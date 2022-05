Microsoft confirma la RTM de Windows 11 22H2

Microsoft ha anunciado el comienzo del despliegue de Windows 11 22H2, la primera gran actualización de su último sistema operativo. Como ya te adelantamos, el desarrollo base ya ha finalizado y la versión RTM se corresponde a la compilación 22621 que se ha estado probando las últimas semanas en el canal Insider.

Microsoft ha publicado el programa de compatibilidad de hardware para Windows 11 22H2. Está destinado a socios OEM y actualiza los requisitos para el sistema e incluye el kit de laboratorio de hardware de Windows (HLK), junto con las listas de reproducción actualizadas para probar el hardware.

Este programa es el que permite a los fabricantes validar hardware y entregar controladores para su certificación en el Centro de desarrollo de hardware de Microsoft. Los socios pueden descargar los requisitos e iniciar la validación de hardware con el kit actualizado, pero los envíos solo se pueden realizar a partir del 31 de mayo. Es una fecha clave para hablar del despliegue de la versión, comenzando por una RTM (release to manufacturing) que los OEM utilizarán para preinstalaciones en equipos nuevos y en programas de actualización de equipos existentes.

Windows 11 22H2

Microsoft ha confirmado que la RTM de Windows 11 22H2 es la build 22621, actualmente en fase beta. Teniendo en cuenta que la compañía permitirá enviar controladores a sus socios hasta el 5 de septiembre, ya podemos anticipar una fecha para la llegada de versión de disponibilidad general (GA) para todos los usuarios: finales de septiembre o en el mes de octubre. Ello si no se descubren fallos graves que obliguen a retrasarla.

Windows 11 22H2 será la primera gran actualización del sistema y se entregará gratuitamente para equipos con licencias válidas del mismo o aquellos que todavía permanecen en un Windows 10 que, recordemos, tendrá soporte oficial hasta octubre de 2025.

Microsoft incluirá las habituales correcciones de errores y los últimos parches de seguridad; continuará implementando el lenguaje de diseño Fluent Desing en componentes adicionales; renovará aplicaciones internas con el explorador de archivos como uno de los más esperados; mejorará elementos principales de la interfaz de usuario como la barra de tareas o menú de inicio (se necesita como el comer….); añadirá elementos de seguridad específicas de protección contra el phishing específica y el cifrado de datos personales; ampliará las funciones del sistema de notificaciones y alertas con Focus Assist y mejorará la accesibilidad para usuarios con problemas de audición.

No esperamos revolución. Sí mayor estabilidad y un apuntalamiento de todos los conceptos que hemos ido viendo desde el lanzamiento. Hasta que Microsoft no se atreva a abandonar todo componente legado anterior retomando la ambiciosa apuesta del proyecto Windows Core OS, no habrá «revolución». ¿Habrá que esperar a Windows 12?