Spotify promoverá los NFT de sus artistas

Spotify no se encuentra en el mejor de sus momentos, eso es algo indudable. Por una parte, se ha enfrentado a una fuerte polémica por haber añadido a su catálogo de podcasts los del polémico Joe Rogan, algo que ha motivado la salida de Spotify de algunos artistas, así como el rechazo por parte de sus usuarios. Por otra parte, pese a sus constantes anuncios en lo referido a este tipo de contenidos, muchos de los podcasts anunciados no han llegado a materializarse; y por último, aunque no por ello menos importante, la música en HiFi prometida por Spotify hace más de un año sigue sin llegar.

Así, de un tiempo a esta parte podemos afirmar que Spotify se ha especializado en anunciar y prometer nuevas funciones, sin que esto signifique necesariamente que se van a materializar. Suena mal, lo sé, pero no es una opinión, sino la constatación de un hecho fácilmente comprobable. Quizá sea porque los proyectos se complican, o quizá por una política de marketing un tanto extraña pero quizá efectiva, el caso es que llevamos tiempo viendo algo así.

Lo más curioso no obstante, es que mientras que esos grandes anuncios se van aplazando de manera permanente, Spotify se lanza a explorar otras posibles novedades para el servicio. Y, según podemos leer en TechCrunch, la última novedad al respecto es que Spotify está probando una nueva función por la que los artistas con presencia en la plataforma puedan emplearla para promocionar sus activos digitales no fungibles, ya sabes, los populares NFT.

La prueba es pública, si bien de momento solo está disponible para un grupo preseleccionado de artistas de Estados Unidos, y en todos los casos, los usuarios pueden revisar el catálogo de NFT promocionados por los artistas en Spotify. Eso sí, el servicio solo cumple la función de escaparate, si alguien desea comprar uno de estos tokens, será redirigido a la tienda de activos digitales en la que esté publicado, sin que Spotify participe en el proceso, por el que además no recibirá comisiones.

Según afirma la propia compañía, están probando esta función en respuesta a las peticiones que habrían recibido por parte de terceros a este respecto. La gran duda es si los usuarios de Spotify comparten ese interés y, por lo tanto, si accederán a los perfiles de los artistas en busca de sus NFT, ya sea por simple curiosidad o por interés real en hacerse con alguno de ellos. Sea como fuere, está bien que Spotify prueba nuevas funciones, no cabe duda alguna… pero que se pongan las pilas de una vez con la música en alta fidelidad eso es lo que sí que esperan realmente los usuarios.