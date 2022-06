Windows 11 llega por error a equipos no compatibles

Los requisitos técnicos de Windows 11 dieron mucho de qué hablar durante el segundo semestre el año pasado. Desde su anuncio, el mes de junio, hasta el inicio de su progresivo despliegue, la exclusión de bastante hardware y la necesidad de contar con TPM y Secure Boot para asegurar el acceso a los sistemas ha sido uno de los puntos más criticados de esta nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Y tanto es así que, aunque en un principio aseguraron que Windows 11 no se podría instalar en sistemas que no los cumplieran, finalmente dieron su brazo a medio torcer, aceptando pero con serias limitaciones.

Una de esas limitaciones, posiblemente la más destacable, es que los usuarios con sistemas que no cumplieran los requisitos mínimos podrían instalar Windows 11, pero no como una actualización desde Windows 10, sino como un sistema nuevo. Y sé de personas que, pese a que anhelan algunas de las nuevas funciones, se mantienen en Windows 10 por evitarse el trabajo que supone «mover» todo de una instalación a otra, aún cuando es en el mismo PC.

Por esa razón, algunos miembros del programa Windows Insiders se han llevado recientemente una sorpresa, al comprobar que coincidiendo con el despliegue de la actualización 22H2 en el canal de vista previa, su sistema operativo les indicaba que podían actualizarse a Windows 11 22H2 desde Windows 10 pese a que sus sistemas no eran compatibles. ¿Quizá es que en Redmond han cambiado de opinión y, en consecuencia, han decidido que Windows 11 sea para todos?

Pues no, desgraciadamente no es así. Según podemos leer en Windows Latest, esto realmente ha ocurrido, pero se ha debido a un error que Microsoft todavía estaría investigando, y al poco tiempo de que se produjera fueron consientes de ello y realizaron los cambios necesarios para desactivar. Además, según informan, ninguno de los insiders que tuvieron, temporalmente, la posibilidad de actualizarse a Windows 11, llegaron a hacerlo mientras que se mantuvo activa la posibilidad.

Preguntados por si esto debe ser interpretado en clave de que se están replanteando los requisitos mínimos del sistema operativo para permitir su uso en más sistemas, Redmond habría respondido que no, que al menos en este momento no hay planes para rebajar el umbral de entrada de Windows 11. Sin embargo, ya llevamos algunos meses hablando de que su adopción se encuentra por debajo de lo que cabría esperar. Si Windows 11 22H2 sirve como impulso, no debería pasar nada, pero si la cuotas de usuario siguen en un crecimiento tan lento… todo es posible.