Steam Deck ya cuenta con más de 5.000 juegos compatibles

Steam Deck ha superado otra barrera en lo que a juegos compatibles se refiere: la consola de Valve ya cuenta con un catálogo de más de 5.000 títulos en su haber, aunque el crecimiento potencial es mucho, mucho mayor. Es por ello que cuando hablamos de juegos compatibles, queremos decir juegos cuya compatibilidad ha sido comprobada.

Cabe recordar a este respecto que Valve distingue entre dos categorías de juegos para Steam Deck: los compatibles, incluyendo juegos verificados y jugables, y los no soportados. Luego está el resto, el grueso de los títulos que se distribuyen en la tienda de Steam, muchos de los cuales es probable que funcionen en Steam Deck; pero hasta que no se compruebe, no se les da el visto bueno

Cabe recordar también en qué consiste la diferencia entre los denominados juegos compatibles para Steam Deck, y es que mientras que los jugables han sido probados y funcionan bien, pero pueden ocasionar algún problema o no estar bien adaptados a la pantalla y controles del dispositivo, los verificados son aquellos que además de funcionar correctamente, están y adaptados para ofrecer la mejor experiencia en Steam Deck.

Cabe recordar todo esto porque, como ya sabrás, Steam Deck no es una consola al uso: se basa en Linux y aunque el catálogo de juegos compatibles con Linux en Steam es bastante más amplio, Steam Deck no se reduce al mismo, sino que se apoya de manera muy destacada en los juegos de Windows, el verdadero pastel del gaming en PC. Y lo hace con una calidad excepcional, dadas las dificultades técnicas a las que se enfrentan.

De hecho, el proceso de verificación de títulos por parte de Valve es minucioso y contempla por igual tanto los juegos que son nativos para Linux, como los exclusivos de Windows. El cómo hacen para que los juegos de Windows funcionen tan bien en Steam Deck ya te lo explicamos en ese artículo a fondo. Con todo, el ritmo de verificación ha sido irregular en el tiempo, pero también en el resultado.

Así, cuando Steam Deck apenas llevaba una semana en la calle, su catálogo ya sumaba 1.000 juegos compatibles; un mes después se alcanzaban los 2.000 y al mes siguiente ya eran 2.500 juegos compatibles, un receso en el ritmo motivado por una revisión más estricta del proceso de verificación. Es más, hasta ese momento el número de juegos verificador era por lo general ligeramente superior al de los jugables, aunque suene contradictorio.

Ahora se han invertido un poco las cosas y de los 5.021 juegos compatibles con Steam Deck que recogen en SteamDB, 2.139 son juegos verificados y 2.882 son juegos jugables. Este hito llega, además, cuatro meses después del anterior por lo que, en efecto, el ritmo de aprobaciones se ha reducido sensiblemente. En todo caso, la consola de Valve está bien surtida y lo va a seguir estando.

Algunos de los últimos títulos que se han añadido a la lista de marras, como jugables o verificados, incluyen NORCO, Dusty Revenge:Co-Op Edition, Party Panic, Wasteland Remastered, Tropico Reloaded, L.A. Noire, Let’s Cook Together, *Baldur’s Gate: Dark Alliance II o Assassin’s Creed Revelations.

Con todo, recuerda que si tienes una Steam Deck y quieres sabes qué juegos de tu biblioteca son compatibles, o con futuras compras, Valve te lo ha puesto muy fácil. Retomamos el tema… ¿cuando se alcancen los 10.000?