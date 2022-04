Return to Monkey Island: la mítica saga regresa en 2022

Así, como quien dice que llueve, Ron Gilbert acaba de anunciar Return to Monkey Island. Hace alrededor de una hora desde que se ha publicado el tweet con la sorprendente y muy ilusionante noticia, y apuesto a que ya somos muchos, muchísimos, los que nos estamos tirando de los pelos para saber más al respecto. Y si te encuentras entre las personas que han reaccionado así, te alegrará saber que la espera no se prolongará demasiado, ya que los planes de sus creadores son publicarlo este mismo 2022.

¿Y quién estaría tras Return to Monkey Island? Por aquí llegan las buenas noticias, y es que según podemos ver tanto en su página web como en el tráiler de anuncio del juego, la responsabilidad se reparte entre Lucasfilm Games, Devolver Digital y Terrible Toybox, que quizá no te diga nada, pero que debes saber que es el estudio de Ron Gilbert, el creador, entre otros, de las dos primeras entregas de Monkey Island y del también inolvidable Maniac Mansion. Es, junto a Tim Schafer, uno de los grandes responsables de la edad de oro de las aventuras gráficas de Lucasarts.

Quizá te sorprenda que Return to Monkey Island haya sido anunciado hoy, y que su lanzamiento esté previsto para este mismo año. Y no, no es que estemos hablando de un desarrollo excepcionalmente rápido. Gilbert lo aclara en su tweet: «Algo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos 2 años en completo secreto.«, que es el texto que se muestra junto al vídeo de YouTube que puedes ver justo sobre estas letras.

Un punto interesante, eso sí, lo encontramos en la descripción que acompaña al vídeo de anuncio de Return to Monkey Island en YouTube, y es que el texto afirma lo siguiente: «Anunciamos Return to Monkey Island, la esperada continuación de los legendarios Secret of Monkey Island y Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge de Ron Gilbert’s Terrible Toybox en colaboración con Devolver Digital y Lucasfilm Games, que llegará en 2022«. ¿Debemos entender entonces que solo las dos primeras entregas de Monkey Island conforman el canon en el que se basa este nuevo título? Tendremos que esperar para verlo.

A little something we’ve been working on for the past 2 years in complete secrecy.https://t.co/qwmxpYjpe5 — Ron Gilbert (@grumpygamer) April 4, 2022

Lo más ilusionante de este proyecto, sin duda, es la participación de parte del equipo original. Estamos, por desgracia, acostumbrados a ver cómo se toma el nombre de una obra clásica y se pone en manos de cualquiera, para intentar explotar el poder del nombre y de la nostalgia. En este caso, sin embargo, Return to Monkey Island tendrá la misma firma que los originales, y por lo tanto podemos imaginar que también, como mínimo, el mismo cariño en el desarrollo que el que muchos le tenemos a la saga original. Esto, aún sin ser una garantía, es un excelente punto de partida.

Y bueno, si vas a venir a decirme que mejor no ilusionarse con Return to Monkey Island, que seguro que nos decepcionará, que ya no se hacen juegos como los de antes demás, lo único que tengo para decirte es que luchas como un granjero… y espero que tú me respondas que yo peleo como una vaca.