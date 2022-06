Netflix parece haber decidido poner el foco en Netflix Games, su servicio de suscripción de juegos para smartphone que, al menos de momento, se ofrece gratuitamente a todos los suscriptores de su servicio de contenidos bajo demanda. Y personalmente me parece un movimiento bastante acertado, que aunque en sus primeros pasos todavía n cuenta con una gran cantidad de títulos, muestra una interesante tendencia al crecimiento, que puede acabar por convertirlo en la principal alternativa a Apple Arcade.

Por no decir, claro, que después de casi una década empleando el concepto «Netflix de los videojuegos» para referirnos a cualquier servicio de suscripción a juegos, como Xbox Game Pass, era de justicia que la empresa decana de los contenidos bajo demanda terminara por poner en marcha algo que, de manera indirecta, le ha venido reclamando el mercado desde hace tanto tiempo, aunque fuera sin saberlo.

A día de hoy, según los datos de la propia compañía, Netlix Games ya cuenta con 23 juegos, si bien no todos están disponibles para todas las plataformas. Esta es la lista de los mismos:

Como puedes ver, hablamos de una colección que ya tiene cierta entidad, que además resulta muy variada, y que con sus planes de crecimiento puede terminar por convertir Netflix Games en una de las principales razones para mantener la suscripción del servicio.

Y como decía antes, en Netflix parecen bastante conscientes de ello y, por lo tanto, de la importancia de seguir alimentando el servicio, pero además, de hacerlo con algunos lanzamientos especialmente relevantes, que puedan atraer a nuevos usuarios. Y, según podemos leer en Yahoo! Finance, acaban de sumarse un gran tanto al respecto, ya que el próximo juego de los creadores de Monument Valley debutará en exclusiva en Netflix Games.

Desta: The Memories Between, desarrollado por ustwo, es un roguelike por turnos e influenciado en el deporte, que llegará al mercado a finales de este año y, aunque también llegará a otras plataformas, Netflix promete que no habrá compras en la aplicación ni «cargos adicionales» en su versión, lo que la hace mucho más atractiva.