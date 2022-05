Corsair HS65, análisis: Sonido personalizado

El pasado 5 de mayo tuvo lugar el lanzamiento de los Corsair HS65, unos auriculares de gama media que captaron nuestra atención por el importante salto evolutivo que habían dado frente a los Corsair HS60, tanto a nivel de diseño como de prestaciones. Hace unos años tuvimos la oportunidad de analizar dichos auriculares, así que contamos con una toda la base que necesitamos para valorar con total profesionalidad el salto generacional que representan los nuevos Corsair HS65.

Antes de entrar en materia quiero aclarar por qué consideramos a los Corsair HS65 como unos auriculares de gama media. Podría decir que es consecuencia de la nomenclatura que ha utilizado Corsair, y es que los modelos dentro de las series HS60 encajan de forma plena dentro de la gama media del gigante estadounidense, pero esa no es la razón más importante. La clave que me lleva a posicionarlos dentro de esa gama es su precio de venta, ya que cuestan 89,99 euros.

Con eso claro, quiero agradecer a Corsair España que nos haya enviado una unidad de los Corsair HS65, ya que sin ellos este análisis no habría sido posible. Dicho esto, entramos en materia, poneos cómodos que os vamos a contar todo lo que debéis saber de estos nuevos auriculares para gaming de gama media. ¡Empezamos!

Corsair HS65: Nuevo diseño y apuesta por la sostenibilidad

Una de las cosas que más me ha gustado de los nuevos Corsair HS65 ha sido, curiosamente, el embalaje. La compañía estadounidense ha puesto en práctica una importante apuesta por la sostenibilidad, y esto se ha dejado notar desde el primer momento. Los Corsair HS65 vienen en la clásica caja de cartón que hemos visto en productos anteriores, pero esta ya no trae una bolsa de plástico como protección, sino que viene recubierta por papel reciclable.

Al sacar los auriculares de la caja nos damos cuenta de otro cambio que refleja una marcada conciencia medioambiental por parte de Corsair, y es que los Corsair HS65 vienen encajados en una pieza de cartón reciclado que, obviamente, podemos volver a reciclar. Solo tenemos dos piezas de plástico, la bolsa que recubre los auriculares y la que protege los conectores y el adaptador USB, algo que desde luego me parece muy acertado y digno de reconocimiento. Buen trabajo, equipo Corsair.

Mi primer contacto con los auriculares Corsair HS65 fue justo lo que esperaba, una experiencia fantástica. El tacto de los auriculares es tan bueno que derrochan calidad en todos sus elementos, aunque destaca especialmente la solidez de su estructura de plástico y aluminio, la suavidad de la polipiel y el acolchado de sus almohadillas de espuma viscoelástica. Corsair ha hecho un trabajo fantástico, y ha introducido detalles de alta calidad que no siempre están presentes dentro de la gama media.

El Corsair HS65 es regulable tanto en altura como en giro, gracias a dos piezas situadas en las orejeras, y vienen con un micrófono regulable que, por desgracia, no es extraíble. Ese es el único «pero» que le he encontrado en mi primer contacto, ya que el resto de detalles son, como anticipé en el párrafo anterior, sobresalientes. En términos de diseño, los Corsair HS65 se alejan de la terminación totalmente ovalada que vimos en los Corsair HS60 y adoptan una terminación más cercana a la de los Corsair HS80 RGB Wireless.

Podemos conectar los Corsair HS65 a cualquier dispositivo mediante el cable jack de 3,5 mm, lo que significa que tienen una compatibilidad universal, aunque estaremos limitados a sonido estéreo. Si utilizamos el adaptador USB incluido podremos acceder a funciones avanzadas, como sonido 7.1 envolvente y sonido personalizable con la tecnología SoundID.

La versión que hemos probado está terminada en color blanco con toques de gris plata, y la verdad es que esta versión me parece más atractiva que la variante en carbón, sobre todo por el contraste que genera esa combinación de colores. Con todo, esto es una simple cuestión de gustos, así que podéis elegir entre ambos colores sin problema, ya que tienen una disponibilidad total.

