicar que veremos una subida de entre un 8% y un 14%. Ambos porcentajes aplican a valores de velocidad máxima sostenida en modo turbo, lo que excluye posibles picos máximos de breve duración. Obvia decir que son valores impresionantes, aunque perfectamente creíbles, sobre todo viendo lo que logró AMD con Zen 3.

En multihilo, los Ryzen 7000 deberían ofrecer una mejora de rendimiento sustancial, aunque algo inferior a los valores que hemos visto en monohilo porque el modo turbo debería reducir la frecuencia al tener una alta cantidad de núcleos e hilos ocupados. Ya sabéis cómo funciona esto, el modo turbo alcanza su frecuencia máxima con un núcleo y dos hilos activos, y va reduciendo frecuencia conforme se van utilizando más núcleos.

Ryzen 7000 utilizará una plataforma de última generación

Y parece que esto tendrá, por desgracia, un lado negativo, ya que según las últimas informaciones los Ryzen 7000 solo serán compatibles con memoria DDR5. Si esto se confirma, para dar el salto a esta generación de procesadores tendríamos que cambiar no solo la placa base, también la memoria RAM. En este sentido, hay que recordar que Intel no cometió ese error con los Core Gen12, ya que estos son compatibles con DDR4 y DDR5.

Esta nueva generación de procesadores también sería compatible con el nuevo estándar PCIE Gen5, traerán cambios importantes en la unidad de coma flotante y también en las cachés de primer y segundo nivel. En ese sentido hay que destacar dos cambios profundos, un aumento del ancho de banda de la caché L1, que podría llegar a los 64 GB/s, y un aumento del total de memoria caché L2 por núcleo, que subirá de los 512 KB de Zen 3 hasta 1 MB con Zen 4.

Los Ryzen 7000 estarán fabricados en proceso de 5 nm de TSMC y tendrán un modo turbo de hasta 5 GHz, lo que significa que AMD logrará sacarse por fin una «espina» que tiene clavada desde hace bastantes años, un tema que ya tuvimos la oportunidad de tocar en su momento en este artículo. Os recuerdo que no esperamos un aumento del máximo de núcleos e hilos en los Ryzen 7000, es decir, que estos deberían mantener el máximo de 16 núcleos y 32 hilos de los Ryzen 5000, pero al no estar confirmado no podemos darlo por sentado.

En la imagen adjunta podéis encontrar un resumen de otros rumores importantes centrados en Zen 4c, una arquitectura centrada en el sector profesional, y también en las APUs de próxima generación. Phoenix es la más interesante ya que, como os contamos en su momento, podría venir con una GPU integrada muy potente. El canal de Youtube Moore’s Law Is Dead ha sido quien ha recopilado toda esa información.