Las pestañas mejorarían el rendimiento de Windows 11

Si hay una función que, durante décadas, han demandado los usuarios de Windows, esa era la incorporación de pestañas en el explorador de archivos. Un sistema presente en los navegadores web prácticamente desde sus orígenes (y una de las muchas aportaciones de diseño y usabilidad hechas por Opera) y también en otros sistemas operativos, principalmente en Linux, pero que por las razones que sea, Microsoft no ha querido traer, hasta ahora, a Windows.

Afortunadamente en Redmond han cambiado de opinión, y desde hace ya algún tiempo sabemos que la primera gran actualización de Windows 11, la 22H2, traerá las esperadas pestañas. No sabemos qué razón ha llevado a Microsoft ha cambiar de opinión, pero en cualquier caso es una excelente noticia, y que ya nos tiene a muchos contando los días hasta que Microsoft empiece a liberar esta actualización entre los usuarios de Windows 11.

Hace unos días ya pudimos ver cómo lucen las pestañas en el explorador de archivos de Windows 11 y, como ya cabía esperar, su aspecto es muy prometedor. Claro, al final Microsoft está adoptando un elemento sobre el que ya hay muchísimo conocimiento, por lo que tenía todas las papeletas para hacerlo bien. La sorpresa es que la mejora no es solo estética y de usabilidad, también podría suponer una mejora en el rendimiento general del sistema.

Y es que, según podemos leer en Windows Latest, y en una conclusión que en realidad tiene toda la lógica del mundo, y es que el uso de pestañas reduce el consumo de RAM en Windows 11, mejorando así su rendimiento. En concreto, esto es lo que podemos leer al respecto de las pruebas:

«En comparación con una nueva ventana completa, una nueva pestaña dentro del Explorador de archivos utiliza una cantidad de memoria mínima. Hemos observado este comportamiento en nuestras pruebas y los usuarios también han informado resultados similares. Por ejemplo, si se abre una nueva pestaña, solo agregará unos pocos megabytes al proceso existente del Explorador de archivos.

De hecho, el uso de memoria del Explorador de archivos aumenta solo 1 megabyte. Esto es particularmente útil si tiene la costumbre de abrir varias instancias/ventanas del Explorador de archivos. Al abrir pestañas, puede reducir el uso de recursos y seguir siendo productivo.»

Nada nuevo bajo el sol, en realidad. Tiene todo el sentido, ya que las distintas pestañas en una misma ventana comparten recursos, que deben duplicarse si hablamos de ventanas separadas. Y a mayor volumen de ventanas abiertas vs pestañas, no cabe duda de que la diferencia será aún más acusada.