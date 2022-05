Siempre es una buena noticia saber de lanzamientos como el de la fuente de alimentación HDPLEX 250W, porque son un recordatorio de que la investigación no solo avanza en el sentido de ofrecer fuentes capaces de proporcionar una mayor cantidad de suministro eléctrico al interior de nuestros sistemas, equipados con unos componentes cada día más exigentes. Y ojo, no critico ni mucho menos que se avance en esta dirección, al contrario, me parece fenomenal ver los saltos en rendimiento que nos ofrece esta evolución.

Sin embargo, al igual que se avanza en este sentido, me parece importante destacar que hay otras líneas en las que también hay mucha innovación, gracias a la cual se pueden crear componentes más pequeños, más eficientes y optimizados para necesidades de otro tipo. Algo de lo que, como podrás imaginar por mis palabras, hace gala la HDPLEX 250W, la fuente de alimentación ATX más pequeña del mundo, y que resulta totalmente funcional.

Como puedes deducir por su nombre, la HDPLEX 250W es capaz de entregar hasta 250 vatios, lo que la convierte en una opción interesante para sistemas de pequeño tamaño y que no monten componentes de alto rendimiento que se traduzca en una mayor exigencia en lo referido a la alimentación. Ya sea para terminales de los que solo se espera que cumplan funciones básicas hasta dispositivos basados en la arquitectura de PC pero destinados a usos específicos.

El tamaño de la HDPLEX 250W es de tan solo 170 x 50 x 25 milímetros, solo algo más grande que un smartphone, y además de romper un récord por su tamaño, también se apunta otro tanto, al ofrecer una densidad muy superior a la media en las fuentes de alimentación, con 1,18 vatios por centímetro cúbico. Esto se consigue con la combinación de un diseño de estructura muy eficiente y el empleo de chips de GaN (nitruro de galio).

Ya lo habrás imaginado al ver las imágenes y, efectivamente, te confirmamos que la HDPLEX 250W no emplea ventilador, lo que contribuye sustancialmente a su pequeño tamaño. Para la disipación del calor se apoya en su cuerpo de aleación de aluminio, que disipa el calor con la eficiencia necesaria como para poder prescindir del ventilador. Además, para los usuarios interesados en una fuente de alimentación de pequeño tamaño y sin disipación activa, pero que necesiten algo más de potencial, la HDPLEX 250W puede sincronizarse con una segunda unidad, con lo que obtendremos 500 vatios.

Con información de FanlessTech