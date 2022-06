Windows 11 sigue creciendo a su ritmo

El ritmo de crecimiento de cuota de usuarios de Windows 11 no es el que cabría esperar, y esto es algo que seguramente le pesa bastante a Microsoft. No obstante, hay razones que lo explican, y que hacen que las perspectivas a medio plazo puedan ser más positivas. Y es que, desde su lanzamiento, ha pasado por momentos de crecimiento prácticamente plano, y ahora parece estar ganando un poco más de tracción, si bien los números siguen siendo bajos.

Ya hemos dicho en múltiples ocasiones que, a fecha de lanzamiento, Windows 11 no daba la sensación de ser un producto completado. No en términos de funcionamiento, pues a este respecto, salvo algunos problemas, todo parecía ir bien. El problema es que, para muchos, no llegaba al nivel de lo que se espera de una nueva versión de un sistema operativo. Si en vez de llamarse Windows 11 se hubiera denominado Windows 10.5, muchas personas lo habrían encontrado más verídico.

En Redmond han tomado buena nota y, en consecuencia, durante los últimos meses hemos visto como han empezado a llegar múltiples novedades, ya anunciadas, a Windows 11. El ejemplo más claro lo encontramos en el soporte para emplear apps de Android, pero también hemos visto otros movimientos, como las mejoras en Microsoft Store y la llegada de DirectStorage. Elementos que fueron anunciados en la presentación de junio del año pasado, pero que a la llegada de Windows 11 a los primeros usuarios aún no estaban disponibles.

Más aún, ahora no hablamos de lo que ya ha llegado, sino de lo que está por llegar. Hace poco más de una semana tuvimos la confirmación de que la versión RTM de Windows 11 22H2 ya está lista, y existe la opinión, bastante generalizada, de que con la llegada de que esta primera gran actualización del sistema operativo, Windows 11 ya estará lo suficientemente completo, y probado, como para que sea un buen momento para dar el salto.

Mientras tanto, y según podemos ver en los resultados de la encuesta mensual de Steam, Windows 11 sigue creciendo en cuota de usuarios, si bien es cierto que a un ritmo bastante inferior al visto el mes anterior. Y es que si en abril su crecimiento fue del 2,22%, en mayo se tiene que conformar a poco más de la cuarta parte, con un 0,65%. Menos de un 1%, un salto bastante humilde que, no obstante, sigue sumando poco a poco.

Ya no tendremos que esperar demasiado para la llegada de Windows 11 22H2 y, aunque las primeras semanas muchas personas esperen para comprobar que actualizarse es seguro, podemos esperar ver crecer esos números a partir de ese momento. ¿Debería haber esperado Microsoft hasta tener listo todo lo que incluye la actualización 22H2 antes de lanzar Windows 11? Buena pregunta, ya que quizá de ese modo su crecimiento hubiera sido bastante más rápido. Pero, por otra parte, de este modo han contado con prácticamente un año para ir recibiendo feedback y puliendo muchos elementos del sistema.