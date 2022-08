¿iPhone de segunda mano? Mal momento para comprar, bueno para vender

La presentación del los nuevos iPhone 14 está muy cerca. Poco más de una semana nos separa ya del martes 7 de septiembre, día elegido por Apple para, un año más, mostrarnos el BiE (Best iPhone Ever), en lo que parece la prueba de que los problemas de producción en China, como consecuencia del cierre de algunas de las plantas de producción, finalmente no han afectado a los planes de que, como cada año (con la excepción de 2020), el nuevo iPhone sea presentado y llegue al mercado en septiembre.

Así pues, seguramente muchas personas ya estarán contando los días para poder hacerse con un iPhone 14, ya vengan de la generación actual, una anterior o de un modelo de otro fabricante. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar que más opciones, muchas más, y que el mercado de segunda mano ha crecido exponencialmente a lo largo de los últimos años. A día de hoy podemos encontrar desde ofertas de particulares en webs de anuncios clasificados hasta tiendas online especializadas en el reacondicionamiento y la venta de terminales de segunda mano con ofertas de lo más competitivas.

¿Merece la pena el mercado de segunda mano? Mi opinión sincera es que sí, que plantea una excelente opción para aquellos usuarios que quieran tener un smartphone de gama alta (y no solo de Apple, hay ofertas muy interesantes de otros fabricantes) pero a los que no les preocupe que no sea de la generación más actual. Hace solo unos días, sin ir más lejos, contaba que mi madre ha dado el salto de un iPhone 6S Plus a un iPhone Xr, y está encantada con su nuevo teléfono, que podrá actualizarse a iOS 16 en unas semanas.

El mercado de segunda mano es, claro, bidireccional, podemos emplearlo para comprar un teléfono, pero también para vender el que ya tenemos. A este respecto ya te dimos algunas recomendaciones hace unos días y ahora, a poco más de una semana del lanzamiento del iPhone 14, se impone otra recomendación, muy importante, si te estás planteando comprar o vender un iPhone de segunda mano.

Y es que un elemento determinante del precio de un iPhone de segunda mano es su posición en el escalafón de las generaciones. A más novedoso, más caro, de modo que el lanzamiento de un modelo nuevo repercute directamente en el precio de los de las generaciones anteriores. No porque dichos terminales pierdan funciones, rendimiento ni nada por el estilo, siguen siendo exactamente los mismos, pero ya son «más antiguos».

Para comprobarlo podemos realizar un ejercicio muy, muy sencillo. Basta con ir a la página oficial de compra del iPhone 13, en la web de Apple y dirigirse al apartado «Apple Trade In.Consigue un descuento de entre 30 € y 570 € en la compra de tu nuevo iPhone.«. Toma nota entonces de los precios pagados por Apple por la entrega de un iPhone anterior para hacerte con uno nuevo. Y ya solo tendrás que guardar esa información hasta el momento en el que salga a la venta (no el día de presentación, sino el de venta) el iPhone 14. Comprueba entonces los precios de «recompra» de Apple y si ya aparecen los iPhone 13 en esa lista. De ser así, podrás comprobar por ti mismo la depreciación de las generaciones anteriores.

Esto también se produce en el sentido inverso: si vas a comprar un iPhone de segunda mano, es bastante probable que empieces a encontrar mejores precios en el modelo que quieres hoy si esperas al lanzamiento y puesta a la venta de los iPhone 14. En este caso el cambio no será tan inmediato, claro, pero tardarás poco en empezar a ver algunas bajadas de precio de lo más interesantes, y que te permitirán ahorrarte unos cuantos euros en tu compra.

Lo más difícil en este momento, claro, es vender un iPhone de segunda mano, pues son muchos los usuarios que ya esperan a la llegada del iPhone 14 con esta bajada de precios. Sin embargo, si tu intención es comprar un iPhone 11, un iPhone 12 o un iPhone SE nuevo en la tienda de Apple, y entregar tu viejo iPhone a cambio, lo mejor es que no lo demores.