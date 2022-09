¿Te acuerdas de Hangouts? Seguro que sí, aunque no tardarás demasiado en olvidarlo, y es el que servicio de mensajería de Google echa el cierra definitivo en noviembre, tras varios amagos, seguidos de retrasos. Pero ya no habrá más y si eras de los que lo usaba y quiere conservar lo que allí dijo, tu tiempo para hacerlo es algo mayor, pero tampoco mucho.

Por si acaso has respondido no, Hangouts es, todavía a día de hoy, pues se puede seguir utilizando a través de su sitio web, el servicio de mensajería con el que Google reemplazó al clásico Google Talk, ese vetusto complemento de Gmail basado en el estándar libre XMPP. En aquella época, Facebook Messenger también se apoyaba en XMPP para sus funciones y si el uno y el otro no hubiesen sido las aves de rapiña que son, quizás otro gallos nos cantaría actualmente y en lugar de estar sometidos a mil y una aplicaciones y servicios diferentes, podríamos estar usando la que nos diese la gana sin perder compatibilidad con el resto, tal y como sucede con el correo electrónico.

La historia fue diferente y Google lo apostó todo por una cosa que en inglés no sonaba mal, pero que en castellano desafinaba: Hangouts, un refrito de lo que ya había, pero más enfocado en las videollamadas… Y se comió lo mocos, que se suele decir vulgarmente. Para entonces la competencia había llegado pisando muy fuerte y el crédito que un día tuvo Google Talk, estaba perdido. Y llegó la locura.

No contenta con morder el polvo con Hangouts, Google comenzó a lanzar servicios de mensajería sin ton ni son: Hangouts, Allo, Duo, Spaces, Mensajes… para volver a fracasar. Y aunque en la compañía se propusieron poner orden en el caos, les ha costado más de los que cualquiera hubiese supuesto.

Así, es terminando 2022 cuando Hangouts, cuyo final se esperaba para bastante antes, cederá el paso de una vez por todas a la nueva generación de servicios de comunicaciones de Google. En concreto, a Google Chat, hacia el que la compañía ya deriva a todos los usuarios de Hangouts. Según se adelantó, se comenzará a advertir a los usuarios con «al menos un mes» de anticipación para que comiencen su migración.

Cabe señalar a este respecto que el nuevo Google Chat ofrece características añadidas a las de Hangouts, incluyendo la capacidad de hacer llamadas directas, crear hilos en línea en Spaces (el cambio de marca de Rooms), así como compartir y ver múltiples imágenes. Y para videoconferencias, Google Meet, que se fusionará con Duo.

Ahora bien, si usas o has usado Hangouts y no vas a dar el salto a Google Chat, pero quieres salvar la información que un día dejaste en Hangouts, aunque este cerrará sus puertas definitivamente en noviembre, no será hasta el 1 de enero de 2023 cuando Google elimine todos los datos de sus servidores. Hasta entonces, puedes hacer uso de Google Takeout para exportar tus datos, recuerdan en 9to5Google.

Es muy sencillo: entra en Google Takeout, desmarca todo, busca Hangouts, márcalo y procede con la exportación. Tardará más o menos dependiendo de la cantidad de datos. Cuando esté lista, te llegará un mensaje a la cuenta de Gmail con la que has realizado la copia de seguridad. Y no hay más.

Hasta nunca, Hangouts. No te echaremos de menos, a diferencia de algunos con los que compartirás retiro… en el cementerio de Google.