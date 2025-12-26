Qué es mejor, utilizar un cable de 16 pines o un adaptador: opiniones divididas

El cable de 16 pines se ha convertido en el conector estándar para la gran mayoría de las tarjetas gráficas de NVIDIA, y algunas ensambladoras de tarjetas gráficas AMD Radeon también han empezado a darle un mayor protagonismo.

Este cable tiene la ventaja de que es capaz de suministrar una potencia de hasta 600 vatios con un único conector. Para conseguir esa potencia con conectores de 8 pines necesitaríamos un total de cuatro conectores, ya que cada uno de ellos puede suministrar hasta 150 vatios (150 x 4 = 600 vatios).

Sin embargo, el cable de 16 pines ha estado rodeado, desde su lanzamiento, por una fuerte polémica, debido al quemado súbito que han sufrido algunas unidades. Muchos de estos casos se produjeron por un error humano, es decir, por un mal uso del cable, que no se conectó correctamente o se retorció de tal manera que se favoreció la acumulación de calor en su extremo superior.

También hay casos en los que se ha confirmado que el problema vino por el propio cable, una realidad que llevó al lanzamiento de una nueva versión del conector de 16 pines, conocida como 12V2x6, que NVIDIA empezó a utilizar en 2023, y que trae mejoras en la interfaz de conexión, ya que sus pines de control son más cortos y sus pines de alimentación más largos.

¿Por qué se empezó a utilizar el conector de alimentación de 16 pines?

Por la misma razón por la que, en su momento, empezamos a utilizar cables de alimentación de 6 pines y de 8 pines, porque las tarjetas gráficas aumentaron su potencia, y también su consumo, y se hizo necesario responder a ese cambio con un conector que pudiera ofrecer una mayor potencia de salida con un único cable.

Teníamos dos opciones, utilizar hasta cuatro conectores de alimentación de 8 pines instalados directamente en la tarjeta gráfica, o saltar a un conector único, el de 16 pines. NVIDIA optó por esta última opción, y la verdad es que es lógico, porque tener tres o cuatro cables de 8 pines conectados a un componente también implica riesgos, complica mucho la gestión del cableado y no queda nada estético.

Fue una cuestión de necesidad, no un capricho de NVIDIA, al menos en los modelos de gama alta con un consumo de más de 300 vatios. En los modelos de 300 vatios o menos sí que tiene sentido seguir utilizando uno o dos conectores de alimentación de 8 pines, ya que estos pueden suministrar sin problemas ese nivel de potencia, y no es tan complicado gestionar un par de cables.

¿Es mejor utilizar cable de 16 pines nativo o adaptador?

Aunque el cable de alimentación de 16 pines ya lleva unos años en uso, no todo el mundo tiene una fuente de alimentación compatible con dicho cable, y no todo el mundo está dispuesto a comprar un cable de 16 pines adaptado a fuentes de alimentación con conectores de 8 pines.

Por esta razón todas las tarjetas gráficas que utilizan un conector de 16 pines vienen con un cable adaptador incluido, que puede requerir entre dos y cuatro conectores de alimentación de 8 pines, dependiendo de la tarjeta gráfica que vayamos a utilizar. Por ejemplo, el adaptador de la GeForce RTX 5070 necesita dos conectores de 8 pines, y el de la GeForce RTX 5090 requiere cuatro conectores de 8 pines.

Desde que llegaron esos adaptadores surgió la duda de si eran seguros, o si por el contrario era mejor utilizar un cable nativo. Tech Overwrite ha lanzado esta pregunta a diferentes marcas, incluyendo ensambladoras y fabricantes de fuentes de alimentación, para conseguir una respuesta definitiva y fiable, y la verdad es que el resultado ha sido curioso, porque hay opiniones contrapuestas. Vamos a verlas:

Marcas que recomiendan el cable adaptador incluido

ASUS: «el cable adaptador incluido se recomienda para conseguir la mejor experiencia de uso».

«el cable adaptador incluido se recomienda para conseguir la mejor experiencia de uso». GIGABYTE: «recomendamos encarecidamente utilizar el cable original incluido con la tarjeta gráfica, porque ha sido probado y tiene verificada una compatibilidad óptima.

«recomendamos encarecidamente utilizar el cable original incluido con la tarjeta gráfica, porque ha sido probado y tiene verificada una compatibilidad óptima. MSI: «recomendamos utilizar el adaptador incluido con la tarjeta gráfica».

Marcas que recomiendan el cable nativo

SilverStone: «si tu fuente de alimentación tiene un conector nativo de 16 pines y un cable dale prioridad a este».

«si tu fuente de alimentación tiene un conector nativo de 16 pines y un cable dale prioridad a este». ZOTAC: «siempre recomendamos utilizar el cable nativo si es posible».

Marcas que recomiendan el uso de ambos cables

Gainward/Palit: «puedes utilizar cualquiera de las dos opciones».

«puedes utilizar cualquiera de las dos opciones». Thermaltake: «no recomendamos ningún cable por encima del otro, la elección dependerá del usuario, de sus necesidades y de sus preferencias».

«no recomendamos ningún cable por encima del otro, la elección dependerá del usuario, de sus necesidades y de sus preferencias». SAPPHIRE: «puedes utilizar cualquier cable, el de la fuente de forma nativa o el adaptador incluido, ambos funcionarán».

Entonces, ¿qué opción es la mejor? Mi experiencia

Por mi experiencia, os puedo decir que los adaptadores a 16 pines funcionan sin problema. Los utilicé durante un tiempo cuando se lanzó la serie GeForce RTX 30, y tuve conectada una GeForce RTX 3090 Ti durante bastante tiempo con un adaptador de tres conectores de 8 pines sin ningún problema. También los probé con las GeForce RTX 40, y todo fue bien.

Sin embargo, la mejor opción es el cable de 16 pines nativo en su versión 12V2x6, y os digo por qué:

Trae mejoras en los pines que reducen el riesgo de quemado.

Si se conecta correctamente, y si evitamos doblarlo en exceso en su primer tramo, el riesgo de quemado es casi nulo.

Es más estético y fácil de gestionar, nos evitará tener que lidiar con dos, tres o cuatro cables de 8 pines conectados a un adaptador.

Conectar muchos cables a un adaptador aumenta el riesgo de que conectemos alguno mal, y de que podamos tener problemas. Con el cable de 16 pines nativo eliminamos este riesgo.

Si tu fuente de alimentación no tiene un conector de 16 pines nativo no te preocupes, existen conectores de 16 pines que se pueden conectar a dos tomas de 8 pines de la fuente de alimentación, y que son totalmente seguros, siempre que los compremos a marcas de confianza, y que nos aseguremos de que cumplen con las especificaciones de potencia que necesitamos.

Esto último es importante, porque también existen fuentes de alimentación que, aunque traen el cable de alimentación de 16 pines, vienen limitadas a una potencia de salida de 300 o 450 vatios a través de dicho cable. Esto quiere decir que si conectamos una tarjeta gráfica con un consumo elevado, como una GeForce RTX 5090, no llegaremos al nivel de potencia necesario, y tendremos problemas.