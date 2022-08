La vuelta al cole ya no es un reto, gracias al servicio HP Instant Ink

Si eres previsor estamos convencidos de que ya habrás empezado a preparar la vuelta al cole. Puede que lo tengas casi todo listo, y que solo te falten por cerrar algunos detalles para principios de septiembre. Has puesto a punto tu portátil, tienes todos los libros y materiales que vas a utilizar, ¿pero qué hay de tu impresora, la tienes preparada para imprimir todo lo que necesitas? Tanto si has respondido con un sí como si lo has hecho con un no sigue leyendo, porque lo que te vamos a contar a continuación te interesa.

Poner a punto una impresora y prepararte la vuelta al cole puede ser complicado, y mantenerla siempre lista una vez que retomamos la rutina puede acabar convirtiéndose en una carga, sobre todo si tenemos que buscar y comparar precios de cartuchos de tinta, y que coger el coche para ir a una tienda que está lejos de casa para poder comprarlos. Todo esto puede hacernos perder un tiempo muy valioso, y al final se acabará convirtiendo en una molestia, más aún si tenemos que hacerlo con frecuencia.

HP Instant Ink al rescate: la vuelta al cole nunca fue tan fácil, ni tan económica

El servicio HP Instant Ink nos propone algo muy interesante, despreocuparnos por completo de la tinta e imprimir con total libertad mientras contribuimos al cuidado del medio ambiente, y sin ningún tipo de compromiso. Suena bien, ¿verdad? Pues sigue leyendo, que te vamos a contar todo lo que este servicio puede hacer por ti.

Como hemos dicho al principio de este artículo, comprar cartuchos de tinta a buen precio es uno de los mayores retos que debe afrontar cualquier dueño de una impresora. Puede llevarnos mucho tiempo, y salir a comprarlos también puede convertirse en un problema, especialmente si la tienda a la que tenemos que ir nos pilla lejos de casa. También tendríamos que estar atentos a los niveles de tinta para controlarlos con frecuencia y evitar que nos quedemos sin tinta en el peor momento posible.

Esto es muy importante, y para muestra un botón. Imagina que tu hijo tiene que imprimir un trabajo importante para el colegio, o que tú tienes que llevar un proyecto clave a la oficina el lunes. Sábado por la noche te dispones a imprimirlo y descubres horrorizado que no te queda tinta suficiente para imprimirlo. Pues bien, con el servicio HP Instant Ink esto no habría ocurrido porque:

La impresora habría controlado los niveles de tinta automáticamente y habría realizado un pedido antes de que se agoten los cartuchos que estás utilizando.

Habrías recibido el pack de nuevos cartuchos a domicilio y sin gastos de envío, y los tendrías preparados para instalarlos en la impresora cuando los necesitaras.

Gracias al servicio HP Instant Ink nunca más volverás a quedarte sin tinta, no tendrás que salir a comprar cartuchos y siempre tendrás en casa toda la tinta que necesitas. Imprimir nunca fue tan cómodo, pero además podrás ahorrar un 70% en tinta con este servicio gracias a su modelo de facturación basado en páginas imprimidas.

Cuando compras cartuchos de tinta estás pagando por una cantidad de tinta concreta que te permite imprimir un número de páginas determinado. Si imprimes en color, con calidad alta y a toda página estarás gastando mucha tinta, y tus costes de impresión se dispararán. Con el servicio HP Instant Ink esto ya no es un problema porque:

No importa la tinta que consumas, solo las páginas que imprimas.

Una página impresa en color, calidad alta y a toda página te costará lo mismo que una página impresa en blanco y negro y en calidad baja.

Siempre tendrás tinta original HP para disfrutar de una impresión fiable y de calidad.

Puedes imprimir las páginas que incluye tu plan con total libertad, y si no las gastas todas en un mes las tendrás disponibles para el próximo mes.

Sostenibilidad y libertad: tú controlas tu suscripción en todo momento

Para darte de alta en el servicio HP Instant Ink es necesario que elijas entre uno de los cinco planes disponibles. Cada plan incluye una determinada cantidad de páginas que puedes imprimir al mes por una cuota fija, y siempre disfrutarás del servicio automatizado y a domicilio sin gastos de envío, incluso con el plan de 0,99 euros.

10 páginas al mes por 0,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas

por un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: puedes ampliar en packs de 15 páginas

por un euro.

El servicio HP Instant Ink no te impone ningún tipo de compromiso, así que puedes cambiarte de plan en cualquier momento y adaptar tu suscripción a tus necesidades en todo momento, sin tener que perder el tiempo ni que dar explicaciones, ya que puedes hacer el cambio por Internet (a través de tu cuenta de cliente).

Así, por ejemplo, si te das de alta en el plan de impresión de 10 páginas al mes para probar el servicio y luego decides que quieres cambiarte a un plan superior no tendrás ningún problema. Lo mismo ocurrirá si te das de alta en un plan superior y luego decides cambiarte a un plan inferior. Tienes total libertad en este sentido.

Por último, aunque no por ello menos importante, también podrás aportar tu granito de arena al cuidado del planeta con el programa de reciclaje incluido en tu suscripción mensual. A través de dicho programa podrás reciclar todos los cartuchos que gastes sin coste y sin esfuerzo, utilizando los sobres con franqueo pagado que recibirás con cada nuevo pack de cartuchos.

Todas las ventajas y valores que te hemos contado en este artículo convierten a HP Instant Ink en un servicio de referencia dentro del mundo de la impresión, y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios usuarios del mismo. Echa un vistazo a sus opiniones sobre HP Instant Ink.

Contenido ofrecido por HP.