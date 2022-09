Microsoft Edge 105: novedades, errores y soluciones

Sí, ha llegado ese momento del mes en el que los principales navegadores lanzan nueva versión, y es que el ciclo de lanzamientos mensual se ha convertido en el estándar de la industria: primero fue Firefox, luego Chromium hizo lo propio, por lo que Chrome le siguió… y el resto estaba hecho.

Sin embargo, no vamos a comenzar el repaso como de costumbre, por las novedades que trae Chromium y Chrome, tanto monta, porque de forma más acusada incluso que el mes pasado, con el lanzamiento de Chrome 104, la actualización del navegador de Google para este septiembre es un mero trámite, de obligado cumplimiento, eso sí.

En resumen, Chrome 105 aplica algo más de una veintena de parches de seguridad e introduce otras tantas novedades, de acuerdo con la lista de cambios de esta versión. No obstante, todo se reduce a nuevas capacidades vía API dirigidos únicamente a desarrolladores. Nada interesante para con el usuario de a pie.

Y lo mismo se podría decir de Microsoft Edge 105, cuyo grueso de cambios consiste en las mismas correcciones y algunas de las novedades internas de Chromium 105… o Chrome 105, lo que prefieras. El navegador de Microsoft, por su parte, sí mejora varias de sus características exclusivas, tanto en el ámbito general como más dedicado.

En concreto, Microsoft Edge 105 mejora su seguridad mejorada, valga la redundancia, la «capa de protección adicional al navegar por Internet, especialmente en sitios poco conocidos o poco visitados», que el navegador estrenó en su versión anterior. Si eres usuario de Microsoft Edge, échale un vistazo al enlace, porque te conviene controlar estas funciones.

¿Cuál es la mejora que trae Microsoft Edge 105? Su compatibilidad con WebAssembly (un lenguaje de bajo nivel para la ejecución de scripts en el navegador diseñado para ofrecer un mejor rendimiento) en sistemas de 64-bit, aunque la compañía asegura que están trabajando para extender esta característica en un futuro con soporte multiplataforma.

En resumen, cabe repetir, nada que vaya a notar a nadie que no se fije mucho, porque la funcionalidad de la seguridad mejorada no ha cambiado, pero ahí está: para compensar la potencial desactivación de la compilación JIT (para más información, revisa el enlace anterior), compatibilidad con WebAssembly.

Otras novedades de Microsoft Edge 105 incluyen la mejora de la experiencia de gestión de listas de sitios en la nube para el modo de compatibilidad con Internet Explorer, aunque solo está disponible por el momento para clientes corporativos. Eso y cambios en las políticas, es lo que trae consigo Microsoft Edge 105. Y una cosa más.

Según recogen en gHacks, diferentes usuarios están reportando problemas con el arranque de Microsoft Edge, una vez aplicada la actualización. O sea, que el navegador no arranca. No ha sido mi caso, pero si es el tuyo, comparten ahí una receta para superar el problema. Receta que no replicamos aquí porque implica tocar el registro, pero si te ves en la tesitura de hacerlo…