BioShock: The Collection gratis en Epic Games Store

Con Bioshock, Epic Games parece dispuesta a proporcionarnos un verano con grandes opciones para jugar. Si desde la semana pasada y hasta hace unas horas la tienda digital de Epic ofrecía gratuitamente Borderlands 3, ya se ha desvelado que, desde hace unas horas y hasta el jueves de la semana que viene el regalo semanal es Bioshock: The Collection, una saga clásica y tremendamente influyente en su momento, y que ahora puedes obtener gratuitamente.

Como ya te contamos en su momento, cuando 2K publicó este pack especial, se compone de los tres títulos que conforman la saga, si bien tanto el primero como el segundo son las versiones remasterizadas, y por lo tanto de mayor calidad (y también más exigentes en el apartado técnico) que los originales, además de los diversos DLC de los tres títulos. Dicho de otra manera, hablamos de una colección muy, muy completa de la saga Bioshock completa… al menos hasta que llegue el muy esperado Bioshock 4, con la película sobre la saga en la que está trabajando Netflix como aperitivo.

Recordemos que los requisitos técnicos de Bioshock: The Collection son los siguientes:

Requisitos mínimos:

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Core 2 Duo o Athlon X2 a 2,6 GHz.

4 GB de RAM.

70 GB de almacenamiento si instalamos los tres juegos.

Tarjeta gráfica Radeon HD 7770 o GTX 560.

Requisitos recomendados:

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU de cuatro núcleos a 3 GHz.

8 GB de RAM.

80 GB de almacenamiento para los tres juegos y sus DLCs.

Tarjeta gráfica GTX 770 o Radeon HD 7970.

Son, como puedes ver, bastante razonables para estar hablando de títulos remasterizados. No obstante, ten en cuenta que al menos en sus primeras versiones la optimización de Bioshock: The Collection no era especialmente destacable. Podemos pensar que en estos años, desde su publicación, esto ha debido mejorar bastante, pero aún así ten en cuenta que es posible que el rendimiento no sea el que cabría esperar. La buena noticia es que puedes probarlo sin arriesgar nada, dado que es gratuito.

Salvando el problema de la optimización, es indudable que hablamos de una saga que generó un gran impacto en su momento, muchas de las personas que lo jugaron entonces aún lo recuerdan como una gran experiencia. Y, dado que las dos primeras entregas están remasterizadas, el aspecto general del juego es razonablemente contemporáneo, al tiempo que mantiene todos aquellos elementos que tanto nos gustaron de los Bioshock originales.

Recuerda que para obtener Bioshock: The Collection gratis en Epic Games Store, algo que puedes hacer desde este enlace, tienes un plazo limitado, que concluye el jueves de la semana que viene, y que para ello, si aún no la tienes, debes crear una cuenta (gratuita) en el servicio. Una vez con ello, podrás añadirlo a tu biblioteca en la que permanecerá para siempre… o al menos mientras que Epic Games se mantenga en el mercado.