Como no podía ser de otra forma, los Corsair HS65 se integran a la perfección en iCUE, y a través de dicha plataforma podemos sacarles el máximo partido. Estos auriculares no cuentan con iluminación LED RGB y se utilizan de forma cableada, dos detalles que debemos tener muy en cuenta.

Corsair HS65: Especificaciones

Auriculares gaming cableados de tipo circumaural (cubren por completo la oreja).

Fabricados en plástico con refuerzo de aluminio. Las almohadillas utilizan espuma viscoelástica con efecto memoria y están recubiertas de polipiel de tacto suave, con un interior terminado en microfibra suave.

Diadema ajustable en altura, y orejeras regulables en giro.

Rueda de volumen situada en el auricular.

Micrófono omnidireccional regulable con cancelación de ruido y certificación Discord. Se enciende automáticamente al bajarlo, y se apaga solo al subirlo.

Transductores de neodimio de 50 mm.

Compatibilidad universal gracias a su conector jack de 3,5 mm (el cable tiene una longitud de 1,5 metros).

Sonido estéreo cuando se utiliza con el conector jack de 3,5 mm.

Si lo utilizamos con el adaptador USB en un PC o un Mac disfrutaremos de sonido 7.1 Dolby Audio Surround y sonido personalizado gracias a SoundID.

Integración total en iCUE, donde podremos realizar diferentes ajustes y crear ecualizadores personalizados.

Frecuencia de respuesta de 32 ohmios, sensibilidad 114 dB (+/-3 dB) y frecuencia de respuesta de 20 Hz – 20 kHz en los auriculares.

Frecuencia de respuesta de 100 Hz – 10 kHz, impedancia de 2,2k ohmios y sensibilidad de -41 dB (+/- 3 dB) en el micrófono.

Medidas y peso: 186 x 78 x 196 mm, 282 gramos.

Disponible en color carbón y en color blanco.

Precio: 89,99 euros.

Corsair HS65: Nuestra experiencia

Mi primer contacto con los Corsair HS65 fue muy positivo. Ya os he dicho que son unos auriculares bien diseñados y que presentan una calidad de construcción sobresaliente, ya que combinan plástico con otros materiales premium, como el aluminio, la polipiel y la espuma viscoelástica. También son bastante ligeros, y esto es algo muy importante, ya que se traduce en una mayor comodidad incluso tras largas sesiones de uso.

Nada más colocarme los Corsair HS65 noté una suavidad única gracias a la terminación de microfibra que presentan las orejeras en la zona interior. La espuma viscoelástica hace que la presión de la diadema apenas se note, y que disfrutemos de una comodidad total incluso con las gafas puestas. El ajuste es perfecto, y la ergonomía de los Corsair HS65 es simplemente sobresaliente, dos claves que ponen de relieve que podremos utilizarlos durante horas sin notar que los llevamos puestos.

El proceso de instalación y de configuración de los Corsair HS65 es muy sencillo. Si utilizamos el conector jack de 3,5 mm tendremos una experiencia «plug and play», y una compatibilidad universal, ya que funcionará con la mayoría de los dispositivos que utilizan dicho conector, incluidas las consolas Xbox One, Xbox Series S-X, PS4, PS5 y Nintendo Switch. Si decidimos utilizar el conector USB disfrutaremos de sonido envolvente 7.1 y también de SoundID, aunque para ello tenemos que instalar iCUE, lo que limita su compatibilidad a PC y Mac.



La integración de los Corsair HS65 en iCUE es total, tanto que de hecho funcionan sin problemas con la iCUE Nexus. Si tenemos dicho accesorio, podremos visualizar un menú con atajos dedicados a la configuración de los auriculares, algo que también es posible con otros auriculares de Corsair, como los Virtuoso, por ejemplo.

A través de iCUE podremos crear nuestros propios perfiles de ecualización o elegir entre los que incluye esta herramienta. También tenemos la posibilidad de activar o desactivar el sonido 7.1, así como de regular el volumen y la autopercepción del micrófono. En la sección dedicada a la personalización del identificador de sonido es donde podremos disfrutar de SoundID. Para ello solo tendremos que seguir un proceso autoguiado que utilizará el sistema para crear un perfil personalizado en función de nuestras preferencias.

