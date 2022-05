El pasado mes de marzo tuvo lugar la presentación de los Creative Outlier Pro, unos nuevos auriculares inalámbricos con los que la conocida compañía singapurense dejaba claro que pretendía subir el listón. Para ello apostó por un importante cambio de diseño en los Creative Outlier Pro que, en líneas generales, se tradujo en un perfil más elegante, y lo complementó con un color ocre metalizado que me recuerda a algo a medio camino entre el bronce y el oro y que, desde luego, no dejará a nadie indiferente.

Los cambios a este nivel me parecieron muy acertados en su momento, pero las novedades más importantes que traen los Creative Outlier Pro van más allá del plano estético, son las que realmente marcan una diferencia de valor frente a las generaciones anteriores de la serie Creative Outlier, y sobre ellas vamos a profundizar en este análisis, donde os contaremos nuestra experiencia tras utilizarlos durante casi una semana.

Antes de entrar en materia queremos agradecer a Creative que nos haya enviado una unidad de los Outlier Pro. Os recuerdo que estos auriculares solo están disponibles de momento a través de la tienda oficial de Creative, así que si los intentáis buscar en otro minorista no los encontraréis. Dicha tienda ofrece envío gratuito y tiene disponibilidad inmediata, así que si tras leer este análisis decidís haceros con ellos no tendréis que preocuparos por los gastos de envío ni por los tiempos de entrega.

Creative Outlier Pro: Primer contacto

Lo primero que me sorprendió nada más sacar los Creative Outlier Pro de la caja fue el cambio de diseño. Ya os lo he adelantado al principio del análisis, pero es que es sin duda una de las novedades que más contraste produce si hacemos una comparación directa con generaciones anteriores, como los Creative Outlier Air V2, por ejemplo, que tenían una terminación en color azul, o frente a los Creative Outlier Air V3, que adoptaron un color verdoso.

Personalmente, me gusta tanto el color como el diseño de los Creative Outlier Pro. Estos nuevos auriculares tienen un aspecto mucho más atractivo y una terminación más elegante, lo que hace que encajen de maravilla con cualquier estilo, y que no desentonen en ninguna situación. El tamaño de los auriculares y del estuche de carga es considerable, pero los primeros mantienen una ergonomía sobresaliente, y la segunda lo compensa ofreciendo una autonomía fantástica, ya que con ella podemos llegar a una autonomía de hasta 60 horas.

El tacto que ofrecen los auriculares transmite confianza y solidez estructural, y lo mismo ocurre con el estuche de carga. La calidad en general raya a un buen nivel. En este sentido debo decir que todos los modelos que he probado dentro de la familia Outlier de Creative han superado sin despeinarse castigos muy duros, incluyendo caídas frecuentes al suelo y sesiones de limpieza con agua y jabón. Me da la impresión de que los Creative Outlier Pro van a mantener el listón sin problemas.

Con el pack de almohadillas incluido podemos conseguir un ajuste perfecto sin preocuparnos de las particularidades de nuestro canal auditivo, y el proceso de emparejamiento es tan sencillo como el mecanismo de un chupete. El ajuste es importante, ya que de ello dependerá tanto el aislamiento como la calidad del sonido, así que os recomiendo que os toméis vuestro tiempo para conseguir un ajuste adecuado.

El sistema de control que incorporan los Creative Outlier Pro es táctil, y resulta muy fácil de utilizar, ya que los comandos son sencillos e intuitivos. Por ejemplo, con dos toques en el auricular izquierdo podemos activar el modo ambiental, y con tres toques haremos que Google Assistant o Siri se pongan a nuestras órdenes. Si hacemos una pulsación prolongada en el auricular izquierdo bajaremos el volumen, y si hacemos lo propio en el derecho subiremos el volumen. Dos toques en el auricular derecho harán que pausemos o que continuemos con la reproducción de la música, y tres toques nos permitirán saltar a la siguiente canción.

En líneas generales tenemos un sistema de control táctil muy similar al que podíamos encontrar en modelos de generaciones anteriores. Con todo, si no nos gustan los controles de la interfaz táctil que traen los Creative Outlier Pro no pasa nada, ya que podremos personalizarlos a través de la aplicación dedicada sin ningún problema. Dicha aplicación está disponible tanto para terminales basados en Android como para modelos basados en iOS.

