Trust GXT Redex, análisis: jugando ligero pero fuerte

Presentado hace apenas unas semanas, hemos tenido la ocasión de probar el Trust GXT Redex, una de las últimas incorporaciones del catálogo de periféricos gaming de Trust, que nos demuestra que no hace falta que recurramos a ratones ostentosos y de gran tamaño para lograr el rendimiento deseado.

Y es que este ratón nos sorprende con un dispositivo discreto, con prestaciones de alto nivel, y un precio tan competitivo como nuestras partidas.

Especificaciones Trust GXT Redex

Sensor Sensor óptico PMW3325 Sensibilidad De 200 a 10.000 DPI Aceleración 20 G Botones Seis botones configurables:

·2 clics

·1 botón en la rueda de scroll

·1 botón secundario bajo la rueda de scroll

·2 botones secundarios en el lateral izquierdo Iluminación RGB Iluminación interna en la rueda y tira RGB en la parte inferior trasera de la carcasa Conectividad Dongle USB con frecuencia 2.4GHz y cable de carga USB-C a USB-A Dimensiones 112 x 39 x 54 mm Peso 86 gramos Precio 39,99 euros

Como bien decíamos, lo primero que nos llama la atención de este ratón es sin duda su diseño simple y sobrio, con un un tamaño pequeño y redondeado que nos recuerda a los ratones más convencionales. Una simpleza que cuenta con un propósito, permitiendo que el ratón se quede en un peso de apenas 86 gramos, perfecto para largas sesiones de juego.

Sin embargo, no hay que dejar engañarse por las primeras apariencias, y es que una vez lo conectamos, el Trust GXT Redex nos muestra su propio brillo (literalmente) con un un pequeño añadido de iluminación RGB en su rueda y una pequeña franja situada en la parte inferior trasera, manteniendo ese toque gaming tan característico de este tipo de periféricos, a la vez que facilitando la combinación del dispositivo con el resto de los accesorios del usuario y lograr una plena armonía en su setup.

En cuanto al rendimiento, este ratón apuesta por un gran control y precisión, equipando un sensor óptico con ajuste desde los 200 hasta los 10.000 DPI, adaptándose así a cualquier tipo de jugador y juego. Además, su última tecnología garantiza una baja latencia tanto por cable como de forma inalámbrica, favoreciendo que la respuesta del jugador sea rápida e instantánea.

El Trust GXT Redex es perfecto para aquellos jugadores que busquen en sus accesorios digitales un alto grado de personalización, con hasta seis botones programables permiten crear atajos rápidos para cualquier juego, creando un entorno totalmente adaptado al jugador. Aunque sin duda lo que más destaca de estos es el cambio de sus interruptores, cambiando de los habituales OMRON a los interruptores mecánicos Kailh, que nos garantizan una enorme durabilidad gracias a sus vida útil de hasta 80 millones de clics. Todo ello por supuesto sin scrificar en rendimiento, ofreciendo un reconocimiento de los clics bastante preciso.

Y es que durante nuestras pruebas, el ratón ha demostrado un funcionamiento perfecto en todo momento, destacando sin duda la gran comodidad de su cuerpo compacto, y la enorme ligereza de su cuerpo. De hecho, con el objetivo de sacar el máximo provecho de esta portabilidad, hemos combinado el uso de este ratón con el recientemente analizado Trust GXT Callaz, un combo que definitivamente se postula como opción realmente interesante para aquellos que trabajan y juegan con ordenadores portátiles, o que dependen de estar lejos de su setup con regularidad.

Habiendo hecho uso de ellos tanto en entornos habituales como el hogar, como otros espacios más concurridos como la oficina, o incluso espacios abiertos y públicos, la conectividad por 2.4GHz ha probado ser tremendamente efectiva, sin llegar a haber notado ningún tipo de corte o pérdida de conexión en ningún momento, aun incluso contando con numerosos dispositivos inalámbricos en los alrededores.

Por último, otro de los puntos más reseñables del Trust GXT Redex es sin duda la presencia de una batería integrada, que si bien pierde la posibilidad de ofrecernos una carga instantánea de los ratones basados en pilas extraíbles, nos proporciona una extensa autonomía de hasta 50 horas de juego inalámbrico ininterrumpido, las cuales podremos ampliar en cualquier momento con tan sólo conectar el cable USB-C en su parte delantera, cargando el ratón sin siquiera tener que dejar de usarlo.

No obstante, este espacio no queda desaprovechado, sino que contará con una doble utilidad para albergar el conector USB del ratón de manera segura cuando no lo utilicemos o lo transportemos, además de un espacio vacío que permite este peso liviano del dispositivo. Además, merece la pena destacar que esta cubierta extraíble cuenta con un pequeño imán que nos permitirá recolocarla en su lugar de manera mucho más sencilla.

En generales se trata de un ratón bastante versátil y capaz, sorprendiendo con un rendimiento bastante mayor del que cabría esperar dados su precio y apariencia, destacando especialmente en el uso en portátiles.

Actualmente ya podemos encontrar el ratón Trust GXT Redex disponible a través de la web oficial de la marca así como en otros distribuidores locales como las tiendas físicas de GAME o la web de Amazon, con un precio de salida de apenas 39,99 euros.