Así, por ejemplo, puede que nos encontremos con un perfil que realce las voces o los graves, o con otro que ofrezca un sonido más neutro. Si el resultado final no te convence, o si quieres probar con otras decisiones no te preocupes, puedes repetir el proceso tantas veces como quieras para afinarlo, o desactivarlo directamente.

Personalmente, creo que SoundID raya a un buen nivel en general, especialmente cuando lo utilizamos para reproducir música, aunque esto puede variar con ciertos temas, y la razón es muy sencilla, si hemos obtenido un perfil personalizado que destaca las voces la experiencia no será totalmente óptima con temas en los que convenga destacar los graves.

Me ha sorprendido gratamente la calidad del sonido estéreo, y eso que he probado los Corsair HS65 con temas muy complicados, como por ejemplo «Hold The Line Teme II», una canción muy cañera donde tenemos una batería y una guitarra muy contundentes que suenan en primer plano, y que pueden tapar fácilmente los sonidos menos fuertes que se reproducen «en segundo plano». El resultado fue fantástico incluso en modo estéreo, tanto por la calidad del sonido como por la nitidez con la que se apreciaban cada uno de los sonidos.



Al utilizar el adaptador USB Type-A tenemos la posibilidad de acceder a SoundID, y también al sonido virtual 7.1 Este último da lo mejor de sí en juegos, ya que genera un efecto posicional que no solo potencia la inmersión, sino que además nos ayuda a identificar de qué lado vienen los sonidos. Obvia decir que esto puede darnos ventaja en juegos online competitivos, y también en juegos para un jugador.

Por ejemplo, en Days Gone el sonido posicional me ayudó en más de una ocasión a descubrir que tenía engendros a punto de atacarme por la espalda, a darme cuenta de había lobos en las inmediaciones llamando a sus «compañeros» y a percibir que había corredores persiguiéndome a pesar del ruido de la motocicleta. En títulos competitivos como Battlefield 2042 la ventaja que nos da el sonido posicional es clara, ya que nos proporciona una «visión espacial» generada a través del sonido que nos ayuda a percibir mejor las amenazas y la realidad de cada situación.

En cuanto al micrófono, la verdad es que no desentona en absoluto, ya que consigue que nuestra voz se escuche de forma nítida y clara, y además es muy cómodo y fácil de utilizar, gracias a ese sistema automatizado de apagado y encendido cuando lo recogemos o lo sacamos. Su certificación Discord es, además, toda una garantía.

Notas finales: Un valor sobresaliente en la gama media

Los Corsair HS65 no son unos auriculares de gama media más, son todo un ejemplo de que todavía es posible innovar, y mejorar, dentro de uno de los niveles más concurridos y más competitivos que existen en el mundo de los auriculares gaming. Su calidad de construcción está por encima de la media, gracias a esos matices premium que ya hemos mencionado, y ofrecen una calidad de sonido tan buena que brillan con luz propia incluso en modo estéreo.

La tecnología SoundID nos permite disfrutar de perfiles de sonido personalizados y, ciertamente, ofrece un valor diferencial que puede resultar atractivo en ciertas situaciones, así que representa un claro valor añadido. No obstante, en algunas situaciones he preferido desactivar dicha tecnología, así que está claro que todavía tiene margen de mejora. Por su parte, el sonido 7.1 genera un efecto envolvente y posicional que da lo mejor de sí en juegos, donde marca una diferencia muy grande frente al clásico sonido estéreo.

No quiero terminar sin hablar de la comodidad y la ergonomía. He llegado a utilizar los Corsair HS65 hasta 6 horas seguidas, y en ningún momento he sentido la más mínima molestia. Son muy cómodos, y tan ligeros que prácticamente te olvidas de que los llevas puestos, y eso que utilizo gafas. El tacto de los materiales y el acolchado tienen mucho que ver, aunque personalmente creo que habría sido mejor mantener un acabado totalmente de polipiel en las almohadillas, ya que en caso de que sudemos es más fácil de limpiar que la microfibra.

Los Corsair HS65 ofrecen también una compatibilidad prácticamente universal, lo que unido a todo lo que hemos dicho hasta ahora los convierte en una de las mejores alternativas que podemos encontrar actualmente dentro de su rango de precios. Recomendado.