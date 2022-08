¿Cómo funciona y qué tan seguro es el cifrado de una VPN?

Seguro que has escuchado hablar de los beneficios y de la seguridad que te puede brindar una VPN: protege tu privacidad, vuelve anónima tu IP, bloquea sitios no seguros, etc. Sin embargo, ¿sabes cómo funciona una red privada virtual? ¿Cómo se realiza en encriptado? ¿Hasta qué punto es realmente segura?

El mercado de VPN (red privada virtual) viene en alza desde hace ya varios años. De hecho, hoy en día, esta industria está valuada en 43 mil millones de dólares. Sin ir más lejos, mirando los números podemos entender su magnitud: en 2020 se descargaron en 85 países 277 millones de productos VPN; y este número se multiplicó casi por 3 para el 2021, año en el que se descargaron 785 millones software de VPN.

Sin bien razones para usar una VPN hay muchas, hoy queremos poner el foco en cómo funciona una red privada virtual para ofrecer tan alta seguridad.

Así es como funciona el cifrado de una VPN

Una VPN, que es una herramienta de ciberseguridad, es capaz de proteger nuestros datos personales mientras navegamos. Cuando nos conectamos a internet usando una red privada virtual, se crea un túnel protegido entre nosotros y el servidor por el que se envían y reciben todos los datos de las aplicaciones o sitios web en el que estemos navegando. A su vez, este túnel tiene un cifrado, es decir un código que solo el nosotros (usuarios) y el servidor VPN pueden entender.

Cada vez que el usuario navega, todos los datos que comparte se cifran y se vuelven ilegibles para cualquier persona que pudiera obtenerlos. Hablamos de datos personales, dirección IP, ubicación real de esa dirección, identidad, etc. Esto es, aunque un hacker pudiese ver estos datos, no podría leerlos porque estaría en un código que solo el servidor VPN puede leer.

Existen muchos tipos de cifrados aunque el mejor es AES de 256 bits, de grado militar. Este es utilizado por los gobiernos, instituciones globales y organismos internacionales de inteligencia, por ejemplo.

A su vez, la mayoría de las empresas proveedoras de VPN cuentan con políticas de no registro. No guardan los datos personales de los usuarios ni información sobre su actividad o historial de navegación, no almacenan datos de la dirección IP que utilizan ni cantidad de horas de conexión. Es así como logran brindar total seguridad a quienes eligen navegar utilizando esta solución.

Ahora que sabes que es segura, ¿qué tener en cuenta al contratar una VPN?

En primer lugar, recomendamos revisar reseñas de la empresa proveedora. Debe ser fiable, segura y ofrecer atención al cliente las 24 horas ya que nunca sabes cuándo tendrás dudas o necesitarás ayuda para resolver un problema. Entonces, tomate un tiempo para conocer todas las opciones disponibles y chequea que ofrezcan el servicio para los dispositivos en los que la quieras configurar (PC, smartphone, tablet, etc.)

Una vez que hayas garantizado su confiabilidad, revisa la cantidad de servidores disponibles que ofrece la empresa. Cuanto más tenga, más posibilidades alternativas tendrás al momento de conectarte. También recomendamos que revises el tipo de cifrado (recuerda que debe ser de, al menos, 256 bits) y que cuente con política de no registro.

Finalmente, podrías revisar si la VPN cuenta con funciones como bloqueo de sitios web no seguros, restricción de publicidad invasiva y kill switch de desconexión frente a fugas de datos, IP o DNS.

Ahora ya sabes que efectivamente las VPN son seguras, siempre y cuando las provea una empresa fiable y seria. Te recomendamos utilizarlas siempre para tener una conexión privada, anónima y libre de ciberataques.