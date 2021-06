Windows 11 ya es oficial. Tal y como venimos adelantando desde que Microsoft anunció, hace unas semanas, un evento en el que nos hablarían del futuro de Windows 10 y más aún a partir de determinadas pistas. El anuncio de la fecha final de soporte de Windows 10 también ayudó, y por si todo esto fuera poco, la filtración de build 21996.1 la semana pasada, primera oportunidad que tuvimos de verle la cara al futuro Windows 11, nos lo terminó de confirmar. Y si pudiera quedar alguna duda sobre si esa imagen era real, Microsoft ya se encargó de confirmarlo, aunque no fuera su intención.

Sea como fuere, hace solo unos minutos hemos visto a Palos Panay, máximo responsable de Windows, ha despejado las pocas dudas que pudieran quedar al respecto y, tal y como ya te hemos adelantado esta mañana, nos ha confirmado que Windows 11 ya está en camino, en una presentación un tanto emocional, con bastantes miradas al pasado, en la que no obstante tampoco se han quedado cortos hablando de futuro, pues como casi al cierre ha dicho Satya Nadella, Windows 11 es la primera versión de una nueva generación de Windows.

Novedades de Windows 11

Lo primero que hemos confirmado, aunque ya lo esperábamos, es la interfaz de Windows 11, que es la que ya hemos visto en las primeras imágenes del sistema operativo, con los elementos de la barra de Inicio en el centro de la misma (aunque podrá configurarse para devolverlo a su posición original) y con el rediseño del contenido del botón de Inicio de la build 21.996.1. No obstante, hay algunos elementos que todavía no habíamos visto, pero que estarán ahí en la versión definitiva, y que forman parte de las novedades que encontraremos.

En lo referido a su interfaz, encontramos nuevos iconos, bordes redondeados, una cierta reaparición de la transparencias… y un más que esperado modo oscuro, algo que hace un par de años podía parecer una moda pasajera, pero que con el tiempo se ha demostrado que hace mucho más cómodo trabajar con el PC, especialmente quienes pasan bastantes horas al día frente al mismo. En mi caso, sin ir más lejos, siempre que puedo activo el modo oscuro en aplicaciones, webs, etcétera.

Las sorpresas empiezan a aparecer cuando observamos los componentes por defecto de la barra de Inicio, y es que en ella encontramos algunas de las novedades de Windows 11. La primera de ellas, ¿recuerdas que ayer mismo te adelantamos que Windows 11 no incluiría Skype por defecto? Pues como ya intuíamos y contamos ayer, el nuevo epicentro de las comunicaciones a través de Windows será Microsoft Teams, que sí que se incluirá automáticamente en la nueva versión del sistema operativo, y que podrá ser empleado tanto por profesionales como por particulares. Resulta interesante este anuncio, tan solo unas pocas semanas después de que Google anunciara que Google Workspaces llegaba a todas las cuentas de Google.

La siguiente, y muy interesante novedad en relación con la interfaz, son las Snap Layouts, que permiten seleccionar una determinada disposición de varias ventanas, en divisiones de 1/2, 1/3 y 1/4, para trabajar con dos, tres o cuatro ventanas abiertas al mismo tiempo. Esto resultará especialmente práctico en monitores con proporciones de aspecto que van mucho más allá del panorámico (como algunas pantallas curvas), puesto que permitirá automatizar el ajuste de tres ventanas de alto completo y a un tercio del ancho de la pantalla.

Otra función nueva de Windows 11, y que resultará especialmente práctica a las personas que trabajan con muchas aplicaciones, son los snap groups, que no son sino layouts definidos por el mismo usuario, con determinadas ventanas de diversas aplicaciones, y que podremos guardar para recuperar con un simple click. Esta función mejora especialmente cuando, por ejemplo, conectamos un portátil a un monitor externo, puesto que Windows recordará lo que teníamos abierto en ese escritorio y podrá recuperarlo automáticamente.

Otra novedad, que puede parecer menor pero que sumada a las anteriores se entiende bastante mejor, es en Windows 11 cada escritorio virtual podrá tener un fondo de escritorio distinto. Así, si combinamos esto con las dos funciones anteriores, queda claro que el planteamiento de Microsoft es de lo más interesante, pues pasa por que cada escritorio sea un espacio de trabajo (o de estudio, o de ocio) totalmente personalizado, con ajustes guardados y que podamos recuperar rápidamente y a golpe de click. En mi caso, tengo claro que el primer espacio personalizado será el dedicado a Minecraft, y luego si acaso ya el de trabajo.

Recientemente, de la mano de Windows 10 21H1, hemos visto debutar Noticias e Intereses, un añadido a la barra de Inicio, situado junto al systray, y que ofrece acceso a información local (clima, tráfico, noticias, etcétera). Pues bien, este espacio experimentará cambios en Windows 11 con la llegada de los Windows Widgets, que nos permitirán configurar a nuestro gusto este apartado con la información que deseemos, eligiendo y ordenando los elementos a nuestro gusto personal.

Windows 11: Android y tienda de aplicaciones

Aquí encontramos, sin duda, una de las principales novedades de Windows 11, y de las que más están dando que hablar desde su anuncio. Y es que con la llegada de la próxima versión de Windows también llegará una tienda de aplicaciones totalmente rediseñada, y que al menos en primera instancia parece más atractiva que la actual (que no es por ser malo, pero es cierto que ya estaba pidiendo un buen rediseño), en un esfuerzo más de Microsoft por atraer a más usuarios a la misma.

