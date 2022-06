Si bien Sony se adelantó al marco de la Summer Game Fest para presentar un primer State of Play con algunas de las novedades de sus estudios third-parties, la gran mayoría de las compañía ceñirán sus presentaciones dentro del propio evento general, siendo Devolver Digital una de las primeras en haber confirmado ya la fecha y horario de su conferencia online.

Siendo una de las primeras compañías dentro de la feria, este evento tendrá una duración estimada de 30 minutos durante el primer día de la Summer Game Fest, fechado ya para el jueves 9 de junio a partir de las 21:00 (horario de la península española), y una retransmisión que se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube de Devolver Digital, el canal twitchgaming, o al propia retransmisión oficial de la feria.



Tal y como nos han mostrado en su vídeo teaser, contaremos con una retransmisión que volverá a estar cargada de este ambiente divertido y alocado que tanto caracteriza a los eventos de la compañía, con una pequeña historia propia que transcurrirá entre los tráilers y vídeos de las novedades.

Según podemos leer en la descripción de este vídeo, la compañía nos presentará a «un equipo despistado de ejecutivos de Devolver Digital, luchando por producir una presentación, desencadena accidentalmente un evento en toda la industria que cambia la realidad y amenaza la estructura misma del tiempo y el espacio de los videojuegos«, en el que posiblemente volvamos a ver algunas escenas algo más sangrientas o llenas de monstruos

En cuanto a lo que esperar de esta retransmisión, Devolver Digital ha querido mantener el secretismo, sólo confirmando por el momento la presencia de Goichi Suda (más conocido como Suda51, director ejecutivo de Grasshopper Manufacture y creador de la saga No More Heroes) como conductor del evento; además de novedades para Cult of the Lamb. Así pues, por nuestra parte también esperamos nuevos detalles sobre uno de los títulos más esperados, con el recientemente adelantado Return to Monkey Island.