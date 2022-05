Apple Music retransmitirá conciertos en directo

Reconozco, sin ambages, que lo último de Apple Music me ha sorprendido mucho. Soy usuario de Spotify desde hace muchos años, y también de Apple Music desde hace unos cuantos. Y con todo el cariño que siento a Spotify por sus principios, unos tiempos en los que lo cuantifiqué y era raro que pasara menos de diez horas al día escuchando música (por suerte tengo un trabajo que puedo llevar a cabo escuchando música), con el tiempo cada día me gusta más el servicio de Apple.

Y no, no lo digo por las polémicas de Spotify, de las que ya hemos hablado en anteriores ocasiones. No, lo digo porque no me gustó nada su decisión de eliminar Car View justo cuando puso a la venta un dispositivo con el que suplir la funcionalidad de este tipo de vista, y tampoco me gusta que anunciaran la llegada de la música en alta fidelidad hace algo más de un año, y que esto todavía no se haya materializado. Y, en una fracción de este periodo de tiempo, Apple anunció Apple Music HiFi sin subida de precio, lo lanzó, e incluso ha incluido audio espacial.

Por otra parte, Spotify parece haber puesto el foco principalmente en los podcasts, lo que me parece totalmente legítimo, pero mientras tanto, Apple Music ha seguido creciendo en contenido musical, no solo con acuerdos con más artistas y discográficas, sino también con operaciones como la compra de Primephonic, un prestigioso servicio de streaming de música clásica, cuyo catálogo se ha sumado al de Apple Music. Todavía no ha llegado la app específica de música clásica anunciada por Apple el año pasado, pero sí que podemos disfrutar ya de un enorme fondo musical de este género.

Introducing #AppleMusicLive, a new concert series with your favorite artists.@Harry_Styles kicks it all off live from New York on May 20, only on Apple Music. https://t.co/K9ZnrDiWKT pic.twitter.com/IUx3WQ1I4f — Apple Music (@AppleMusic) May 17, 2022

Y ahora, tal y como ha anunciado el propio servicio a través un mensaje en su perfil de Twitter, Apple Music ha presentado Apple Music Live, una serie de conciertos que serán retransmitidos en directo a través del servicio. Y por si te estás preguntando si hablamos de actuaciones de artistas menores, la respuesta es que en absoluto. Y como claro ejemplo tenemos el que será el primer concierto retransmitido, el próximo viernes, 20 de mayo, cuyo protagonista será Harry Styles, que presenta su tercer disco en el evento.

El concierto tendrá lugar en el UBS Arena de Long Island, Nueva York, y para ir calentando el ambiente Apple ya ha creado un especial, accesible desde iTunes, en el que podemos encontrar una entrevista con Styles sobre la creación del álbum, un enlace para que los usuarios agreguen previamente Harry’s House a su biblioteca y un montón de listas de reproducción centradas en el artista.

Si Apple logra mantener regularidad en este sentido, es decir, si Apple Music Live mantiene un buen ritmo en lo referido a los conciertos, sin duda nos encontramos ante lo que los anglosajones suelen llamar un game changer, es decir, algo que lo cambia todo. Y si, como parece, esto no conlleva subida alguna en el precio del servicio, parece que los de Cupertino se lo están poniendo cada día más difícil a Spotify, que debería dejarse de tonterías de NFTs y centrarse en la música, que es lo que llevó al servicio a lo más altro.