Formando parte del global del Summer Game Fest, Sony ha querido adelantarse al resto de compañías con la celebración de este State of Play emitido en directo durante esta pasada noche, que si bien se limitó a unos muy ajustados 30 minutos de duración y una selección bastante reducida de títulos, sin duda no ha pasado para nada desapercibido.

Y es que tal y como parecía evidente, Square Enix fue una de las grandes protagonistas de la noche, encargada de cerrar el evento con un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI en el que se mostró por primera vez algunas imágenes reales del juego, así como la esperada fecha de lanzamiento del juego, que se verá retrasado hasta el año que viene. Dicho esto, seguimos encontrando otros grandes destacados como Capcom, que no sólo cumplió con lo esperado al presentarnos un nuevo adelanto de Street Fighter VI, sino que nos sorprendió con el anuncio de el remake de Resident Evil 4 para PS5, así como la adaptación completa de Resident Evil Village VR, que llegará con compatibilidad para el actual y próximo sistema de realidad virtual.

Así pues, aunque este State of Play apuntaba a quedarse relegado en exclusiva a algunos de los títulos de sus third parties, además de estos títulos, el evento nos ha sorprendido con un nuevo adelanto de Horizon: Call of the Mountain, el spin-off de esta saga de aventuras que se presentará como otro de los primeros juegos adaptados a las próximas PlayStation VR2; así como una pequeña sorpresa de la mano de Insomniac y nuestro amigo y vecino Spider-Man.

Si bien actualmente podemos encontrar el vídeo del State of Play completo en los canales oficiales de PlayStation, a continuación os ofrecemos un pequeño resumen con todos los títulos y tráileres presentados durante el evento de anoche.

Final Fantasy XVI

Sin duda el gran anuncio de este State of Play lo ostentó la próxima entrega de la saga principal de este mítico RPG. De la mano del propio Naoki Yoshida (o Yoshi-P), la compañía japonesa nos ofreció un tráiler más extendido con algunos detalles sobre la historia principal, los portadores y los Eikons; así como algunas escenas fugaces de su sistema de combate, que contará con una novedosa interfaz y algunos cambios sobre el último sistema de acción en tiempo real que la compañía ha ido puliendo desde la entrega anterior, además de lo que parecen ser unas luchas completamente nueva en las que enfrentaremos a estas criaturas titánicas.

Aunque sin duda el detalle más importante ha sido el anuncio de una primera fecha de estreno, que nos llevará hasta el marco del próximo verano, en 2023.

Street Fighter VI

Otro de los grandes adelantos de este State of Play fue el nuevo tráiler de adelanto de la próxima entrega de otra mítica saga, en este caso remontada a las antiguas máquinas de arcade. Y es que el juego de luchas de Capcom no sólo nos ha ofrecido algunas imágenes sobre el gameplay de Street Fighter 6, sino que también ha hecho uso del mismo para mostrarnos algunos de los personajes que estarán disponibles en él, así como la presentación de nuevos modos como el novedoso HUD para el juego multijugador, con una zona común en la que los jugadores podrán chatear con el resto de usuarios antes de los combates.

Por desgracia, más allá de desplazarnos hasta el 2023, seguimos sin contar con una fecha aproximada para su lanzamiento.

Resident Evil 4 Remake

Más allá de lo planificado, Capcom nos ha sorprendido con el anuncio de la vuelta de Resident Evil 4, que llegará con unos gráficos y jugabilidad mejorados para adaptarse por completo a la nueva generación de consolas, el próximo 24 de marzo de 2023.



Resident Evil Village VR

Volviendo así a los anuncios esperados, la compañía japonesa también aprovechó la ocasión para presentar esta reedición completa de la última entrega Residen Evil, adaptada por completo para el nuevo sistema de realidad virtual PSVR2.