Mi primer contacto con los Creative Outlier Pro ha sido muy positivo, como vamos a ver a continuación la cosa no hizo más que ir a mejor cuando empecé a utilizarlos. Con todo, antes de entrar directamente a ver nuestra experiencia de uso vamos a repasar las características clave de estos auriculares, para que tengáis centralizados todos sus detalles en este mismo artículo.

Creative Outlier Pro: Especificaciones

Auriculares inalámbricos «in ear» con interfaz táctil y conectividad Bluetooth 5.2.

Frecuencia de respuesta: 20-20.000 Hz.

Estuche de carga con batería integrada compatible con recarga cableada e inalámbrica.

Autonomía de hasta 15 horas por carga y 60 horas en total con el estuche de carga.

Seis micrófonos integrados (tres por auricular) con cancelación de ruido y controladores recubiertos de grafeno de 10 mm.

Cancelación activa de ruido de tipo híbrida para aislarnos por completo de lo que nos rodea, y modo ambiente para cuando queremos estar atentos a nuestro entorno.

Certificación IPX5 de resistencia al polvo y al agua. Podemos utilizarlos en el gimnasio sin ningún problema, aunque nos enfrentemos a una de esa sesión que nos acaba dejando totalmente mojados.

Compatible con Siri y Google Assistant.

Tres packs de almohadillas de diferente tallaje incluidas para conseguir el ajuste que mejor se adapte a nuestro canal auditivo.

Compatible con Super X-Fi, el conocido sonido holográfico de Creative.

Peso: 7 gramos cada auricular, 73 gramos el estuche.

Batería de 85 mAh en cada auricular, y de 900 mAh en la batería.

Códecs de sonido: AAC y SBC.

Micrófonos de tipo omnidireccional, con una respuesta de frecuencia de 100–10,000 Hz y sensibilidad de – 38 dBV/Pa.

Si vamos a utilizar la aplicación dedicada de Creative para dispositivos móviles deberemos contar con un dispositivo basado, como mínimo, en iOS 11 o en Android 7.

Precio: 67,49 euros al utilizar el código «OUTLIERPRO» sin comillas.

Creative Outlier Pro: Experiencia de uso y opinión

Los Creative Outlier Pro son unos auriculares que, por diseño y estética, quedan bien en cualquier situación. Podemos llevarnos puestos en nuestro día a día, tanto si tenemos que ir a trabajar o estudiar, o si vamos a salir a disfrutar de un rato de ocio. Podemos vincularlos a cualquier dispositivo compatible con Bluetooth en cuestión de segundos, y empezar a utilizarlos de forma directa, sin tener que entrar en complicadas configuraciones.

El ajuste y la ergonomía que ofrecen estos auriculares es simplemente perfecta, siempre que escojamos las almohadillas que mejor se adapten a nuestro canal auditivo. Siento ser insistente con este tema, pero es que es realmente importante, porque si no elegimos la almohadilla adecuada no disfrutaremos de un buen nivel aislamiento, y tampoco tendremos el ajuste necesario para conseguir una buena calidad de sonido. La diferencia que puede marcar el ajuste en ambos casos es enorme, así que tenedlo en cuenta y tomaros vuestro tiempo para elegir las almohadillas que mejor adapten a vosotros.

Con el ajuste adecuado, los Creative Outlier Pro son tan cómodos que te acabas olvidando de que los llevas puestos, y la calidad de sonido es fantástica, sobre todo teniendo en cuenta el rango de precio en el que posicionan. Los he utilizado principalmente para reproducir música en mis sesiones en el gimnasio durante más de dos semanas, y la experiencia de uso ha sido perfecta. No se me cayeron en ningún momento, y me permitieron aislarme por completo de mi entorno, y de la propia música del gimnasio.

La cancelación de ruido que integran los Creative Outlier Pro raya a un buen nivel, y el modo ambiente resulta muy útil cuando tenemos que movernos en sitios públicos donde podemos tener ciertas interacciones con la gente. Como os comenté en nuestro primer contacto, podemos alternar entre ambos modos con unos simples toques gracias a la interfaz táctil, lo que se traduce en una comodidad total.

Debo decir que me ha sorprendido gratamente, ya que tenía mis dudas sobre lo bien que podían llegar a funcionar tanto la cancelación de ruido como el modo ambiente en unos auriculares de este rango de precio. Al final, los Creative Outlier Pro han superado mis expectativas, y en calidad de sonido también han dado la talla.

