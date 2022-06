Microsoft ha confirmado algo que ya llevamos unas semanas observando, y es que la disponibilidad del Xbox Controller, el mando de Xbox que también se puede emplear en otros dispositivos, está experimentando una rotura de stock que hace muy difícil su compra en este momento. Como puedes comprobar en la imagen inferior, ni siquiera Microsoft cuenta con stock, y algunos de los muy pocos distribuidores con algo de stock están aprovechando, como era imaginable, por incrementar los precios.

Según afirma Microsoft, la causa de esta rotura de stock se debe a problemas con el suministro de los componentes necesarios para ensamblar los mandos. A esta confirmación se suma la afirmación de que ya están trabajando en cuantificar el volumen de demanda que no están logrando satisfacer, así como trabajando con sus proveedores para normalizar la situación lo antes posible. No obstante, al menos de momento no adelantan plazos para la reposición de stock del controlador de Xbox.

La situación no parece afectar, eso sí, a los mandos personalizados a través del servicio Xbox Design Lab de la web oficial de Microsoft, en la que es posible partir de múltiples plantillas y combinar elementos para diseñar un mando a nuestro gusto.

Parece que esta generación de consolas, tanto PlayStation como Xbox, está condenada a sufrir más problemas que nunca en lo referido a la escasez de stock. Primero fueron, como bien recordarás, las propias consolas, y ahora vivimos una situación similar con el Xbox Controller, que ocurre curiosamente cuando parece que los problemas de la cadena de suministros del sector se van resolviendo.

