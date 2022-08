Los requisitos mínimos de hardware para instalar Windows 11 han sido una cuestión polémica desde el lanzamiento del sistema. Si el aumento de memoria RAM o espacio de almacenamiento tenían todo el sentido, Microsoft sumó otros más controvertidos como el Secure Boot y el TPM.

El módulo de plataforma segura o TPM es el componente más polémico, aunque es todo un clásico. Muy usado (casi por defecto) en equipos empresariales, es un chip físico dedicado a tareas de seguridad, autenticación, generación de claves criptográficas y en general a mantener la integridad del sistema. La versión 2.0 exigida se introdujo en 2015 y aún no estando presente se puede instalar adicionalmente si la placa cuenta con un conector libre para ello. O activar la modalidad basada en firmware fTPM en la placa base.

Otro de los requisitos mínimos de Windows 11 afecta al firmware del tu equipo, que debe ser una UEFI compatible con Arranque seguro. Si recuerdas, del Secure Boot corrieron ríos de tinta cuando hace unos años se implementó y bloqueó la instalación de sistemas Linux e incluso sistemas anteriores Windows como 7. Tiene que estar soportado en placa y activado. Aquí hay poco que hacer salvo cambiar la placa base.

Aunque Microsoft dijo que sería «inflexible» al exigirlos la realidad ha superado a la ficción y -como dijimos desde el primer día- Windows 11 puede instalarse en -casi- cualquier PC actual. Hace tiempo que están disponibles en Internet versiones de prueba (piratas) listas para instalar en cualquier equipo. También hay disponibles scripts capaces de omitir todos los requisitos de hardware, que permiten la instalación y actualizaciones en PCs físicos no compatibles y también en máquinas virtuales, una limitación adicional que Microsoft impuso cerca del lanzamiento y que hoy no existen.

Como Microsoft quiere sumar usuarios para Windows 11 y los requisitos han sido un factor limitante, definitivamente la firma de Redmond ha adoptado una posición «pragmática». O más aún, activa, porque ha autohackeado los requisitos de hardware de Windows 11 como puede verse en la página oficial de soporte, donde describe la manera de instalar Windows 11 en equipos no compatibles mediante un simple cambio en el registro. Eso sí, Microsoft no soporta este tipo de instalaciones ni se harán responsable de ellas.

El usuario de Twitter y prolífico filtrador Xeno ha detectado un cambio que va a poner a más de uno de los nervios, ya que viene a indicar que Windows 10 también podría requerir en un futuro TPM y Secure Boot.

Did you know that Cobalt build 21327 is the earliest public build to mention that a TPM module would block your system from installing «Sun Valley»? pic.twitter.com/loUqZvM78c

— Xeno (@XenoPanther) August 27, 2022