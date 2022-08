Requisitos de Lies of P, no necesitarás un PC muy potente para moverlo

Lies of P es uno de los juegos más esperados del momento. NEOWIZ y Round8 Studio han acertado de pleno con la ambientación y la dirección artística de este título que, como ya hemos podido ver en diferentes vídeos, tiene matices que nos recuerdan mucho al excelente Bloodborne. Sin embargo, no debemos caer en el error de pensar que Lies of P es un clon de dicho juego, nada más lejos de la realidad, tiene su propia esencia, y podría convertirse en uno de los mejores de su clase.

Lamentablemente, todavía no conocemos su fecha de lanzamiento, aunque por lo que hemos ido viendo es probable que Lies of P acabe llegando al mercado en algún momento de 2023. Su lanzamiento se producirá en PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X-Series S y PC, lo que significa que será un juego intergeneracional y que estará disponible tanto para la generación anterior de consolas como para la actual. A pesar de ello, los primeros vídeos que hemos podido ver con escenas de juego real rayan a un gran nivel.

Y hablando del plano técnico de Lies of P, gracias a un listado que ha compartido Steam ya hemos podido conocer sus requisitos mínimos y recomendados, y la verdad es que estos son muy asequibles. Podremos jugarlo en un PC de gama baja de hace unos años, aunque es cierto que para jugarlo con todas las garantías necesitaremos un equipo mucho más potente.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-7500 o Ryzen 3 1200 (cuatro núcleos y cuatro hilos).

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 560 o GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB de memoria gráfica.

DirectX 12.

No hay ningún error grave en las equivalencias, aunque la GeForce GTX 1050 Ti es más potente que la Radeon RX 560. Lo más cercano a la segunda sería una GeForce GTX 1050, pero esta tiene solo 2 GB de memoria gráfica, así que probablemente por eso han indicado el modelo Ti como equivalencia, aunque por potencia bruta no lo sea.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Ryzen 5 3600 o Intel Core i7-8700 (6 núcleos y 12 hilos).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6700 o GeForce RTX 2060.

DirectX 12.

En este caso sí que tenemos un error importante en las equivalencias gráficas, ya que la Radeon RX 6700 es más potente que la GeForce RTX 2060 y tiene mucha más memoria gráfica (10 GB frente a 6 GB). La Radeon RX 6700 rinde solo un poco menos que la GeForce RTX 2080 Super, así que está muy por encima de la GeForce RTX 2060.

La equivalencia correcta, tomando a la GeForce RTX 2060 como el punto de referencia, sería una Radeon RX 5700, que es un poco más potente que aquella.