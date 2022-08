El plan familiar de Xbox Game Pass podría ser también para amigos

Una de las noticias más interesantes en lo referido a juegos de lo que llevamos de año no tiene que ver con un título en concreto, una desarrolladora o un estudio. No, está relacionada con un servicio que, para muchos usuarios, ha supuesto un gran cambio en lo que se refiere al acceso a juegos en diversas plataformas. Un nuevo modelo que para algunos nunca será una alternativa, pero que para otros muchos, entre los que me incluyo, ha supuesto un enorme cambio.

Estoy hablando, por supuesto, de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de juegos que, por una cuota mensual, nos ofrece acceso a un amplio y variado catálogo de juegos, desde lanzamientos triple A hasta títulos bastante más humildes pero que han sabido ganarse el favor de los usuarios. Disponible para PC, para Xbox y también en la modalidad Ultimate, que ofrece los títulos para ambas plataformas, acceso a su plataforma de juego en la nube y otras muchas ventajas, sin duda nos encontramos ante un game-changer, que dicen los anglosajones.

Y la noticia a la que me refiero empezó siendo un rumor a principios de año, que finalmente se confirmó a principios de este mes con la puesta en marcha de un plan de pruebas. Hablo ahora de la suscripción compartida a Xbox Game Pass, una modalidad de facturación que ya ofrecen otros servicios online, como los dedicados a música, cine y series, etcétera, pero que hasta ahora no estaba presente en el mundo de los juegos, salvo por Apple Arcade en los planes familiares de iCloud+.

Un punto muy interesante del debut de este plan compartido de Xbox Game Pass es, eso sí, que a diferencia de los mencionados anteriormente, al menos en su fase beta no se hace mención alguna a que sea obligatorio que los participantes en el plan convivan en el mismo domicilio. Y es que solo la posibilidad de compartir un plan de este tipo con familiares no convivientes sin estar contraviniendo las normas del servicio ya es una gran noticia.

Pero es que podría ser aún mejor. Y es que según podemos leer en The Verge, una filtración apunta a que el nombre de este plan de suscripción podría ser Xbox Game Pass Friends & Family, lo que supondría la confirmación definitiva de que Microsoft permitirá que esta modalidad de suscripción sea compartida entre familiares y amigos, independientemente de que residan o no en el mismo lugar. La única condiciones que se plantea, al menos en este momento, es que residan en el mismo país.

Microsoft ofrece, desde hace ya algunos años, Microsoft 365, un servicio que incluye el acceso a Office (tanto online como a las aplicaciones para múltiples sistemas operativos), almacenamiento en OneDrive y otras ventajas en un plan familiar, en el que no se exige que los usuarios del mismo compartan residencia. Así, tiene todo el sentido que piensen emplear un sistema similar con Xbox Game Pass. Si finalmente se confirma que es así, la adopción de este servicio, ya exitoso, puede volver a experimentar un crecimiento exponencial.