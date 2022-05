Ya he comentado en más de una ocasión que no soy demasiado fan del estilo de comunicación de Elon Musk. Obviamente respeto que diga lo que le venga en gana, pero con las mismas, entiendo que somos dueños de lo que callamos y siervos de lo que decimos. Y aunque no creo en el karma, un concepto que me parece demasiado ideal y bonito para ser cierto, sí que es indudable que, en bastantes ocasiones, nuestras acciones provocan reacciones que, por norma general, se ajustan a escalas semejantes.

No es esta la primera vez que la incontinencia verbal le juega una mala pasada a Elon Musk. Desde la absurda polémica por su propuesta del minisubmarino para rescatar a los niños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia hasta el erigirse como el gran gurú de Dogecoin en SNL, justo cuando los usuarios decidieron devaluar la criptomoneda, y poniendo el foco en las ocasiones en las que sus palabras han sido escuchadas por algunos reguladores que han decidido pedirle explicaciones al respecto.

El culebrón de la compra de Twitter, ahora en pausa, tampoco podía quedar fuera de esta constante en la vida de Elon Musk. Como ya te contamos hace unos días, su última acción al respecto fue reclamar que el importe final de compra se ajustara en base al número real de bots en Twitter, algo a lo que se suman más críticas a Twitter a través de la propia red social. Unos movimientos que han afectado a la cotización de los títulos de Twitter, algo que a su vez afecta a los accionistas.

Así, según podemos leer en Yahoo! Finance, un inversor ha denunciado a Elon Musk, afirmando que con sus mensajes ha manipulado el precio de las acciones de Twitter. Y aunque de momento la denuncia ha sido interpuesta por un único inversor, tiene el formato de demanda colectiva, de manera que otros inversores podrán sumarse a la misma si también se consideran afectados por la devaluación en el precio de las acciones provocado por las declaraciones de Elon Musk.

La denuncia afirma que Elon Musk ya tenía conocimiento sobre la cantidad estimada de bots de Twitter, el tan mencionado cinco por ciento, antes de firmar la compra. Sin embargo, según la parte denunciante, habría decidido pausar la compra y publicar los mensajes en Twitter para hacer disminuir la cotización de las acciones. Algo que, de ser su objetivo, habría logrado holgadamente, puesto que en estas semanas las acciones han bajado desde los 54,20 dólares por acción del momento en el que se hicieron públicos los planes de Musk, hasta los menos de 40 dólares por los que cotizan actualmente.

La demanda ha sido presentada en el estado de California, cuyo marco legal prohíbe la manipulación del mercado, que es lo que plantea que ha hecho Elon Musk estas últimas semanas, y la opinión generalizada es que la intención perseguida con esta manera de actuar sería forzar una renegociación del precio tras la bajada del precio de las acciones.