Horizon: Call of the Mountain

También esperado, Sony ha presentado un nuevo tráiler sobre la próxima aventura en realidad virtual de Aloy, diseñada para el nuevo sistema PSVR2. Aunque eso no fue todo. Y es que Guerrilla aprovechó el escenario para adelantar la llegada inmediata de una actualización mayor para Horizon Forbidden West, actualmente ya disponible para los jugadores de PS4 y PS5.

Stray

Este variopinto juego de exploración, plataformas, aventura y una potente narrativa, más conocido ya como el juego del gato cyberpunk, estrena un nuevo tráiler para ofrecernos algunas nuevas imágenes sobre su jugabilidad, y confirmando por fin su fecha de lanzamiento para el próximo 19 de julio. Aunque la gran sorpresa de Sony ha sido que este juego estará disponible de manera totalmente gratuita para los suscriptores del nuevo servicio de PS Plus Extra y superiores.

Marvel Spider-Man’s Remastered

No es un pájaro, un avión, ni Superman. El que regresa triunfante a la nueva generación de consolas de Sony no es otro que Spider-Man, con una remasterización de la primera entrega desarrollada por Insomniac. Aunque la mayor sorpresa es el lugar, ya que lo hará abandonando la exclusividad de las consolas, fechando su aterrizaje en PC para el próximo 12 de agosto.

The Callisto Protocol

Anunciado en 2020, este shooter de terror inmersivo y ambiental vuelve para a ofrecernos un vistazo más en profundidad de su oscuro mundo, con unas cinemáticas que auguran un título que sin duda sacará provecho de todas las ventajas de esta consola de nueva generación el próximo 2 de diciembre de 2022.

Eternights

Fechado para 2023, y llegando como el primer título del estudio independiente Studio Sai, este curioso JRPG nos ofrecerá una mezcla de acción, exploración y luchas en tercera persona junto con toques de simulador de citas, todo ello ambientado en pleno apocalipsis y con una atractiva estética anime que recuerda ligeramente a algunos títulos de Atlus.

Season: A letter to the future

Rompiendo un poco con los géneros más comunes, este juego nos propone una experiencia mucho más relajada en la que deberemos explorar y grabar nuestro entorno, conocer gente nueva, y desentrañar el extraño mundo que te rodea. Con una enorme libertad de exploración, en cualquier momento podremos bajar de nuestra bicicleta y equipar una herramienta diferente para capturar sonidos, música, arte, arquitectura, y hasta las huellas de estaciones pasadas; las cuales nos ayudarán a comprender la cultura, la historia y la ecología debajo de todo.

The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2

Fechado para finales de este año, la segunda entrega de este juego de acción y supervivencia repetirá con su disponibilidad con el sistema de realidad virtual de Sony, en este caso orientado específicamente para la PS5 gracias a la ya confirmada compatibilidad con las próximas PSVR2.

No Man’s Sky VR

El que una vez fue tildado como uno de los peores lanzamientos, continúa sorprendiéndonos con la llegada de nuevos y cada vez más elaborados contenidos adicionales que han hecho de él una de las grandes estregas para los amantes de la exploración espacial. Y es que ampliando su actual disponibilidad, No Man’s Sky ha confirmado ya su futura compatibilidad con el nuevo sistema VR de PlayStation.

Rollerdrome

Una de las apuestas más curiosas de este State of Play llegó con este shooter de acción en tercera persona que combina unos combates viscerales con los gráciles y fluidos movimientos de los trucos de patinaje para crear una experiencia frenética inigualable.

TUNIC

Completando este State of Play nos encontramos con uno de los juegos más populares de los últimos meses en PC, que por fin da el salto a las consolas de Sony. Y es que el juego de aventuras y rol protagonizado por este valiente zorro ha sido ya tildado como uno de los «must play» para los fans de la saga Zelda, compartiendo muchos detalles de las primeras entregas en 2.5D, junto con un estilo de combate más retador que le han hecho ganarse la etiqueta Souls-like.