Como dije anteriormente, he probado los Creative Outlier Pro sobre todo en sesiones de actividad deportiva, utilizando música muy cañera donde los instrumentos principales, como la guitarra y la batería, tienden a sonar con gran contundencia. Esto ya representa un desafío importante para cualquier tipo de auricular «in ear» inalámbrico de menos de 100 euros, y en mi caso se añade otra complicación importante, y es que muchas de esas canciones tienen sonidos más suaves que quedan en segundo plano, y que pueden quedar «tapados» con unos auriculares que no estén a la altura.

Os pongo un ejemplo, «Demons Are A Girl’s Best Friend» de Powerwolf, una de mis canciones favoritas que, en las partes más intensas (cuando suena el estribillo) puede acabar tapando demasiado las notas del teclista, que quedan más en segundo plano. Otros temas que escucho con mucha frecuencia y que también utilizo cuando tengo que probar cualquier tipo de auricular son «Witchcraft» de Pendulum, por los contrastes que tiene en sus partes más pausadas y en las más intensas, y «The End of Heartache», de Killswitch Engage, por la cantidad de coros que tiene en segundo plano.



Haciendo un balance general de su calidad de sonido, tengo claro que los Creative Outlier Pro son simplemente sobresalientes. Han dado la talla incluso con los temas más complicados y cañeros, y también se han desenvuelto muy bien con temas más sutiles, lentos y ligeros. En cuanto al sonido holográfico, una tecnología que podemos activar si utilizamos los Creative Outlier Pro conectados a un dispositivo móvil con la aplicación «SXFI», sigo teniendo sensaciones enfrentadas. Para escuchar música prefiero tenerla desactivada en la mayoría de los casos, ya que añade un toque artificioso que en la mayoría de los casos no me termina de convencer.

Con la aplicación dedicada de Creative también podemos realizar numerosos ajustes, como por ejemplo personalizar los controles táctiles, ajustar la tecnología de cancelación de ruido activa y el modo ambiental y afinar la configuración de sonido mediante el ecualizador. Ambas aplicaciones son totalmente gratuitas, y podemos descargarlas directamente desde la App Store, si utilizamos un dispositivo iOS, o desde la Google Play Store, si tenemos un terminal basado en Android.

Por lo que respecta a la autonomía, los Creative Outlier Pro pueden aguantar varios días de uso sin que la batería empiece a ser un problema, aunque todo dependerá del tiempo que los llevemos puestos. El estuche de recarga tiene un sistema imantado que facilita la inserción de los auriculares y los mantiene en su sitio, y podemos recargar dicho estuche tanto de forma inalámbrica como cableada, algo que es, sin duda, todo un acierto.

Durante esas dos semanas de uso también quise poner a prueba la resistencia de los Creative Outlier Pro, y en este sentido también han estado a la altura. Las gotas de sudor al hacer deporte no fueron ningún problema, y tampoco las sesiones de limpieza con agua y un poco de jabón que se llevaron cada día después de entrenar. Entiendo que esta última es una prueba dura, pero llevo casi año y medio lavando los Creative Outlier Air V2 de esa manera y están como el primer día.

Notas finales: Un valor casi perfecto

Los Creative Outlier Pro ofrecen un equilibrio muy cuidado en relación calidad-precio, eso me ha quedado totalmente claro. Creo la compañía singapurense ha acertado con el diseño y con la calidad de construcción, y a nivel de prestaciones estamos ante unos auriculares que desde luego dan mucho para lo que cuestan, sobre todo si tenemos en cuenta que podemos conseguirlos por debajo de su precio recomendado (67,49 euros utilizando el cupón que os dimos en el listado de especificaciones).

Por 67,49 euros, los Creative Outlier Pro ofrecen un valor prácticamente insuperable. La cancelación de ruido y el modo ambiente funcionan realmente bien, la calidad de sonido es excelente y la ergonomía es tan buena que podemos llevarlos puestos durante todo el día sin que lleguemos a notar la más mínima molestia, o entrenar con ellos sin que se caigan. También son muy resistentes, y prometen una larga vida útil.

La autonomía no desentona en absoluto, y las aplicaciones dedicadas de Creative son la guinda al pastel, ya que ofrecen un grado de personalización interesante y nos permiten disfrutar del sonido holográfico. Sobre este último ya conocéis mi opinión, pero reconozco que hay temas con los que casa bastante bien esa sensación de profundidad y amplitud que genera. También podremos utilizarlos sin problemas para recibir llamadas, y la integración con Siri y Google Assistant representa otro importante valor añadido. Son una buena compra, sin duda.