Ahora bien, la gran novedad y la principal baza de Microsoft por mejorar la popularidad de su tienda de aplicaciones no es su nuevo diseño, sino que incluirá aplicaciones diseñadas para Android. Sí, efectivamente, algo largamente esperado, especialmente desde los últimos avances de My Phone en este sentido, es que Windows 11 será capaz de ejecutar binarios de Android, y que además ya no será necesario contar con un smartphone con este sistema operativo para tal fin, puesto que podremos descargarlas e instalarlas directamente desde Windows.

Esto no es una gran sorpresa, en realidad ya te hablamos de Project Latte hace unos meses, y lo único que pide a los desarrolladores para que sus apps sean compatibles con Windows 11 es que empaqueten y distribuyan sus apps en formato MSIX. Obviamente no todas funcionarán, especialmente aquellas empleen funciones muy específicas de los servicios de Google. Sin embargo, y dado el nuevo alcance que pueden lograr gracias a esta novedad, cabe entender que muchos apostarán por dar el salto, y la prueba de ello es que el origen de dicho software será la tienda de aplicaciones de Amazon.

Esto no significa, no obstante, que la tienda de aplicaciones vaya a dejar de lado otros formatos para quedarse con MSIX, muy al contrario, y para no ponerle puertas a los desarrolladores, seguirán admitiendo otros muchos formatos, desde los más clásicos de 32 bits (sí, ninguna sorpresa, Windows 11 mantendrá la compatibilidad con el software de 32 bits) hasta las cada vez más presentes PWA. Es evidente que Microsoft quiere abrir su tienda a todo el mundo.

Otra novedad importante, y que agradecerán mucho los desarrolladores, es que Microsoft no tiene intención de intervenir en las compras in-app del software que se distribuya a través de su tienda. Así, si una app cuenta con su propia plataforma de monetización (aunque sea un enlace a su PayPal), el 100% de los beneficios irán para el desarrollador. Un movimiento muy interesante, y que resulta poco casual que coincida en el tiempo con el juicio entre Apple y Epic Games.

Windows 11 y los juegos

Parte de la presentación de WIndows 11 ha estado dedicada a los juegos, con algunas novedades interesantes. La más destacable es, sin duda, la llegada del modo AutoHDR, algo que ya esperábamos hace unos meses en Windows 10, pero que finalmente se retrasa hasta el lanzamiento del futuro Windows. Con esta versión, la representación de luz y colores será bastante más fiel a lo pretendido por los desarrolladores de los juegos, dando lugar a una experiencia visual mucho más agradable. Esta no es una tecnología nueva para Microsoft, ya que en realidad lo que hace es saltar a Windows 11 desde Xbox Series, donde ya se emplea.

Otra novedad, que incidirá positivamente en el rendimiento de los juegos es Direct Storage API, una API que permitirá el acceso directo de la tarjeta gráfica a los recursos almacenados en el sistema, sin que tenga que intervenir la CPU en dichas operaciones. Esto, al tiempo, liberará al procesador de carga de trabajo, y además restará tiempo al total empleado desde que un elemento es requerido por la gráfica hasta que puede acceder al mismo.

Windows 11: requisitos, precio y disponibilidad

Uno de los temas de conversación durante los últimos días con respecto a Windows 11 tiene que ver con sus requisitos técnicos. Estos son los que se muestran en la página web de Microsoft:

Procesador : 1 gigahercioo más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC)

: 1 gigahercioo más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC) Memoria : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Almacenamiento : Dispositivo de almacenamiento de 64 GB o más

: Dispositivo de almacenamiento de 64 GB o más Tarjeta gráfica : Gráficos compatibles con DirectX 12 / WDDM 2.x

: Gráficos compatibles con DirectX 12 / WDDM 2.x Pantalla : >9″ con resolución HD (720p)

: >9″ con resolución HD (720p) Conexión a Internet: Para Windows 11 Home se requiere una cuenta de Microsoft y conectividad a Internet

Adicionalmente, al hacer click en un enlace que muestra una ampliación de los mismos, sí que encontramos una referencia explícita a TPM 2.0, si bien es cierto que, en la misma, se afirma que de no cumplirse todos los requisitos, Windows 11 o algunas funciones del mismo podrían no funcionar. Lo que, como ya dijimos la semana pasada, nos sigue dejando con la duda.

Aún así, a falta de confirmar este punto, si lo deseas puedes descargar ya la herramienta de Microsoft para comprobar si tu ordenador es compatible con Windows 11. Solo tienes que acceder a esta página, bajar hasta encontrar el apartado Prepárate y, en el mismo, encontrarás el enlace para descargar dicha aplicación.

Con respecto a su precio, aunque todavía no se ha revelado cuánto costará adquirir una licencia nueva, sí que sabemos que la actualización a Windows 11 será gratuita desde Windows 10, algo que ya podíamos esperar, pero que siempre es bueno confirmar.

Y algo que sí que me ha sorprendido ha sido la disponibilidad. Y es que si pensábamos que despediríamos el año con Sun Valley, es posible que para algunos no sea así. Y es que, según podemos leer en la web de Microsoft, «Windows 11 aún no ha llegado, pero estará disponible más adelante este año«. No está claro si en un primer momento, es decir, para finales de año, muy probablemente cerca de Navidad, solo podrá encontrarse en equipos nuevos y ya equipados con el mismo, o si algunos usuarios ya podrán actualizar su PC para comerse el turrón con Windows 11, y el resto tendrán que esperar a principios de 2022.

Sea como fuere, sí que vemos cambios en Windows 11 con respecto a Windows 10, si bien es innegable que no se trata de un enorme salto, como los que hemos vivido con versiones anteriores. Microsoft parece haber adoptado una postura más bien conservadora que, no obstante, también podemos relacionar con que parte de los cambios se encuentren en las «tripas» del sistema, y que tanto Windows 11 en su evolución como Windows 12, empiecen en esta nueva versión.