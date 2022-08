DuckDuckGo ya te permite proteger tu correo

Parece mentira pero ya ha pasado más de un año desde que DuckDuckGo hizo público que estaba trabajando en una solución de privacidad para el correo electrónico y, de manera simultánea, abrió una beta privada en la que cualquier usuario que lo deseara podía inscribirse, pero a la que finalmente el acceso ha sido bastante limitado. Afortunadamente parece que las pruebas han ido bien y, en consecuencia, la compañía finalmente ha abierto DuckDuckGo Email Protection a todos los usuarios que deseen emplearlo.

Para proteger la privacidad de los usuarios, este servicio te permite crear una dirección de correo, pero que no es una cuenta de email al uso. Su función es recibir todos los mensajes que lleguen a la misma, eliminar todo tipo de rastreadores del mensaje original para, una vez limpio, reenviarlo a la cuenta de correo que tú hayas definido para tal fin. Para garantizar la seguridad, DuckDuckGo indica que todo este proceso se produce en memoria, es decir, que los correos que recibas nunca llegarán a almacenarse en sus servidores, ya que el 100% de la operación se lleva a cabo en memoria.

También afirman algo evidente pero que no está de más recordar, y es que cada día aparecen nuevos rastreadores, algo a lo que intentan responder lo antes posible, pero que impide un compromiso del 100% del filtrado de estos elementos. Dicho de otra manera, que los correos llegarán mucho más limpios que en su versión original, pero que en algún momento se puede llegar a colar algún rastreador. Dicho de otra manera, no garantiza una limpieza absoluta, pero no se aleja demasiado de este punto. Algo todavía más valioso si tenemos en cuenta que hablamos de un servicio gratuito.

Emplear DuckDuckGo es realmente sencillo. Tan solo tienes que descargar la extensión de privacidad de DuckDuckGo para tu navegador, acceder a esta url y, en la misma, seguir los pasos que te irá indicando, que en realidad se limitan a configurar la dirección de correo @duck.com, escoger en qué cuenta de email quieres recibir los correos procesados por DuckDuckGo y listo, a partir de ese momento podrás empezar a emplear esa dirección.

De manera adicional, DuckDuckGo también te ofrece la posibilidad de crear direcciones para un solo uso, algo especialmente práctico si te tienes que registrar en una web que te genera desconfianza. De esa manera, la identidad de tus direcciones de correo reales quedará protegida, de una manera rápida y sencilla. Para obtener una de estas direcciones de uso único, tan solo tendrás que abrir el menú de la extensión y hacer click en Create new Duck Address.