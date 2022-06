WhatsApp mejora su privacidad con estas nuevas opciones

WhatsApp lleva tiempo trabajando en la implementación de nuevas opciones de privacidad y, tras meses de pruebas en las versiones en desarrollo de sus aplicaciones móviles, estas están disponibles ya para todo el mundo.

Así, los usuarios de WhatsApp podrán, a partir de ahora, limitar quién pueden ver datos es como la foto de perfil, la información y el estado de «visto por última vez». Todas estas opciones se encuentran en el apartado de privacidad de los ajustes de la aplicación para Android e iOS.

Aumenta así la granularidad en las opciones de WhatsApp para con los contactos y los usuarios del servicio en general, no para con el propio WhatsApp, propiedad de una compañía como Meta (Facebook), nada fiable en lo que al respeto de los datos de sus usuarios se refiere.

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒

Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h

— WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022