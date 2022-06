Apenas una semana después de que la Unión Europea haya aprobado definitivamente su regulación en favor del cargador único, tres senadores de Estados Unidos han iniciado el camino para hacer lo propio, con visos de que USB-C se convierta en el estándar que utilice toda la industria.

Dicho así puede sonar raro, porque lo cierto es que USB-C es ya el conector estándar utilizado por toda la industria, pero no en todos los casos, que es donde está la intríngulis. En concreto, en la postura de Apple por seguir manteniendo Lightning, aun cuando está desfasado técnicamente, no se sabe bien por qué, más allá de los condicionantes de posición.

La propuesta de los tres senadores demócratas no especifica ninguna tecnología en concreto, pero sí alude a aplicar «un cargador estándar común para Estados Unidos» y las opciones a uno y otro lado son más que obvias: la industria no va a tragar con una tecnología de Apple como Lightning, que además se ha quedado detrás de las últimas versiones de USB en cuestión de rendimiento.

Pero es que ni siquiera la propia Apple parece tenerlas todas consigo en lo que a mantener Lightning en el tiempo se refiere. Así, mientras que el conector sigue estando presente en algunos de sus dispositivos más populares, las ediciones más recientes de los iPad Air, Mini y Pro ya vienen con los mismos conectores USB-C. Lo cual no significa, claro, que la compañía no vaya a resistirse al cambio en la que es su casa y mayor mercado.

Por otro lado, esta no es más que una propuesta que inicia su andadura ahora y que tiene mucho camino por recorrer antes de ser aprobada, si es que es considerada para su debate. Sin embargo, hay guerras que no parece que Apple puede ganar y la del cargador es una de ellas. Esta en particular, simplemente no tiene sentido para un gigante que podrá seguir vendiendo cables, ahora con USB-C, a precio de caviar.

Cabe recordar que Apple es miembro del USB Implementers Forum y, por lo tanto, también ha contribuido al desarrollo de la tecnología USB y USB-C. Adoptar un cargador USB-C solo sería ceder ante la lógica.

Por lo demás, hay quien espera que Apple se adelante a los acontecimientos, incluso si estos se precipitan debido a la iniciativa que nos ocupa, y que la próxima generación de iPhone que aparecerá hacia finales de 2023, venga ya con el cargador USB-C integrado, porque , de hecho, ya lo están probando. Pero como no hay mucha confianza en que Apple haga lo correcto motu propio…

Asimismo, en materia de ecología, de consumo responsable y obsolescencia programada, el cambio hacia un conector universal es la mejor solución que se puede dar: no solo es mejor tecnología, sino que se puede reutilizar y a pesar del primer impacto que generaría el abandono de Lightning, a medio plazo la situación sería mejor.

En todo caso, se apruebe la medida en Estados Unidos o no, Apple no podrá seguir vendiendo dispositivos en el entorno de la Unión Europea sin que la adopción de USB-C se haya consumado, por lo que por activa o por pasiva, salvo sorpresa, el cambio por un conector estándar universal debería darse sí o sí a más tardar a lo largo de 2024.