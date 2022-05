Como ya sabrás, si me sueles leer de manera más o menos frecuente, suelo publicar noticias en relación con las snapshots de Minecraft 1.19, del mismo modo que lo he hecho en el pasado con betas de versiones anteriores del juego de Mojang. Y es que, en algunas ocasiones, nos abren las puertas para probar antes de tiempo las novedades que llegarán en cada nueva versión, y además nos permiten contribuir, con el feedback, en el desarrollo del juego. Es un win-win, como se dice ahora.

Pero hay otra razón más por la que las snapshots son interesantes, y es que si las analizamos de manera cronológica, nos ponen sobre la pista del estado actual de desarrollo de la nueva versión, en este caso de Minecraft 1.19. Así, como recordarás, las primeras snapshots de Minecraft 1.19 llegaron repletas de novedades y avances, lo que nos permitió empezar a probar lo que llegará con The Wild Update: el Warden, las ciudades subterráneas, los manglares, el aliado, las ranas… Un montón de novedades concentradas en unas pocas snapshots.

Sin embargo, es posible que hayas reparado en que durante las últimas semanas no hemos publicado noticias sobre las nuevas snapshots. Y esto no se debe a que no se hayan publicado. Muy al contrario, y en la línea a la que Mojang nos tiene acostumbrados, semanalmente hemos ido teniendo nuevas entregas, nuevos pasos en el sendero hacia Minecraft 1.19. ¿Y por qué no hemos publicado noticias sobre las mismas? Porque salvo algún detalle más interesante, como el ataque sónico del Warden, las novedades se han limitado a ajustes en lo ya existente y a la solución de fallos de las versiones anteriores.

¿Es esto una mala noticia? ¡En absoluto! Muy al contrario, nos encontramos ante una señal bastante clara de que el desarrollo de Minecraft 1.19 ya está bastante pulido. Elomars88, uno de los creadores de contenido sobre Minecraft que más me gustan y que suelo ver de manera habitual, ha publicado un vídeo sobre la snapshot más reciente, la 22w19a o, como él diría, veintidós, uve doble, dieciueve… ¡A!, en la que da un repaso a las novedades de la misma y, tras ello, llega a la misma conclusión en la que yo también llevo unos días pensando, y reconozco que me alegra saber que coincidimos en este punto.

La conclusión es que, salvo sorpresas, ya solo nos separan días o, en el peor de los casos, unas pocas semanas, para la llegada de la versión 1.19-pre1 de Minecraft 1.19. Si no conoces el ciclo común de trabajo de Mojang, estos son sus cinco fases:

Snapshot experimental : versiones alpha, potencialmente inestables, sin optimizar y con el despliegue de novedades que suponen cambios importantes en el juego. No se publican en todas las versiones de Minecraft, aunque sí que se publicaron nada menos que siete con Minecraft 1.18, y se publicó una de Minecraft 1.19,

: versiones alpha, potencialmente inestables, sin optimizar y con el despliegue de novedades que suponen cambios importantes en el juego. No se publican en todas las versiones de Minecraft, aunque sí que se publicaron nada menos que siete con Minecraft 1.18, y se publicó una de Minecraft 1.19, Snapshot : Estas son las betas más comunes. También suelen sumar novedades y correcciones, pero no así cambios sustanciales en la generación de mundos (aunque sí de biomas). Suelen ser razonablemente estables y estar mejor optimizadas que las experimentales, aunque no siempre es así.

: Estas son las betas más comunes. También suelen sumar novedades y correcciones, pero no así cambios sustanciales en la generación de mundos (aunque sí de biomas). Suelen ser razonablemente estables y estar mejor optimizadas que las experimentales, aunque no siempre es así. Pre-release : En un momento concreto, se decide finalizar con la adición de nuevas funciones y los ajustes de las mismas, y se empieza a pulir lo ya existente para la versión final. Dejan de considerarse snapshots, para tomar el nombre de la versión definitiva con el sufijo pre y el número de versión. Por ejemplo, la pre-release que esperamos en la actualidad es la 1.19-pre1.

: En un momento concreto, se decide finalizar con la adición de nuevas funciones y los ajustes de las mismas, y se empieza a pulir lo ya existente para la versión final. Dejan de considerarse snapshots, para tomar el nombre de la versión definitiva con el sufijo pre y el número de versión. Por ejemplo, la pre-release que esperamos en la actualidad es la 1.19-pre1. Release Candidate : Cuando el equipo considera que ya está todo listo, se publica la primera versión candidata a ser la definitiva… pero eso no significa que lo sea. Esta versión (o versiones, pues se pueden suceder varias RC antes de la versión final) es analizada con lupa, en busca de posibles fallos. La primera release candidate de Minecraft 1.19 será 1.19-rc1.

: Cuando el equipo considera que ya está todo listo, se publica la primera versión candidata a ser la definitiva… pero eso no significa que lo sea. Esta versión (o versiones, pues se pueden suceder varias RC antes de la versión final) es analizada con lupa, en busca de posibles fallos. La primera release candidate de Minecraft 1.19 será 1.19-rc1. Final: Cuando, tras varios meses de trabajo, se considere que el desarrollo ya está listo para su publicación, se toma la release candidate más reciente y se modifica para identificarla como la nueva versión del juego, en este caso la 1.19, que pasa a estar disponible para todos los usuarios que quieran actualizarse para probarla y jugarla.

Entonces, y volviendo al caso concreto de Minecraft 1.19, lo que hemos visto en sus snapshots más recientes son cambios realmente menores, que nos cuentan que en Mojang ya están en la fase de pulido final. Por lo tanto, es probable que la 22w19a sea la última snapshot de Minecraft 1.19, y que por lo tanto estemos ya bastante cerca de la pre-release 1 del juego. O quizá Mojang se esté reservando para el final, como sorpresa, algo relacionado con la estructura de portal que se genera en las ciudades de las cuevas profundas y oscuras. Algo que sería genial, pero que parece poco probable.

Y esto, como ya habrás deducido, significaría que ya estamos bastante más cerca de la publicación de Minecraft 1.19. Pueden ser más o menos semanas, en función de los hipotéticos problemas que puedan surgir con las pre-releases y las release candidates, pero lo cierto es que a estas alturas el desarrollo de Minecraft 1.19 parece bastante afinado, por lo que no apunta a que alguna de ambas fases se vaya a eternizar.

Hace ya algunos meses, cuando las snapshots ya nos habían mostrado las ciudades, el Warden e incluso los elementos de los manglares, y el aliado ya había debutado en Minecraft Bedrock, me atreví a pronosticar que Minecraft 1.19 llegaría en algún momento de junio. Y, por lo que veo, no es solo que ese pronóstico se pueda cumplir perfectamente, es que incluso podría llegar a adelantarse, si todo va bien, y debutar en mayo, aunque este es un plazo muy, muy estrecho.